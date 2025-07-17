骨質疏鬆症事實上，在臺灣已經僅次於心血管疾病，可以算是第二多的盛行疾病，它的發生率在65歲以上的族群裡面，經過國健署的調查，其實到35％以上，所以說盛行率是相當的高。

◎ 照護線上

吳凱文醫師說明DXA骨質密度檢測的數值，在-1.5到-2.5中間代表骨量減少。（擷取自貼文）

提問：請問骨質疏鬆症在臺灣的盛行率如何？

吳凱文醫師：骨質疏鬆症事實上，在臺灣已經僅次於心血管疾病，可以算是第二多的盛行疾病，它的發生率在65歲以上的族群裡面，經過國健署的調查，其實到35％以上，所以說盛行率是相當的高。

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提問：請問骨質疏鬆症的高風險族群有哪些？

吳凱文醫師：骨質疏鬆症的高風險族群第一個是停經後的女性，第二個當然就是說有家族病史的，如果你的爸爸、媽媽，或者是阿公、阿嬤得過骨質疏鬆症或是因為骨質疏鬆症骨折過，也是一個高風險族群。再來就是有使用到類固醇的病患或者是有糖尿病的病患，或者是有風濕性關節炎疾病的病患，這幾個都是屬於比較高風險的族群。

提問：請問骨質疏鬆症，常見的骨折部位有哪些？

吳凱文醫師：一個就是我們的脊椎骨，第二個就是常見的髖骨，第三個常見的就是手腕骨和上臂，手腕骨就是一跌倒，手一撐就骨折了。

提問：請問要如何檢測骨質密度？

吳凱文醫師：一般來說我們是用 DXA，就是雙能量X光吸收儀，躺著大概過個五分鐘就可以告訴你說我們這個骨質的密度到底是夠還是不夠。

提問：請問DXA骨質密度檢測的數值代表什麼意義？

吳凱文醫師：一般的民眾，我們只要注意我們的T值就好了，數字小於等於-2.5的，我們就說它已經是骨質疏鬆症，如果是在-1.5到-2.5中間，我們稱為骨質缺乏症即為已經骨量減少，就是你的骨量已經開始快要不夠了的意思。

提問：請問什麼是初級骨折預防和次級骨折預防？

吳凱文醫師：「初級骨折預防」就是我們在骨折之前就把它阻斷掉，把他的骨量變好，讓他不會發生骨折，這叫初級骨折預防。所謂的「次級骨折預防」就是已經發生骨折的病患，我們就想辦法讓他不要再繼續骨折下去，這叫做次級骨折預防。

提問：請問健保署擴大骨鬆藥物給付和過去有何差異？

吳凱文醫師：健保署擴大給付的條文裡面增加了許多涵蓋的範圍，包括我們剛才講的初級骨折預防，譬如說有糖尿病使用胰島素，或者是有使用類固醇的病患，或者是已經有風濕性關節炎的病患，讓他們還沒有骨折之前就可以開始來使用骨鬆的藥物。次級骨折預防是擴大了給付的範圍，以前只有脊椎骨折或者是髖部骨折，才算是能夠給付的骨折的種類，目前擴大到腕部骨折還有近端的肱骨骨折（上臂）都可以在給付的範圍裡面。

提問：請問骨質疏鬆症的治療方式有哪些？

吳凱文醫師：除了自己要注重鈣質、維他命D的補充、適當的運動、適當的曬太陽之外，醫生還會使用藥物。藥物分成兩個大類，第一個大類是抗骨質流失的藥物，就是讓你的骨質不要持續的流失。第二類我們會使用促進骨質生長的藥物，刺激骨頭去形成新的骨頭，讓我們的骨量堆積起來。

提問：針對骨質疏鬆症病患，您會採取何種治療策略？

吳凱文醫師：對於骨質密度很低然後骨折風險很高的一些病患，我們會採取比較積極的策略，就是我們一開始會先使用促骨生長藥讓這個骨頭的密度趕快地拉起來，降低骨折的風險，骨頭密度拉起來之後，我們會接著使用這個抗骨質流失的藥物，把他的骨質維持在一個相對好的密度。

提問：請問健保擴大給付範圍對病患有何幫助？

吳凱文醫師：在擴大給付範圍之後，包括像是糖尿病有使用胰島素，包括有使用類固醇的病患，或者是有風濕性關節炎的病患，都可以擴大給付，可以讓我們這個病患能夠早期去篩檢，我們早期開始做治療跟預防骨折的發生。

吳凱文醫師：之前我遇到一個病患，他的骨折的部位就是在手腕跟肱骨，他常常就問我說「我都斷掉了，為何還不能用健保的骨鬆藥？」現在有這個新的增修的給付的範圍之後，他就可以開始使用健保的藥物了。（詳細涵蓋範圍請參考健保署公告，個案適用範圍請依醫療專業人員判斷及建議）

吳凱文醫師：對於骨質疏鬆症，我們強力的建議要及早篩檢、積極治療、預防骨折。這三項都要一起來合作，跟醫生來做最好的配合，搭配自己的生活型態就可以達到一個最好的治療結果。因為現在健保的條文給付也增加了，所以有符合這些適應症的一些病患可以早一點去找你的醫生洽談，看看自己適不適合開始做骨質疏鬆症的治療。

吳凱文醫師：我是暖心鐵人骨科醫師吳凱文。如果大家喜歡今天的內容，歡迎大家追蹤粉絲團，幫我按讚，訂閱跟分享喔。謝謝大家！

本文經授權轉載自【照護線上】骨鬆藥物給付放寬，幫助降低骨折風險





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