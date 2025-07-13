李忠憲的思考》金額不大 羞辱很大！

一萬塊並不是什麼驚人巨款，但羅明才的動作和語氣把「錢」變成了一種「你只能拿著被施捨」的表演。和西門慶給武大郎幾兩銀子一樣，重點不是金額，而是把人看得有多低。

◎ 李忠憲

羅明才那一段表演：手上拿了一萬塊，在那裡甩甩甩，一邊像數來寶那樣子唱：

1. 10,000就是10個1000，然後一張一張拿出來：12345678910。

請繼續往下閱讀...

2. 10,000就是100個100元，12345678910 …100，

3. 就是1000個10元12345678 …一直到1000，用這樣的方式來羞辱人。

羅明才那一段表演：手上拿了一萬塊，在那裡甩甩甩 。（中央社）

嫌麻煩，他就沒準備好100張百元鈔票和一桶硬幣，否則演得更盡興，10,000個1元，一個一個數給你看。

許多朋友都氣炸了，不過我想到金瓶梅裡面的西門慶，他也是拿出一錠一錠的銀子，用來羞辱武大郎、潘金蓮和李瓶兒。

「你這短命的，平白說甚麼？你家裡窮得甚麼般兒？我與你三五兩銀子，夠你吃用就是了！」

說罷，吩咐玳安：「去包兩、三兩銀子與這短命鬼打發了！」

「袖中取出一錠白金遞與李瓶兒，笑道：『這些與你做鞋穿罷。』潘金蓮在旁見了，心中酸氣上來，悶悶不語。西門慶瞧見，笑道：『怎的？你又惱了？也有你的，來取罷。』於是袖中又摸出兩錠白金，遞與潘金蓮，笑道：『省的你們口角，這錢銀沒個定準，你們自收著用去。』」

一萬塊並不是什麼驚人巨款，但羅明才的動作和語氣把「錢」變成了一種「你只能拿著被施捨」的表演。（取自貼文）

一萬塊並不是什麼驚人巨款，但羅明才的動作和語氣把「錢」變成了一種「你只能拿著被施捨」的表演。和西門慶給武大郎幾兩銀子一樣，重點不是金額，而是把人看得有多低。

台灣人會為這一萬塊就不去大罷免嗎？

西門慶最後的下場是怎樣？

「眼見他起朱樓，眼見他宴賓客，眼見他樓塌了。」

台灣人若要在意這一萬塊被數來寶羞辱，最後結局恐怕也好不到哪去。人心要值多少錢，才不被人拿著鈔票唱羞辱曲？

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書







不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法