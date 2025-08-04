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自由開講》抗戰紀念80年 台灣視角下的反侵略史觀

2025/08/04 19:00

◎ 宗介

前言

隨著抗戰勝利八十週年的日子臨近，關於這段歷史的討論再次浮上檯面。一則媒體報導提到「兩岸抗戰史觀相異，和平反暴不變」，提醒我們：即使走過漫長歲月，抗戰這段苦難歷史，在海峽兩岸仍承載著截然不同的詮釋。

今年適逢對日抗戰勝利80週年，圖為70週年時國防部於北、中、南區分別舉辦音樂會。（資料照）今年適逢對日抗戰勝利80週年，圖為70週年時國防部於北、中、南區分別舉辦音樂會。（資料照）

對台灣而言，紀念抗戰不僅是緬懷歷史，更是在認清真相的基礎上，汲取教訓、反思當下。尤其當對岸一個極權政權不斷透過扭曲歷史來鞏固其統治正當性，並對區域和平構成威脅之際，釐清史觀差異，並將歷史經驗轉化為面對現實挑戰的智慧，正是當下更應關注的重點。

被政治綁架的歷史詮釋

八十年前的抗戰，是中華民族為抵禦外侮、保衛國土而浴血奮戰的悲壯史詩。然而，中共長期透過教育與宣傳機器，片面誇大自身在抗戰中的貢獻，刻意淡化、甚至否定中華民國政府與國軍在正面戰場上的犧牲與付出。

自由開講》抗戰紀念80年 台灣視角下的反侵略史觀中共今年9月3日將在北京舉行「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」紀念活動。（歐新社檔案照）

這種將歷史為政治服務的操弄，不僅是對為國捐軀將士的極度不敬，更是對年輕世代的洗腦工程。其目的在於壟斷抗戰的話語權，以強化政權合法性，並煽動狹隘民族主義情緒。這種被政治綁架的史觀，與台灣基於史實、多元與開放的歷史視角，形成鮮明對比，也凸顯兩岸在基本價值上的根本分歧。

汲取反侵略教訓，而非狹隘復仇

抗戰紀念，應著眼於對軍國主義侵略行為的反省與警惕，而非訴諸仇恨與民族復仇情緒。這場戰爭的勝利，是反對侵略、追求和平的勝利。對慰安婦等受害者的紀念，更是提醒世人戰爭的殘酷與對人性的摧殘。

自由開講》抗戰紀念80年 台灣視角下的反侵略史觀中共今年9月3日將在北京舉行「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」紀念活動。（歐新社檔案照）

但諷刺的是，今日的中共，儘管口口聲聲紀念抗戰、反對軍國主義，其實際作為卻與當年的軍國侵略者無異——在國內高壓統治、箝制言論，在國際上則恃強凌弱、軍事擴張，威脅區域穩定。這正顯示中共並未真正理解或吸取抗戰的歷史教訓。

勿忘歷史教訓，正視當前威脅

台灣不能因對岸的歷史扭曲而淡忘自身參與抗戰的記憶，更不能遺忘：團結自立、抵抗壓迫，才是對歷史最深刻的回應。當中共試圖以「解決台灣問題」之名行吞併之實，台灣的存在與堅持，正是對極權敘事的最有力反駁。

結語

抗戰八十週年的紀念，不應成為兩岸史觀各說各話的場合，而應是一個反思戰爭、珍視和平、警惕威權擴張的時刻。儘管新聞中提及的「和平反暴不變」看似是共識，然而在中共不斷升高對台威脅的背景下，這句話顯得格外諷刺。

紀念歷史，是為了不重蹈覆轍，更是為了堅定地走向未來。

（作者為研究生）
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