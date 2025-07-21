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自由開講》童子賢稱「綠能不綠」 賴政府應為能源政策定錨

2025/07/21 18:00

◎ 李旻庭

自從童子賢出任總統府氣候變遷對策委員會副召集人後，他屢次公開直言，「綠能若對環境不友善，就不能稱為綠。」這番話不僅質疑綠能的環保論述，更直指現行綠能政策的核心信任。核三延役公投在即，童子賢竟位列在挺核方辯論代表…關心能源政策的民眾應該都很好奇，賴清德總統是否認同如此嚴厲的批評？

總統府氣候變遷對策委員會副召集人童子賢挺核，且批評綠能政策。（資料照）總統府氣候變遷對策委員會副召集人童子賢挺核，且批評綠能政策。（資料照）

童子賢挺核立場早已眾所周知。他一方面大力支持核能，一方面抨擊台灣再生能源破壞生態。他特別鎖定太陽能、離岸風電批評「綠能不綠」，而核廢料處理則相對安全可靠。這一連串質疑，直指綠能政策是否真正有助減碳、穩定供電。

那麼，賴清德對此態度如何呢？目前，他的發言既開放、又低調。他近來表態，政府不排除發展「先進核能技術」，前提是「核安無虞、核廢有解、社會共識」三大條件必須到位，但非綠能與核能的二選一。

童子賢的發言，加上賴政府相對低調的態度，對於挺核、挺綠電的人來說，都造成不小震盪。市場已經傳出「童子賢對綠電的批評是賴總統授意」、「童子賢說出了賴總統不方便說的話」等流言。賴總統或許自覺無辜，但童子賢畢竟曾是賴清德曾經想延攬為其首任閣揆的人物、又是總統府層級平台的共同副召集人，恐怕難以僅以「個人發言」四字輕輕帶過外界疑慮。尤其，對被童子賢特別點名的太陽能、離岸風電業者而言，政府從未明確駁斥這些傳言，也鮮少在任何場合公開表態支持它們的產業發展，業界對政府立場愈發困惑，卻又擔憂遭執政者做記號，不敢多言。

對民眾而言，「綠能不綠」的質疑也可能進一步影響整體對再生能源的信心。即便童子賢尚未將炮火指向賴清德近年推動的地熱、小型新能源，但對大眾來說，再生能源已是一體。這種污名化與信心流失，恐怕不是政府再多喊幾句口號就能輕易挽回。

離岸風電是台灣再生能源的支柱，於「丹娜絲」颱風侵台後，仍安全運轉無虞。（資料照）離岸風電是台灣再生能源的支柱，於「丹娜絲」颱風侵台後，仍安全運轉無虞。（資料照）

太陽能與離岸風電過去十年間迅速發展，成為台灣再生能源的兩大支柱。儘管賴政府現在積極推動「多元能源」，尤其專注在地熱、小水力等新綠能，但現實是，短期內其他小規模再生能源尚難取代太陽能與風電的發電容量，童子賢多次以錯誤資訊抹黑的的兩大綠能產業，仍預期繼續作為再生能源的主要供應來源。

若賴總統是因有部分光電業者傳出弊案且有綠營人士涉入，而對為台灣再生能源打下基礎的產業產生「髒了」的心理，對於許多合法、合規經營的業者而言，恐怕是無妄之災。賴政府必須意識到，綠能產業要成長，必須倚賴政策的穩定支持。若執政者發出的訊號持續模糊，將動搖業界投入長達十年的信心。更何況，核廢料的風險與代價，是否就一定比綠能「更綠」呢？

要走出這場信任危機，賴政府需要先為綠能定錨：對總體綠能產業發出明確的政策訊號與支持，這才是穩住產業、重建社會信心的關鍵。
（作者為法律從業者）
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