自由開講 》海巡深夜危勞津貼 肯定夜間守護者

◎ 李姵瑩

在國人多數沉睡的深夜，有一群人仍堅守在最前線，捍衛海域主權與國家安全。他們是海巡署艦隊分署與偵防分署的基層官兵，不論是海域巡邏、海上治安維護，還是海難救援，皆須冒著惡劣海象與突發風險，在凌晨時分執行艱鉅任務。行政院日前核定的「海巡輪班輪休人員深夜危勞性勤務津貼」，每小時100元，儘管金額稱不上高薪補償，但這項政策的背後，反映的不僅是財務給付，更是一種政策導向上的戰略轉向──對於基層第一線人員的真正理解與制度性肯認。

行政院核定海巡人員深夜危勞津貼，每小時增支一百元，七月起實施，約一千七百餘名海巡人員受惠。（資料照，海巡署提供）

這項津貼的設計，並非單純為「補貼加班費」而來，而是直指勤務時間的高風險與高度疲勞特性。凌晨0時至6時，是人類身體機能最脆弱、精神警戒力最低的時段，卻正是海上非法行動最活躍之際。尤其面對來自中國日益頻繁的「灰色地帶」海上挑釁行動，以及境外勢力企圖在台灣周邊海域進行情報蒐集與破壞，我方若無穩定、專業且具高度士氣的海巡防線，國安風險勢必層層升高。因此，這項深夜勤務津貼，其實是對國安策略防線的「基底加強」，讓國家在面對非傳統威脅時，不再只依賴軍事力量，而是建構起多層次、全天候、跨部會的「平戰一體」體系。

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除了國防層面的戰略價值，該津貼的另一重要意涵，是對基層制度公平性的回應。過去，海巡人員常因「非軍非警非文」的特殊定位，在薪資與津貼政策中被邊緣化，形成「責任重、待遇輕」的不平衡狀況。此次行政院的政策拍板，體現了對基層需求的傾聽與政策彈性的展現，也讓1700餘名於夜間無法休宿執勤者，獲得合理且具象的保障。此舉等同傳遞出一項明確訊號：基層不是被遺忘的角落，而是國安體系中最值得投資與重視的根基。

政策要落實，應確保各海巡單位對於津貼申報標準能一致。（資料照，海巡署提供）

然而，政策若欲達成實效，還需更細緻的執行配套與制度調整。首先，應確保各海巡單位對於津貼申報標準一致、審核透明，避免基層出現「有勤務沒津貼」的落差，否則反將造成官兵士氣反向流失。其次，應進一步檢視勤務負荷與人力配置是否合理，若僅以津貼彌補超量勞力，仍無法長期維持戰力與健康水準。因此，津貼制度應搭配「智慧勤務調度系統」、「人力備援池」、「心理健康輔導機制」等措施，讓深夜執勤不再是「無解的宿命」，而是可被妥善管理的風險。

更進一步地，應將此次深夜危勞津貼視為政策創新的起點，擴展至更多「高壓、長時段、任務多元」的基層崗位。舉例而言，對於執行岸巡搜救、跨區聯合打擊走私、或協助自然災害緊急應變的人員，也應建構符合勤務特性的津貼與輪休制度。如此才能真正體現「以人為本」的治理邏輯，不再僅以冷冰冰的表格統計，而是以官兵現場的「真實經驗」作為政策基礎。

這項深夜危勞津貼，雖非金額高昂的大規模政策，卻是一次象徵性與實質性兼具的制度進步。它不只在激勵基層士氣上投下一劑強心針，更有助於強化國家對非傳統安全威脅的因應韌性。未來的政策推進應以此為典範，從制度思維出發，回應現場聲音，讓每一位在崗位上默默付出的守夜人，不再只是「替國家撐著」的人，而是受到體制公平回應、被國家溫柔看見的核心力量。

（作者為新北市科技業）

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