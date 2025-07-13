晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

李忠憲的思考》金額不大 羞辱很大！

一萬塊並不是什麼驚人巨款，但羅明才的動作和語氣把「錢」變成了一種「你只能拿著被施捨」的表演。和西門慶給武大郎幾兩銀子一樣，重點不是金額，而是把人看得有多低。
李忠憲的思考

李忠憲的思考

2025/07/13 21:00

◎ 李忠憲

羅明才那一段表演：手上拿了一萬塊，在那裡甩甩甩，一邊像數來寶那樣子唱：

1. 10,000就是10個1000，然後一張一張拿出來：12345678910。

2. 10,000就是100個100元，12345678910 …100，

3. 就是1000個10元12345678 …一直到1000，用這樣的方式來羞辱人。

羅明才那一段表演：手上拿了一萬塊，在那裡甩甩甩 。（中央社）羅明才那一段表演：手上拿了一萬塊，在那裡甩甩甩 。（中央社）

嫌麻煩，他就沒準備好100張百元鈔票和一桶硬幣，否則演得更盡興，10,000個1元，一個一個數給你看。

許多朋友都氣炸了，不過我想到金瓶梅裡面的西門慶，他也是拿出一錠一錠的銀子，用來羞辱武大郎、潘金蓮和李瓶兒。

「你這短命的，平白說甚麼？你家裡窮得甚麼般兒？我與你三五兩銀子，夠你吃用就是了！」
說罷，吩咐玳安：「去包兩、三兩銀子與這短命鬼打發了！」

「袖中取出一錠白金遞與李瓶兒，笑道：『這些與你做鞋穿罷。』潘金蓮在旁見了，心中酸氣上來，悶悶不語。西門慶瞧見，笑道：『怎的？你又惱了？也有你的，來取罷。』於是袖中又摸出兩錠白金，遞與潘金蓮，笑道：『省的你們口角，這錢銀沒個定準，你們自收著用去。』」

一萬塊並不是什麼驚人巨款，但羅明才的動作和語氣把「錢」變成了一種「你只能拿著被施捨」的表演。（取自貼文）一萬塊並不是什麼驚人巨款，但羅明才的動作和語氣把「錢」變成了一種「你只能拿著被施捨」的表演。（取自貼文）

一萬塊並不是什麼驚人巨款，但羅明才的動作和語氣把「錢」變成了一種「你只能拿著被施捨」的表演。和西門慶給武大郎幾兩銀子一樣，重點不是金額，而是把人看得有多低。

台灣人會為這一萬塊就不去大罷免嗎？

西門慶最後的下場是怎樣？

「眼見他起朱樓，眼見他宴賓客，眼見他樓塌了。」

台灣人若要在意這一萬塊被數來寶羞辱，最後結局恐怕也好不到哪去。人心要值多少錢，才不被人拿著鈔票唱羞辱曲？

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書


不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書