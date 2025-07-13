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自由開講》高雄助嘉義救災 陳其邁展現政治高度

2025/07/13 08:30

◎ 邱世長

颱風「丹娜絲」重創南台灣，災民叫苦連天，欲哭無淚。

高雄市政府日前派員馳援嘉義縣，也協助了「藍營」執政的嘉義市。

高雄市長陳其邁（左三）昨天帶領救援人力支援嘉市救災，嘉義市長黃敏惠（左四）上前握手致謝。（嘉市政府提供）高雄市長陳其邁（左三）昨天帶領救援人力支援嘉市救災，嘉義市長黃敏惠（左四）上前握手致謝。（嘉市政府提供）

筆者的老家就在嘉義市，感觸特別深，在此也表達「敬意」與「謝意」！

嘉義市長黃敏惠見到陳其邁，馬上給他一個大擁抱致謝。筆者身在北部，看到這則新聞，再次體會到「台灣最美的風景是人」！

政黨應該理性競爭，但不可因此失去人性！

高雄市長陳其邁這次救災，展現自己的政治高度，可增添自己未來的政治分量與好感！

見義勇為的政治人物，會受人民擁戴，因為救災不分藍綠；反之，見死不救的政客，只會受到人民唾棄，因為心胸狹隘！不是嗎？

台灣地小人寡，遇到天災，如果政治人物還分「政黨色彩」，縣市長只救助「同黨執政」縣市同胞，這會令國人感到不恥！

人民的利益，本該優於政黨利益！

如今，民智已開，誰是政治家？誰是政客？政治人物的一舉一行，選民全看在眼中，這絕非透過「廣告行銷」，就能「美化自己」，去獲得支持！

高雄市日前開始，共支援113人、機具89台（組），協助嘉義縣市災民。不只嘉義市民感激，透過媒體報導，產生「外溢效應」，全國都知道。

另外，陳其邁表示，高雄過去在「山陀兒颱風」獲得各縣市最大的支持，這是他應該做的事情，這是「善念外溢」，對台灣是好事。

這則新聞最大的「亮點」，是高雄市長陳其邁的協助救災「不分藍綠」，不會因為「政治色彩」，蒙蔽了「是非黑白」，值得其他政治人物效仿與學習，這才是台灣人民之幸！
﹙作者為教育人員﹚

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