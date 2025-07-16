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自由開講》廣西少女之死 《國有器官》真實版上演?

2025/07/16 10:30

◎ 鄭語緣

● 真相不明，卻充滿黑色輪廓

2025年6月，中國廣西貴港驚傳少女車禍後遭神秘「救護人員」強行帶走、家屬未被通知便火化屍體的事件，震驚社會；幾乎同時，另一名廣東學生校內猝死亦未告知家屬即被火化，引發外界質疑是否涉及非法器官摘除。這些駭人情節，竟與近期上映的紀錄電影《國有器官》內容驚人契合，讓人不寒而慄。廣西少女事件發生後，當局的回應依然是一貫的簡短回覆、模糊字眼。這絕非偶發的行政失誤，是國家機器有意為之的滅證行為。

中國廣西貴港驚傳少女車禍後，遭神秘「救護人員」強行帶走。 （作者提供）中國廣西貴港驚傳少女車禍後，遭神秘「救護人員」強行帶走。 （作者提供）

● 人權空轉：中國體制的沉默成本

廣西事件之所以引發公憤，不單單是影像畫面的殘酷行徑與迅速火化的荒謬程序，更是對中國司法與醫療監管體系「不透明、不可問責」再一次重拳警訊。少女臨走前曾大喊「我有乙肝、不要取我器官」這句令人毛骨悚然的話語成為震撼輿論的導火線，當一個少女的死亡可以在24小時內草率火化、無需法醫解剖、無家屬到場，人民便無法再對制度抱有基本信任。

● 真相早已曝光，卻選擇視而不見

自由開講》廣西少女之死 《國有器官》真實版上演?南投公民會社放映「國有器官」紀錄片，前中共軍醫鄭治線上分享見證他的親身經歷。 （南投公民會社提供）

廣西街頭少女之死，也許永遠不會真相大白，但將成為一面鏡子，照出一個政權的冷血、一個社會的失語、一個體制的病態。多位前中國醫界人士透過《國有器官》紀錄片披露器官摘取「全程不施麻醉」、「幾天即可配對成功」、「高質量器官庫」；事實上，國際人權組織如自由之家（Freedom House）、大赦國際（Amnesty International）早已針對中國移植手術等待時間平均不到兩週短得異常、官方每年公布捐贈數量與實際手術數不符且來源不明等情況，要求第三方機構進入監獄、殯儀館或移植中心進行查驗，卻屢遭中國官方以「謠言」、「反華抹黑」回應。

● 中國真正病灶：並非腐敗，而是制度本身

中國的問題並非個別醫院黑箱操作，或是某些無良醫生的「醫療腐敗」，已然是整個體制以「國家意志」推動的殺戮機器，從公安、法院、殯儀館、醫院到中央宣傳部，一整條產業鏈在「為黨服務」的口號下，將人命視為數字與利益的龐大利益鏈。中國的器官移植系統，不能稱之為醫學進步的象徵，儼然為了穩控政權與製造金流的一場有計畫國家犯罪，。

● 制度黑箱終將照進真相之光

儘管中國當局一再否認活摘器官指控，並以各種手段阻撓證據外流、噤聲爆料者，但近年層出不窮的內部證言與疑點重重的醫療死亡事件，無不揭示一個令人震驚的事實，中國醫療與司法體系缺乏透明、公正與外部監督機制，早已淪為權力操控與人權踐踏的工具，更讓國際社會對中國醫療、人權與法治體系的信任徹底瓦解。

（文字媒體工作者）

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