自由開講》啟用「挑釁式」航道 中共再進逼台海

◎ 宗介

挑釁式航道啟用：中共對「台海現狀」的又一次進逼

中國民航局在台灣「漢光41號」演習前夕，片面啟用M503航路銜接W121航道，表面上打著「提升效率」、「保障航班安全」的旗號，實則是對台灣空防縱深的實質壓迫與戰略進逼，這條新銜接航路距離我方領空更近，使我方空軍預警與反應時間明顯縮短，根據《路透社》分析，北京此舉選在國軍年度最重要的實兵演訓前發動，已不單是技術性調整，而是一場有意為之的戰略訊號釋放──中共正在以更具侵略性的手法重塑台海秩序。

請繼續往下閱讀...

中國民航局宣布啟用W121銜接航路，是對台灣空防縱深的實質壓迫與戰略進逼。（資料照）

中國早在2018年就片面改變M503航路運作方式，無視兩岸於2015年達成的技術性共識，今再以「接軌」W121為名強行啟用，顯示中共對協議毫無誠信，其根本目的是透過「正常化」操作，逐步抹除台海中線的實際存在，逼迫國際社會接受「台灣屬中國」的主權敘事。

結合演習壓力與認知操控，擴大對台戰略威脅

中國啟用新航路與持續軍機繞台、演習威脅，已構成對台空域多層次的壓迫組合，中共不僅以軍力展示意圖癱瘓我方防空反應能力，亦透過資訊戰與認知作戰來混淆國內外對「台海現狀」的理解，從對外宣稱此舉「對兩岸民眾都有利」，到對內塑造「和平崛起」形象，顯示中共擅長用和平話術掩蓋強制手段，藉此誤導國際視聽，削弱對其擴張行為的反彈力道。

事實上，中共所謂的「航線優化」，本質是一種對台灣主權空域的資訊滲透與制度架空，它既非真正基於國際民航協商，也無視國際民航組織（ICAO）第4.2.6條所載「與鄰接飛航情報區協調」之必要，企圖將其行動既成事實化，對國際社會發出「台灣已不再具有協商主體地位」的訊號。

台灣應強化空防整備與國際協調，嚴防灰色侵略再升級

漢光41號演習，國軍出動了愛國者丶天弓防空飛彈進行機動放列部署，在捍衛大台北空防部分，就有8組愛國者飛彈車進駐松山機場及大直周邊地區部署。（資料照）





中共此舉不只是航路操作，更是灰色地帶戰略的延伸，台灣政府與國軍應警覺這類片面技術操作實則具有高度政治與軍事意涵。在國軍進行「漢光41號」實兵演練的同時，應針對類似空域壓迫與「常態化騷擾」模擬應對，強化空防即時反應與空中作戰協同；同時，外交部與民航局也須積極透過國際場域提出正式抗議，爭取與鄰近國家及民主同盟協調應對此類破壞穩定的作為。'

更重要的是，台灣需正視中共已不再將軍事手段與和平話術區分對待，而是融合並用、同時發動的混合戰形式，國人應理解，此類「航路事件」並非孤立技術爭議，而是台海主權鬥爭的前線，唯有堅定團結、提高戰備、積極外交協作，台灣才能穩住現狀、守住自由。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法