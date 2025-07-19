晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講 》海巡深夜危勞津貼 肯定夜間守護者

2025/07/19 11:30

◎ 李姵瑩

在國人多數沉睡的深夜，有一群人仍堅守在最前線，捍衛海域主權與國家安全。他們是海巡署艦隊分署與偵防分署的基層官兵，不論是海域巡邏、海上治安維護，還是海難救援，皆須冒著惡劣海象與突發風險，在凌晨時分執行艱鉅任務。行政院日前核定的「海巡輪班輪休人員深夜危勞性勤務津貼」，每小時100元，儘管金額稱不上高薪補償，但這項政策的背後，反映的不僅是財務給付，更是一種政策導向上的戰略轉向──對於基層第一線人員的真正理解與制度性肯認。

行政院核定海巡人員深夜危勞津貼，每小時增支一百元，七月起實施，約一千七百餘名海巡人員受惠。（資料照，海巡署提供）行政院核定海巡人員深夜危勞津貼，每小時增支一百元，七月起實施，約一千七百餘名海巡人員受惠。（資料照，海巡署提供）

這項津貼的設計，並非單純為「補貼加班費」而來，而是直指勤務時間的高風險與高度疲勞特性。凌晨0時至6時，是人類身體機能最脆弱、精神警戒力最低的時段，卻正是海上非法行動最活躍之際。尤其面對來自中國日益頻繁的「灰色地帶」海上挑釁行動，以及境外勢力企圖在台灣周邊海域進行情報蒐集與破壞，我方若無穩定、專業且具高度士氣的海巡防線，國安風險勢必層層升高。因此，這項深夜勤務津貼，其實是對國安策略防線的「基底加強」，讓國家在面對非傳統威脅時，不再只依賴軍事力量，而是建構起多層次、全天候、跨部會的「平戰一體」體系。

除了國防層面的戰略價值，該津貼的另一重要意涵，是對基層制度公平性的回應。過去，海巡人員常因「非軍非警非文」的特殊定位，在薪資與津貼政策中被邊緣化，形成「責任重、待遇輕」的不平衡狀況。此次行政院的政策拍板，體現了對基層需求的傾聽與政策彈性的展現，也讓1700餘名於夜間無法休宿執勤者，獲得合理且具象的保障。此舉等同傳遞出一項明確訊號：基層不是被遺忘的角落，而是國安體系中最值得投資與重視的根基。

政策要落實，應確保各海巡單位對於津貼申報標準能一致。（資料照，海巡署提供）政策要落實，應確保各海巡單位對於津貼申報標準能一致。（資料照，海巡署提供）

然而，政策若欲達成實效，還需更細緻的執行配套與制度調整。首先，應確保各海巡單位對於津貼申報標準一致、審核透明，避免基層出現「有勤務沒津貼」的落差，否則反將造成官兵士氣反向流失。其次，應進一步檢視勤務負荷與人力配置是否合理，若僅以津貼彌補超量勞力，仍無法長期維持戰力與健康水準。因此，津貼制度應搭配「智慧勤務調度系統」、「人力備援池」、「心理健康輔導機制」等措施，讓深夜執勤不再是「無解的宿命」，而是可被妥善管理的風險。

更進一步地，應將此次深夜危勞津貼視為政策創新的起點，擴展至更多「高壓、長時段、任務多元」的基層崗位。舉例而言，對於執行岸巡搜救、跨區聯合打擊走私、或協助自然災害緊急應變的人員，也應建構符合勤務特性的津貼與輪休制度。如此才能真正體現「以人為本」的治理邏輯，不再僅以冷冰冰的表格統計，而是以官兵現場的「真實經驗」作為政策基礎。

這項深夜危勞津貼，雖非金額高昂的大規模政策，卻是一次象徵性與實質性兼具的制度進步。它不只在激勵基層士氣上投下一劑強心針，更有助於強化國家對非傳統安全威脅的因應韌性。未來的政策推進應以此為典範，從制度思維出發，回應現場聲音，讓每一位在崗位上默默付出的守夜人，不再只是「替國家撐著」的人，而是受到體制公平回應、被國家溫柔看見的核心力量。
（作者為新北市科技業）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書