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自由開講》政客炒短線 借錢發紅包卻債留子孫

2025/07/15 10:30

◎ 宗正直言集

最近立法院在野黨們大聲嚷嚷，好像推動天大的利國利民政策，但實際上，卻是慷全民之慨，用歲計盈餘來「普發現金一萬元」，表面看起來是「人民領回自己的錢」，實際上卻是政府需要準備借錢來發錢。我們得認真問一句：這樣真的合理嗎！？

行政院長卓榮泰彰化勘災，鞠躬拜託在野黨不要刪掉撥補台電的1000億元預算。（資料照）行政院長卓榮泰彰化勘災，鞠躬拜託在野黨不要刪掉撥補台電的1000億元預算。（資料照）

我想用簡單直接的例子，說清楚三件事：錢從哪裡來？怎麼用才合理？現在是不是該用？分享給 每一位納稅人、每一位為人父母者、甚至是開店做生意的老闆，都能看懂這背後的風險和真相。

一、所謂「多收的稅」，不是多出來的紅包，而是政府與全民，大家一起努力多年才有今天的成果！

有人說：「政府多收了稅，就該還給人民。」但請注意，這筆超徵不是天上掉下來的，不是加稅，也不是政府變聰明，是因為台灣人民努力工作、企業拚出口，經濟發展帶動稅收超出預期，才收了這筆錢。而這筆錢也絕不是用來發紅包、吃大餐、放煙火的！而是預算結餘款，要依法依程序安排對國家人民未來有幫助的用途！

舉例來說，我們台灣全民就像是一個大家庭，我們全家人攜手打拚多年，去年辛苦一整年後，帳上算一算，家裡多了一點錢，大家當然開心！但在這個時候，頭腦清醒的成年人，應該是會拿來繳房貸、做些穩健投資、準備孩子們學費，不能卯吃寅糧，任意普發紅包、吃喝玩樂用光光！同理，政府當然有責任、有義務，要幫大家好好思考，安排這筆公共之財用在刀口上，不是被當提款機，拿去變成政治煙火秀。

二、發現金就像喝能量飲，短暫興奮但治不了病

疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例三讀通過，曾發現金6000元。（資料照）疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例三讀通過，曾發現金6000元。（資料照）

疫情期間曾普發過現金，那是因為大家無法工作、整體經濟陷入急凍，政府當時做的是「急難救命包」。但現在呢？我們不是災難狀態，而是面對長期壓力：美國對等關稅風雨欲來、能源轉型需要長期投大錢、高齡社會照護資源不足、國家安全亟待升級優化，這才是台灣真正該用錢補破網、顧將來的地方。

說得直白一點，把錢發掉是最快的處理方式，但錢花完了呢？台灣產業有更強嗎？未來電價都壓得住嗎？我們下一代的負擔變少了嗎？這才是我們該問的問題！

三、此刻的關鍵不是「有錢沒錢」，而是「錢該怎麼用？」

為政者絕不是當發錢的散財童子，做好人就可以；而是要為國家人民思考未來的更好可能，願意承擔的勇者。此刻的台灣正站在全球供應鏈、AI競爭、半導體地緣政治的前線，當真萬事不易。

你可以想像：這就像我們家裡小本苦心經營的公司，一方面工廠設備與電力線路老舊正要投資升級，而孩子也剛好升學要花錢，再者爸媽年紀也大了，需要醫療跟養老準備。這時候有人說：「你最近加班多，收入多，有存點小本，快拿去請客吃飯買煙火，用力花！」你會怎麼想？又該怎麼選擇！

我們可以選擇辦煙火大會、好吃好喝，全家人開心一個晚上，然後明天醒來，發現錢花光了，只有體重增加，其他一切如常；也可以選擇升級公司設備線路、小孩上課輔加強學習、買些保健品給父母孝親，投資很多我們都看得見的未來！

如上所述，為政者當行眾人之事，擔全民共榮共好之責！不是只會幫忙放煙火、訂餐廳，而是扛起明天、後天、每一天的家庭責任。

四、預算紀律不是舉債發錢，而是扛起對所有人及下一代的責任！

在野黨立委強行通過用歲計盈餘來「普發現金一萬元」，引發爭議。（資料照）在野黨立委強行通過用歲計盈餘來「普發現金一萬元」，引發爭議。（資料照）

據官方說明，現在說要發現金，其實政府是要先舉債的，也就是說，今天大家開心領一萬，將來是還要還利息的，明天的我們跟孩子還要努力工作的。這就像是為了做面子，刷卡透支先買禮物，當聖誕老公公，結果欠了一屁股卡費，最後還不是自己要來還？因此，財政紀律需要遵守原則，是我們對家人與後代的一種責任感。

本次政府就是因為理解人民對經濟發展、美好將來的期待，所以才會提出很多好的建議。一個制度健全的國家，不會因為政客貪圖一時熱鬧，就把預算變成做人情、做面子的工具。

真心呼籲，不是每筆多出來的錢都該發出去；不是每個喊得大聲的政治主張，都是真正對社會有益。真正的民主，要是看誰能做出對未來負責的決定，而不是誰喊得比較多、誰敢花得比較兇。

願我們台灣社會全民與所有政治人物，在每一次決擇點上，都能多一點冷靜、理性與智慧，也多一點對未來長遠的思考！

（作者為科技公司執行長、國立臺北大學企管系系友會秘書長、企管博士候選人）

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