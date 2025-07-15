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自由開講》漢光演習遇颱風 特定媒體扭曲總統勘災

2025/07/15 11:30

◎ 藍謙

7月6日嘉義迎來120年來第一個登陸的颱風，少了中央山脈，造成中南部嚴重災情 ，除了房屋淹水、路樹倒伏及農產業災損等十分嚴重外，因電桿倒毀關係，甚至有部分地區連續停電一週仍未復電的慘狀，造成民眾哀鴻遍野民怨四起。然風災過後，總統賴清德立刻馬不停蹄的下鄉勘災體恤民情，卻遭特定媒體刻意罔顧事實、惡意扭曲，總統除了是國家元首外，更是憲法賦予的三軍統帥，「民生」與「國防」孰輕孰重？這就變成是一個讓有心人士操作的議題。

總統賴清德（左二）日前到台南七股西寮里勘災，聽取在地居民需求，接受陳情，也與民眾當面對話。（資料照）總統賴清德（左二）日前到台南七股西寮里勘災，聽取在地居民需求，接受陳情，也與民眾當面對話。（資料照）

恰巧丹娜絲颱風的襲台剛好與國防部按既有排程的「漢光41號演習」撞期，據悉今年國軍於7月9日起進行為期10天9夜「漢光41號演習」，將核心著重在「城鎮韌性演習」，有別於「無腳本」的實施方式，演習當天所需設備都是下達指令後才會移動至現場，藉此觀察官方與民間參與者的真實反應，部隊執行作戰的整體效能，完整涵蓋防衛的關鍵節點與軍民整合作為，此舉，能讓人民感受到全民國防意識的落實，筆者認為確值得肯定。

檢視相關總統勘災報導，其實在國軍展開「漢光41號」演習實兵演練的同時，總統已請國防部檢討兵力調配，支援地方政府，全力投入包括嘉義、台南等受災嚴重地區的救災復原工作，筆者認為總統下鄉本意之說法應是期盼除了國軍的全力救災外，平時社區村里就應具防災意識並做好相關整備，結合社區力量讓國軍亦能視實際狀況切入展開救援，讓「全民國防意識」落實，恰好與本次「城鎮韌性演習」之本意不謀而合。

自由開講》漢光演習遇颱風 特定媒體扭曲總統勘災國軍「漢光41號」演習期間，第四作戰區派出官兵協助台南地區居民災後復原。（第四作戰區提供）

綜上，災害過後受災狀況慘烈，災民難免有激進的情緒發言，相信身處台灣的一份子，大家皆衷心期盼受災民眾能早日恢復正常生活，期望相關媒體能少一些扭曲渲染 多一些真實體恤，讓整體社會能儘速在此次風災中振作奮起。

（作者從公）

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