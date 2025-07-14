自由開講》藍白大撒幣 一場政治秀想堵民怨

◎ 島火



「普發現金一萬元」與其說是在照顧人民，更像是為了替某些立委的罷免保駕護航。在野黨一邊高喊撒幣，一邊痛批大罷免，這場政治秀的邏輯只有一個：花錢堵民怨，護航自家人。

藍白立委通過普發現金一萬元，民進黨批買票護罷免。（資料照）

我們看到的，是國民黨與民眾黨不斷將國家財政當作選舉籌碼，幻想用一萬元堵住人民的不滿，轉移罷免焦點。他們不是不懂民主制度，而是刻意操弄：罷免，正是人民憲法賦予的權利，是問責不適任民代的重要工具。當人民要行使這項權利時，藍白卻像被戳到痛腳，立刻跳出來喊「政治追殺」，實在可笑。

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真正該被譴責的，是那些一邊護航荒腔走板的立委，一邊用「發錢救民」來掩蓋政治弊病的在野政黨。他們以為發錢能換支持，能擋罷免，卻低估了台灣人民的智慧——有感的是公平，不是現金；看重的是問責，不是撒幣。

立委黃捷與雲林罷團到虎尾菜市場掃街，拜託民眾支持罷免投同意票。（資料照）

民進黨沒有選擇輕鬆討好的路，而是選擇守住財政紀律，也捍衛民主制度。我們相信，真誠回應民意，比一時討好更重要；支持罷免制衡比一萬元更有價值。

當政治成了只剩發錢和護短的表演，那才是真正的國家危機。

（作者從商）

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