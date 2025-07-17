自由開講》養魚平台兼養軍 中國正「插旗」黃海

◎ 缺理

曾經只是海鷗與漁民生活舞台的黃海，如今卻成了東亞地緣政治的新火藥庫。中國不再遮遮掩掩，而是赤裸裸地在這片海域上演一場「擴權真人秀」：浮標、平台、軍艦、航母輪番登場，一張海上大棋盤正悄然佈局中，主角就是那個總愛說「我沒事」的中共政權。

中國在有爭議的黃海海域架設鋼體結構，引發南韓的憤怒。（法新社檔案照）

2024年2月，一艘南韓研究船靠近距離南韓海岸約370公里的海域，正想調查那座神秘的黃色浮設時，竟遭中國海警與小艇包夾，甚至還有船員揮刀恫嚇。調查的不是什麼奇景，而是一個擁有救生艇與直升機坪的多層平台。中共說是水產養殖設施，外界卻清楚知道，那叫軍民兩用設施，是「插旗」前的道具組。

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美國智庫 CSIS（戰略暨國際研究中心）早就點破：這些平台並非簡單的養魚設施，而是為未來區域衝突鋪路的「前置基地」。目的很簡單，就是以模糊手法蠶食主權，把別人的海域慢慢「化作自己人」。

這手法是不是很眼熟？沒錯，南海劇本在黃海重演。從2018年至今，中共已在黃海設置至少13具浮標。2023年，中共軍艦進入南韓領海多達330次，是2017年的三倍，還有130次領空侵擾。2024年5月，中共更直接劃出禁航區，連「福建號」航母都開出來演習了，誇張程度根本堪比「海上建國儀式」。

別以為這只是中、韓之間的小摩擦。黃海的重要性，不輸南海。它是中國通往台灣、日本、南韓的關鍵水道，萬一台海發生戰事，中共若要阻止美、日、韓馳援台灣，勢必要掌控黃海。因此，中共現在就開始預演，把水域劃為禁區、派艦演習、設施駐點，未來真打起來就可以說：「這我先來的，你們別吵。」

這種「先放再說」的戰略，我們看太多了。南海的「九段線」不是畫假的，人工島不是蓋心酸的，如今連黃海也變成「區域主權DIY區」，中共不只要在地圖上畫虛線，更要在海上用鋼鐵畫實線。

而當南韓國會議員警覺、中立國際組織警告，台灣民眾可不能再當作是「遙遠的東北亞問題」。因為今天黃海能被侵蝕，明天台灣周邊海域也可能被「養殖」、「劃線」、「畫區」，變成中共手中的地緣棋子。

講到底，中共的所謂「和平崛起」只是門面，真相是透過各式各樣「既成事實」，在區域內一步步擴張影響力。浮標不是標示安全，是標記主權；養殖平台不是養魚，是養軍；航母不是展示肌肉，是預告動武。

當大家還在問「黃海怎麼變這樣了？」中共早就在平台上燒水煮麵，準備開張了。不要再以為這只是一場海上遊戲，這是一場慢火悶燒的區域霸權競賽。

台灣人要清醒，中共從來不只盯著哪一個海，而是盯著整片地區的話語權與出兵權。黃海只是下一個試驗場，但絕不會是最後一個。

（作者為補教業）

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