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一個律師的筆記本》中國戰狼喊 「二次西安事變」統台

如果控制了國會多數黨，就有可能通過法案，規定總統的軍事指揮權改由立法院行使；或者對總統設下重重限制，達成事實上剝奪指揮權的效果；又或者，還可以用制定「治安維持法」之類的名義，為「邀請」共軍入臺「平亂」創造法律基礎。
一個律師的筆記本

一個律師的筆記本

2025/07/14 13:00

◎ 陳怡凱

「能夠在突然之間，比如說把（總統）賴清德控制住」

「鑑於台灣島內局勢有可能失控，呼籲大陸派遣保安人員趕緊登島，維護台灣島內的治安」

中國全球化智庫副主任高志凱稱二次西安事變統一台灣。圖為 與館長共同接受中媒直播。（擷取自觀察者網）中國全球化智庫副主任高志凱稱二次西安事變統一台灣。圖為 與館長共同接受中媒直播。（擷取自觀察者網） 

「再發一條公告命令台灣所有軍人、警察、治安人員，嚴禁他們向來自大陸的保安人員開槍」

這個想法其實也沒那麼異想天開。北京對於臺灣的滲透，肯定包含這個方向的企圖。

而且，要實施這種構想，並不是一定要挾持總統才能辦到。

如果控制了國會多數黨，就有可能通過法案，規定總統的軍事指揮權改由立法院行使；或者對總統設下重重限制，達成事實上剝奪指揮權的效果；又或者，還可以用制定「治安維持法」之類的名義，為「邀請」共軍入臺「平亂」創造法律基礎。

只要立法權握在他們手裡，可能的玩法多的是。

或許會有人說：「你不懂憲法，憲法不會允許這種事。」

的確，憲法第36條規定：「總統統率全國陸海空軍。」理論上來說，即使立了這樣的法律，也是明顯違憲、當然無效。

立法院院會，國民黨團自行提案立法普發現金，侵奪行政機關的預算權。（資料照）立法院院會，國民黨團自行提案立法普發現金，侵奪行政機關的預算權。（資料照）

然而，他們掌握立法權的這段期間，幾時有把憲法放在眼裡？舉例來說，憲法第70條也規定：「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議。」但這何嘗有阻止他們自行提案立法普發現金？

這不是懂不懂憲法的問題，而是懂不懂藍白的問題。

他們可以侵奪預算權，為什麼就不能侵奪統帥權？

覺得他們不會作到這個程度？

覺得這是危言聳聽？

錯過這一次 失控的國會欲「罷」不能

國會擴權法案釋憲案結果，憲法法庭判決書明確規定立法院行使調查權時，調查委員會無權越過國防部長及參謀總長，直接向「部隊」調閱資料。（資料照）國會擴權法案釋憲案結果，憲法法庭判決書明確規定立法院行使調查權時，調查委員會無權越過國防部長及參謀總長，直接向「部隊」調閱資料。（資料照）

那好，在2024年大選之前，假如有人說新選出的國會多數黨將會自肥擴權、大舉通過違憲法案、甚至干預憲法法庭，大概也會被說是危言聳聽。

至於後來如何，大家都已經看在眼裏。若到現在還以為他們作不出這種事，那就未免太不瞭解這一屆的立法院。脫離憲法約束的立法權可以作到什麼程度，他們已經示範過了；只要立法權還在他們手裡，也不會介意再示範更多次。

即將到來的大罷免，是阻止這種情況的重要防線。

如果不希望高志凱的得意洋洋化為現實，就一定要出來同意大罷免。我們能有這一次自我挽救的機會，已經非常幸運。

要是錯過了，歷史很有可能不會再給我們下一次機會。

註：報導出處

本文經授權轉載自一個律師的筆記本臉書

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