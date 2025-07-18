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自由開講》校園要變身「社區運動場」同盟合作才互惠

2025/07/18 09:30

◎ 陳啟濃

教育部長在全國教育局處長會議提出開放校園成為「社區運動場」，並由學校提供民眾球具，打造學校成為社區的運動中心。在運動部即將成立前，對於鼓勵全民運動，部長做出這樣的宣示，讓運動能在社區落實推動，的確是非常適當的考量。

教育部長在全國教育局處長會議提出開放校園成為「社區運動場」，並由學校提供民眾球具，打造學校成為社區的運動中心，引發熱議。示意圖，圖中人物與本文無關。（資料照）教育部長在全國教育局處長會議提出開放校園成為「社區運動場」，並由學校提供民眾球具，打造學校成為社區的運動中心，引發熱議。示意圖，圖中人物與本文無關。（資料照）

只是要讓學校承擔社區運動場的責任，還有許多面向需要做好配套，才能充分實現學校運動場社區化的理想。

首先是人力的問題，目前學校的確人力短缺，兼職行政教師不容易找到，目前工友遇缺不補，特別是許多小學校面臨因減班而人力和經費緊縮的困難。如果管理的責任落在老師身上，對於行政減量以及回歸教學的多年訴求，會是很嚴酷的打擊。再說教師協助的意願不高，又成為學校行政主管的頭痛問題，對於目前校務要處理的問題越來越繁雜的情況下，「行政大逃亡」只會雪上加霜。

其次是資源的提供問題，除了球具的耗損將成為學校的負擔，運動設施的維修更是一筆費用。如果未來的運動部可以定期提供學校資源，並鼓勵學校開放提供球具，給予優先的經費與場地維修，必然可以大大提高學校加入「社區運動場」的計畫。

建議將來的運動部可以跟有意開放的學校訂定「社區運動場合作方案同意書」，善用地方社區發展協會的力量，將經費與管理的責任交給社區，讓社區跟學校建立運動同盟關係，互蒙其利。以往很多小型學校，學校辦理的活動與運動會，就建立了長期跟社區合作共辦的模式。現在多出「社區運動場」，只是把定期辦的事務，精進成為經常性的活動，有例可循，應該不難。

（作者為資深教育人員）

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