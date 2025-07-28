自由開講》防民主「赤」化 從菲律賓註銷郭華萍案談起

◎ 郭索

菲律賓法院日前正式裁定，丹轆省班班市長郭華萍為中國籍人士，依法撤銷其市長職務，並禁止其參與未來任何公職選舉。這起案件不僅是一場政治醜聞，更揭開中共政權對外滲透的驚人真相，顯示中共早已將其統戰與間諜機制擴張至東南亞地方政壇，以操控、瓦解、掏空他國民主制度為手段，構築自身的地緣政治利益網絡。

菲國法院以指紋鑑定方式，認定丹轆省班班市前市長為中國公民郭華萍，當選資格無效。（法新社檔案照）

郭華萍於2022年當選班班市長，不久後即捲入當地一處涉及人口販賣、網路詐騙與洗錢的詐騙園區案件。據報導，該園區有一半產權由她持有，更被指控與多項刑事犯罪有關，並遭羈押逾十個月。調查逐步揭開其可疑身分，法院最終根據指紋比對證據，認定她即是來自中國福建的女子，其身分造假、參政資格無效，選舉結果當然撤銷。此案令人震驚的，不只是郭個人的非法行為，而是她可能代表一種「制度性滲透」的具體行動樣態，是中共長年來向外培植代理人、操弄民主制度的明證。

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中共對各國政壇的滲透方式多元且縝密，其中之一即是扶植親中代理人。這些人或為當地華裔、或為偽造國籍者，透過資金挹注、人脈協助與中資企業奧援，逐步進入地方政治體系，從市議員、鄉鎮長到市長不等，最後甚至左右政策走向。郭華萍案正屬此類模式。其父母皆持中國護照，全家以「特別投資者居留簽證」移居菲律賓，郭則透過身分偽裝，以虛假出生證明、未查證國籍紀錄等手法取得參政資格。整個過程反映出當地行政體系與邊境管理的疏漏，更可能背後有金流與政治庇護的強大運作。

除政治代理人外，中共亦透過統戰手段，深耕海外華人社群，進行情感綁架與思想滲透。中共將宗親會、同鄉會、華商組織視為「海外愛國陣地」，不僅運作民間文化活動，更實質掌控社群資源與地方影響力。透過這些網絡，中共篩選有潛力的親中人士，再輸出至當地政壇。郭華萍事件後續可能揭露的，不只是個人問題，而是一整套統戰滲透機制的運作與實驗場。

中共以金錢、文化、親情與法律漏洞為武器，正危害全球民主國家體制。（法新社檔案照）



此外，透過非法經濟結構與黑金手段滲入政界，更是中共常用手法之一。從柬埔寨西哈努克港、緬甸妙瓦底特區，到菲律賓的詐騙園區，這些「中資園區」表面合法，實則成為詐騙、人蛇、毒品與地下金融的結合體，並藉此收買地方官員、警政與政商人脈。當地官僚或政客接受中國金援與利益後，逐步轉為其統戰工具，掏空主權體制，使得民主與法治形同虛設。

郭華萍案的爆發固然是菲律賓民主制度的及時自我修補，但也暴露了全球各國在面對中共滲透時的脆弱與遲鈍。如果不是因詐騙案曝光，她可能已在地方坐穩數年，影響更多政策與人事任命。這正是中共滲透可怕之處：它不是以軍事壓力或外交訛詐為表現，而是以金錢、文化、親情與法律漏洞為武器，一步步深入對方體制，讓整個社會在不知不覺中成為「中國模式」的附庸。

面對這種多層次的滲透，各國必須重新思考其國安架構與參政門檻，尤其在多元移民社會中，更應建立透明嚴謹的公職身分查核機制。民主不能只靠選票維護，還需有制度上的自潔能力與國際合作的情報分享。臺灣尤需警惕，過往選舉亦曾出現「雙重國籍」、「親中候選人」等爭議，若不警覺郭華萍式的滲透模式，很可能讓敵對政權的代理人藉由民主程序入主體制核心，反用民主毀滅民主。

郭華萍案不只是菲律賓的內政問題，更是自由世界對抗中共擴張主義的警示案例。從此案看見的，不僅是一名間諜的敗露，而是中共如何以文化包裝、經濟餌誘、制度鑽營與灰色勢力為武器，滲入他國政壇。對抗這樣的滲透，無法單靠道德譴責，而必須有制度設防、有全民警覺、有跨國合作，才能真正築起捍衛自由的鋼鐵防線。

（作者為自由業）

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