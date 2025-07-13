曹興誠八不居士》大罷免，是為人權而戰，是為正義而戰！

國、共兩黨現在合唱「祖國統一，反對台獨」，並意圖裡應外合，侵略台灣，違反現代國際法禁止武力的概念和世界人權宣言的主權在民原則，因此是反人類、反文明的暴行。所以現在美、日、歐盟都ㄧ再警告中共，武力侵台會引起對中共毀滅性的後果。

◎ 曹興誠

國民黨根本不懂民主，現在卻大談民主；好像不會飛的爬蟲，想教鳥類怎麼飛翔，把鳥當傻瓜。

國民黨不懂民主 現在卻大談民主

國民黨根本不懂民主，現在卻大談民主。圖為台北市長蔣萬安（左三）偕同國民黨五位北市立委，宣廣反罷免。（資料照）

首先，讓我們了解，什麼是民主？

17世紀以前，人類社會沒人講民主。大眾只知道「君主」，同意「君權神授」，「普天之下，莫非王土」，人民毫無地位和權利，當然更談不上民主。

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1689年，英國學者約翰·洛克（John Locke）發表了「政府論」，啟發了民主思想，震鑠古今。

17世紀 洛克啟發民主思想 主張三大基本權

洛克主張，每一個人都「天賦」有生命、財產和自由三大基本權利，政府的職責是保護人民的基本權利。

政府的正當性源於人民的同意；政府的權力必須來自人民的投票授權。

如果政府侵犯人民的權利，人民有權推翻政府。

以上洛克的主張，催生了美國獨立，法國大革命，以及近代的民主大潮。

從「尊重人權」的原則延申，就是「城堡法」（Castle Doctrine）。

城堡法主張：

「人的住宅就像一座城堡，個人有權在自己的家中使用致命武力抵抗非法入侵，而無需退讓。」

從城堡法再往下延申，就是「地方自治」。

例如，台北市就是台北人的城堡，只能由台北人自己來管理。同樣的，台灣是台灣人的城堡，中共和中共國人根本無權來統治台灣。

尊重人權，城堡法，地方自治，是民主的ABC，合起來，就是「主權在民」原則。

共產黨和國民黨，是列寧式的政黨，認爲黨高於國。他們推崇集體主義和空泛的所謂「偉大理想」，而不尊重個人基本人權，所以這兩黨從創黨開始，就缺乏民主基因。

國共兩黨不懂「主權在民」都主張中央極權

因為不懂得「主權在民」，這兩黨都主張中央極權，壓制地方自治，不惜嚴重侵害人權。

1948年以前，主權在民的關念還不普及，所以引起兩次世界大戰。

世界人權宣言。（取自貼文）

1948年 聯國「世界人權宣言」強調「主權在民」

1948年，聯合國通過了「世界人權宣言」，再次強調「主權在民」原則，希望各國都放棄以往的領土主張，尊重住民的自治權利，以根絕為爭奪領土而引發的戰爭。（圖一是世界人權宣言，圖二是1948年12月10日聯合國通過的場景）

1948年12月10日聯合國通過的場景。（取自貼文）

世界人權宣言公布以後，各地殖民者不得不紛紛放棄其統治，讓殖民地獨立，使得世界主權獨立的國家，由1940年代的50餘國，增加到現在的195國。

國共圖侵台 違反國際法與世界人權宣言

國、共兩黨現在合唱「祖國統一，反對台獨」，並意圖裡應外合，侵略台灣，違反現代國際法禁止武力的概念和世界人權宣言的主權在民原則，因此是反人類、反文明的暴行。所以現在美、日、歐盟都ㄧ再警告中共，武力侵台會引起對中共毀滅性的後果。

我們大罷免，是為人權而戰，是為正義而戰。（資料照）

這次大罷免，我們要淘汰的，不僅僅是那些投共賣台的國民黨立委，更重要的是淘汰國共兩黨腦中的反人權、反民主的殘暴和蠻橫。

我們大罷免，是為人權而戰，是為正義而戰。

得道者多助，自由世界會站在我們這一邊，我們一定會成功！

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書

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