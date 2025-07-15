林健正專區》延宕的國家重大建設計畫：在理想與現實之間

縣府版本爭議不斷，規劃欠缺細緻且缺乏遠見。過去九年來，「璞玉計畫」的正反雙方，始終被縣府不夠完善的版本牽著鼻子走，所有的抗爭或陳情都未能產生實質性的進步。

◎ 林健正

竹北高鐵站周邊新訂都市計畫，作為一項肩負新竹產業升級與城市轉型願景的國家重大建設，自2004年行政院核定至今，歷經多次變更。原先曾經集合產官學員集體的智慧，擘劃出來的理想藍圖如今已支離破碎，淪為現實政治妥協下的產物。作為曾參與計畫推動的一員，我對現況深感失望。

過去16年，新竹地區蓬勃發展，科技產業欣欣向榮。（作者提供）

空間轉型與產業升級的迫切性

過去16年，新竹地區蓬勃發展，科技產業欣欣向榮，吸引大量就業人口。然而，隨之而來的都市土地供應不足，導致地價與房價飆漲，新建案房價已突破每坪百萬元，住房市場供需嚴重失衡。這不僅是數字上的問題，更直接影響了城市的可持續發展與居民生活品質。

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曾被清大某教授戲稱為「蚊子園區」的新竹生醫園區，近十年來已是科技公司競相進駐的熱點，產業用地供不應求，甚至引發產業外溢效應。高鐵特定區的住商用地開發如火如荼，高樓大廈拔地而起，華邦電子、慧榮科技、聯發科等知名企業總部均已在此落腳，足見其戰略地位。

曾被清大某教授戲稱為「蚊子園區」的新竹生醫園區，近十年來已是科技公司競相進駐的熱點 。（作者提供）

此外，竹北持續增長的人口、年輕化的結構與高出生率，對幼兒園與中小學等公共設施的需求日益迫切。新社區的國中小學全數納入總量管制，新竹縣政府疲於增建校舍，仍難以因應幼兒及學齡兒童的成長壓力。

如今時代潮流不斷地變遷，產業持續升級轉型。當年抗爭者預言竹科產業將空洞化，然而這十多年來的發展證明，台灣在ICT半導體及AI產業的實力已今非昔比，展現出強勁的國際競爭優勢。

規劃與理想的巨大落差

事實上，當年的「台灣知識經濟旗艦園區計畫」正是為竹科產業升級與高鐵站區周邊空間轉型而提出的前瞻性城市規劃藍圖，並於2004年4月8日經行政院核定為國家重大建設計畫。

這項特定區計畫不僅考量產業發展需求，更細膩地納入在地特殊人文地景觀的保存（含水圳、伯公廟、伙房及水力碾米廠），規劃農業專區以提供都市農耕機會，並融合社區重建精神提出安置計畫。

台知園區案已經紛紛擾擾20年。圖為竹北市位於台知園區預定範圍內的第一公墓用地。（資料照）

台知園區的主要計畫已於2009年12月8日內政都市計畫委員會第762次大會審定通過。然而，隨著縣長人事更迭，政策方向隨之改變，導致計畫功虧一簣。後續新竹縣政府大幅度變更計畫內容，歷經三修四改後已面目全非，支離破碎，不僅嚴重偏離都市計畫的專業原則，更完全喪失當初推動的理想與目標。

新竹縣政府的版本既無法反映知識經濟的實質內涵，也缺乏都市農耕具體可行的方案，更提不出具有人文關懷的安置計畫。作為城市發展最重要的藍圖，如此粗糙且缺乏遠見的版本，令人難以認同。

縣府版本爭議不斷，規劃欠缺細緻且缺乏遠見。過去九年來，「璞玉計畫」的正反雙方，始終被縣府不夠完善的版本牽著鼻子走，所有的抗爭或陳情都未能產生實質性的進步。

新竹縣政府日前召開台知園區案聽證會前的說明會，支持和反對的地主們輪流上台各抒己見。（資料照）

計畫的癥結與深層憂慮

迄今，說明會仍糾結於國家重大建設的定義與範圍等空泛議題，完全看不到安置計畫的具體方案。都市計畫仍有其他多項值得關切的癥結點，其中尤為顯著的包括：

基礎設施不足：部分農地原地保留，導致道路交通系統缺乏整體性；滯洪池規劃未能充分因應極端氣候需求；公共設施配置嚴重失衡。

安置計畫空洞：縣府版本未提出具體可行方案，無法回應居民對農地轉型及都市農耕的期待，亦未能充分保障縣道120線兩旁地主的合法權益。

權值分配不公：農地、甲種建築用地及主要路線旁的權值比重配置不當，未能體現區段徵收公私合作開發的公平原則。

再者，區段徵收範圍內，不妨礙都市計畫事業及區段徵收計畫的既有建築物基地，本應按原位置保留分配並繳納差額地價。然而，縣政府版本卻以在其家門口劃設廣場等公設的方式，豁免其應繳納之差額地價，此舉不僅喪失公平性與合理性，更創下了區段徵收的惡例。

更重要的是，區段徵收的核心精神是公私土地合作開發，透過土地重新分配，讓地主取得住商建築用地，分享地方建設成果。然而，縣府版本浮濫劃設產業用地，嚴重排擠住商用地的比例，導致未來可分配住商建築用地出現近一半的缺口，這將如何面對一個窒礙難行的抵價地選配方案？

日前新竹縣政府舉辦的說明會，其寄出的資料和議題欠缺細緻，令人感到不解。（資料照）

結語：期待與省思

日前新竹縣政府舉辦的說明會，其寄出的資料和議題欠缺細緻，令人感到不解，替社區居民感到惋惜與難過。面對如此重要的國家重大建設，縣府似乎執行不力，僅求型式主義，敷衍了事，以為趕快走完程序就好，結果卻是欲速不達。

這個都市計畫的圖面坑坑洞洞與支離破碎，不僅顯示主政者不尊重計畫專業，缺乏前瞻性和理想性，甚至無法符合配地的基本條件。在這種情況下，再辦更多的說明會終究還是做虛功。

當社區居民急著看到成效，而一直用最低標準要求公務部門時，就不可能做出具有宏觀遠見的計畫，只會徒然陷入縣府設定的狹隘框架中。目前縣政府的版本堪稱是一個窒礙難行或根本無法執行的計畫。

作為當年參與計畫核心的推動者，我必須鄭重指出，若上述癥結未能獲得徹底解決，而此版計畫仍執意通過，這不僅是對新竹未來發展的巨大風險，更將為地方政府與廣大居民埋下難以收拾的巨大隱患。我們不能讓當年的美好願景，在現實的妥協中走向如此破碎的結局。

（作者為國立陽明交通大學退休教授、前新竹縣璞玉計畫推動小組執行長 ）

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