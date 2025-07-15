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自由開講》全民運動別讓學校買單 應從社區建置著手

2025/07/15 08:30

◎ 謝旭明

教育部長鄭英耀近日指示體育署盤點全台中小學體育球具，開放社區民眾於放學後與假日借用，以推廣全民運動。然而，這項美意在實務層面卻引來基層強烈反彈。身為基層教育工作者，我完全理解推廣全民運動的重要性，但也必須直言：學校資源本就不足，開放借用無異於「全民運動學校買單」，這並不合理。

教育部長鄭英耀（右）日前指示體育署盤點全台中小學體育球具，開放社區民眾借用，以推廣全民運動。（資料照）教育部長鄭英耀（右）日前指示體育署盤點全台中小學體育球具，開放社區民眾借用，以推廣全民運動。（資料照）

一、教育資源本該優先保障學生

中小學的體育器材與設施，原本就是依學生人數與課程需求量身設計，在無額外資源挹注下又要對外開放，只是本末倒置。更何況球具屬於消耗品，使用越多損壞越快。誰來管理借用？誰來維修？誰來負責遺失或意外？這些問題沒有制度保障、沒有預算配套，無疑是將責任丟給已經超負荷的學校行政體系。

二、全民運動該由社區設施承擔

桃園在社會住宅設置微型運動中心，收費標準比照國民運動中心。 （資料照）桃園在社會住宅設置微型運動中心，收費標準比照國民運動中心。 （資料照）

推動全民運動本應由政府建置足夠的社區公共場地與器材，並進行妥善管理與維護。目前各地仍有大量社區活動中心、鄰里公園設施簡陋甚至閒置，體育署與地方政府應優先投入資源整建這些空間，而不是轉而挪用學校既有設施充數。

三、基層早已超載，政策不能只喊口號

當前第一線教師與行政人員面對的，不只是教學工作，還包含大量與教學無關的行政任務，如午餐管理、場地維護、校安通報等，許多學校早已在高壓之下勉力維持正常運作，這項政策若無配套，只會壓垮「最後一根稻草」。

全民運動若要長遠發展，不能只靠喊口號、消耗學校；應該從社區建設著手，從制度設計入手，提供民眾真正可及且不依賴學校的公共運動空間。這樣的政策才能雙贏，而非犧牲教育成就全民。
（作者為國小教師）

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