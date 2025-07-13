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許美華頻道》藍白亂台窮台 還「把人民當乞丐嗎？」

之前小英政府發放消費券、普發現金6000都是行政院提案、再經過立法院審查通過的。 立法院只有審預算的資格，沒有增加預算的權利！昨天藍白聯手通過的普發現金一萬，是違法違憲的！
許美華頻道

許美華頻道

2025/07/13 10:30

◎ 許美華

藍白持續惡搞，我已經修練到少有情緒了；但是，昨天（0711）國、眾兩黨違憲通過用2300億普發一萬、同時刪掉補助台電千億預算，亂台窮台用心極其險惡，真的很想罵髒話！

國、眾兩黨違憲通過用2300億普發一萬、同時刪掉補助台電千億預算，亂台窮台用心極其險惡。（資料照）國、眾兩黨違憲通過用2300億普發一萬、同時刪掉補助台電千億預算，亂台窮台用心極其險惡。（資料照）

尤其是羅明才在國會殿堂拿錢出來數，那個輕蔑囂張的嘴臉，真的是藍白代表作，「把人民當乞丐嗎？」

結果，我去看影片，沒想到羅明才真的是搬乞丐出來講。

尤其是羅明才在國會殿堂拿錢出來數，那個輕蔑囂張的嘴臉，真的是藍白代表作。（資料照）尤其是羅明才在國會殿堂拿錢出來數，那個輕蔑囂張的嘴臉，真的是藍白代表作。（資料照）

「莫忘世上苦人多！」羅明才搬出立法院長韓國瑜金句後，隨即掏出10張千元鈔、當場一張張點鈔，激動表示，「1萬塊是什麼概念？12345678910…1萬塊就是10個1000，1萬塊就是100個100，1萬塊就是1000個10塊！」

羅明才還說，每當他經過台北市各個角落，「看到需要金錢幫助的這些國人，有的跪在地上乞討、有的拿了一個碗、一直拜託買他的玉蘭花，我心裡有多麼沉重，有多麼的痛」

國民黨立委的程度真的不是普通的差！

要普發一萬，也不是不可以，但任何政策都要有明確目的才能評估執行效益，也才能確定政策的合理性和正當性。

現在普發一萬的目的到底是為什麼？

如果發一萬現金，是為了救窮人、救乞丐，第一個前提就該排富，台灣人有錢人很多，你發一萬給一堆有錢人幹嘛？（拜託白癡草不要來嗆有錢人不爽領不要領，全世界政策制定沒有人這樣搞的）

更不要說，普發一萬需要2300億的財源在哪裡？不知道！

真要執行必須舉債，是要債留子孫嗎；然後藍白爛委還同時刪了《特別條例》中撥補台電的千億預算，完全不管台電維持全世界超低電價的營運，就是必須靠國家補貼。

台灣電價在全球相對較低。根據國際能源總署的資料，住宅用電方面，台灣在2023年排名全球第5低。（資料照）台灣電價在全球相對較低。根據國際能源總署的資料，住宅用電方面，台灣在2023年排名全球第5低。（資料照）

補充一個小知識，台灣電價在全球相對較低。根據國際能源總署的資料，住宅用電方面，台灣在2023年排名全球第5低；工業用電方面，排名第8低。

台灣電價在全球具有競爭力，特別是相較於鄰近的亞洲國家。這樣的電價競爭優勢，不是天上掉下來的，很多國家都是用政府預算補貼電價，以免電價上漲引發萬物齊漲。

為了避免藍白粉尤其是小草經濟知識不足，提醒一下，每次漲電價，第一個漲價的就是早餐店，而且民生價格一漲就跌不回來了，這在經濟學上叫做價格的僵固性（Price Rigidity）。

藍白不要拿當年小英普發6000來說嘴，這裡來很快回顧一下那幾年的時空背景。普發現金或消費券政策，都需要明確的目的和正當性，不是藍白現在惡搞的買票、窮台心機。

為協助受疫情影響之內需型產業，活絡消費，蔡政府發放振興三倍券，民眾與店家皆相當支持。（資料照）為協助受疫情影響之內需型產業，活絡消費，蔡政府發放振興三倍券，民眾與店家皆相當支持。（資料照）

蔡英文政府在2020開始的疫情期間，發了兩次消費券，目的非常清楚，就是為了振興疫情期間受衝擊的消費和景氣；最後，在2023年全民普發現金6000元，是因為疫情期間台灣半導體大好，台積電營運、繳稅大爆發，所以政府把超徵的稅收拿去補助勞健保和台電之後，還拿出部分協助弱勢產業，最後才是普發6000。
last but not least

最後講一個同等重要的重點！

之前小英政府發放消費券、普發現金6000都是行政院提案、再經過立法院審查通過的。

立法院只有審預算的資格，沒有增加預算的權利！昨天藍白聯手通過的普發現金一萬，是違法違憲的！（望白ㄔ周知）

藍白在大罷免壓力下，喊出違憲的普發一萬，討好自私自利腦袋不清楚的選民，台灣人如果這樣也買單，真的只有夕鶴！

國會充滿亂國毀台的敵人內應，是台灣的國恥！
7/26、8/23，投下同意罷免，趕走國會賣台內應。

#120萬封給台灣的情書
#為愛而罷
#大罷免大成功

7/26、8/23，拜託大家投下同意罷免，趕走這群賣台垃圾！


（作者為反紫光奇遊團成員）
本文經授權轉載自許美華臉書

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