許美華頻道》藍白亂台窮台 還「把人民當乞丐嗎？」

◎ 許美華

藍白持續惡搞,我已經修練到少有情緒了;但是,昨天(0711)國、眾兩黨違憲通過用2300億普發一萬、同時刪掉補助台電千億預算,亂台窮台用心極其險惡,真的很想罵髒話!

尤其是羅明才在國會殿堂拿錢出來數,那個輕蔑囂張的嘴臉,真的是藍白代表作,「把人民當乞丐嗎?」

結果,我去看影片,沒想到羅明才真的是搬乞丐出來講。

尤其是羅明才在國會殿堂拿錢出來數,那個輕蔑囂張的嘴臉,真的是藍白代表作。(資料照)

「莫忘世上苦人多!」羅明才搬出立法院長韓國瑜金句後,隨即掏出10張千元鈔、當場一張張點鈔,激動表示,「1萬塊是什麼概念?12345678910…1萬塊就是10個1000,1萬塊就是100個100,1萬塊就是1000個10塊!」

羅明才還說,每當他經過台北市各個角落,「看到需要金錢幫助的這些國人,有的跪在地上乞討、有的拿了一個碗、一直拜託買他的玉蘭花,我心裡有多麼沉重,有多麼的痛」

國民黨立委的程度真的不是普通的差!

要普發一萬,也不是不可以,但任何政策都要有明確目的才能評估執行效益,也才能確定政策的合理性和正當性。

現在普發一萬的目的到底是為什麼?

如果發一萬現金,是為了救窮人、救乞丐,第一個前提就該排富,台灣人有錢人很多,你發一萬給一堆有錢人幹嘛?(拜託白癡草不要來嗆有錢人不爽領不要領,全世界政策制定沒有人這樣搞的)

更不要說,普發一萬需要2300億的財源在哪裡?不知道!

真要執行必須舉債,是要債留子孫嗎;然後藍白爛委還同時刪了《特別條例》中撥補台電的千億預算,完全不管台電維持全世界超低電價的營運,就是必須靠國家補貼。

台灣電價在全球相對較低。根據國際能源總署的資料,住宅用電方面,台灣在2023年排名全球第5低。(資料照)

補充一個小知識,台灣電價在全球相對較低。根據國際能源總署的資料,住宅用電方面,台灣在2023年排名全球第5低;工業用電方面,排名第8低。

台灣電價在全球具有競爭力,特別是相較於鄰近的亞洲國家。這樣的電價競爭優勢,不是天上掉下來的,很多國家都是用政府預算補貼電價,以免電價上漲引發萬物齊漲。

為了避免藍白粉尤其是小草經濟知識不足,提醒一下,每次漲電價,第一個漲價的就是早餐店,而且民生價格一漲就跌不回來了,這在經濟學上叫做價格的僵固性(Price Rigidity)。

藍白不要拿當年小英普發6000來說嘴,這裡來很快回顧一下那幾年的時空背景。普發現金或消費券政策,都需要明確的目的和正當性,不是藍白現在惡搞的買票、窮台心機。

為協助受疫情影響之內需型產業,活絡消費,蔡政府發放振興三倍券,民眾與店家皆相當支持。(資料照)

蔡英文政府在2020開始的疫情期間,發了兩次消費券,目的非常清楚,就是為了振興疫情期間受衝擊的消費和景氣;最後,在2023年全民普發現金6000元,是因為疫情期間台灣半導體大好,台積電營運、繳稅大爆發,所以政府把超徵的稅收拿去補助勞健保和台電之後,還拿出部分協助弱勢產業,最後才是普發6000。

last but not least

最後講一個同等重要的重點!

之前小英政府發放消費券、普發現金6000都是行政院提案、再經過立法院審查通過的。

立法院只有審預算的資格,沒有增加預算的權利!昨天藍白聯手通過的普發現金一萬,是違法違憲的!(望白ㄔ周知)

藍白在大罷免壓力下,喊出違憲的普發一萬,討好自私自利腦袋不清楚的選民,台灣人如果這樣也買單,真的只有夕鶴!

國會充滿亂國毀台的敵人內應,是台灣的國恥!

7/26、8/23,投下同意罷免,趕走國會賣台內應。

#120萬封給台灣的情書

#為愛而罷

#大罷免大成功

7/26、8/23,拜託大家投下同意罷免,趕走這群賣台垃圾!



(作者為反紫光奇遊團成員)

本文經授權轉載自許美華臉書

