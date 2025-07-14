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自由開講》我們守護台灣 沒變綠「只是國民黨變紅了」

2025/07/14 11:30

◎ 守護自由的老鷹

從歷史走來，從威權走向民主，我們沒有變綠，只是國民黨變紅了，我們只是堅持民主的基本核心與價值，尤其是民主的合議制，民主不是像藍白兩黨立委以人數占多數 ，強行不討論亂砍亂三讀，通過荒謬法案等等？這樣的做法就是在扯台灣後腿，搞亂中華民國，要讓台灣亂，落入中國的手中，既然國民黨選擇了中國，那台灣人選擇民進黨也是順理成章，因為我們要一起守護台灣。

藍、白兩黨立委人數占多數 ，強行不討論亂砍亂三讀，通過荒謬法案。（資料照）藍、白兩黨立委人數占多數 ，強行不討論亂砍亂三讀，通過荒謬法案。（資料照）

原本民進黨只是守護台灣這個核心價值，現在剛好跟台灣人民站在一起，所以你要說民進黨順應民心也是，反共跟守護台灣立場是不違背的，現在反共跟守護台灣就成了台灣人的核心準則，因為要併吞台灣的就是中國共產黨？

再說這次的大罷免，是藍白立委自己選擇的道路，你們選擇跟中國站在一起，搞亂台灣，所以根本不是人民要惡意罷免他們，而是他們違背民主精神與台灣人民守護台灣的心，比如刪國防預算、刪人民津貼補助，國會擴權，毀憲亂政，死亡連署做弊等等，更多的新手爸媽本來高高興興的迎接新生命，現在因為育兒津貼被砍，請問他們以後如何照養小孩，所以這等作為理當被台灣人放棄？

有歷史以來的記錄，台灣從殖民時代到日本時代，再經過兩蔣到現代的民主歷程，我們學習過很多文化，中華文化只是學習的其中一個，所以中華文化歸文化，並沒有法律規定文化不能學習與交流，所以這中華文化只是我們生活的一部份，但不代表我們就要跟中國人民一樣過共產黨集權生活？歐洲有好多國家都經歷過共產黨的治理，現在他們也放棄了共產主義，選擇了民主，這足以證明台灣民主為何要走回頭路，何必去跟那個大流氓中國統一？

台灣人一直被中國化，用這個中國人這個名詞綁架，用中華文化來洗腦我們，但，中華民族的盛衰根本不關台灣人的事，中國的強大與否也不關台灣的事，中國一直把中國人的事丟給台灣人，要台灣人承擔，故意說台灣是中國的？這樣對嗎？但事實上中華人民共和國沒有一天統治過台灣，70幾年來面對中國的文攻武嚇，台灣人只是更討厭中國，現在中國要侵略台灣，身為台灣人守護台灣理所當然，重點是他們一直欺負台灣，不准台灣出頭？台灣為自己鋪路的時代已經來了，我們要把握時機跟中國說NO？

這個號稱世界四大古文明的國家，應該是更進步更先進，卻把歷史背在身上，當世界各國都向未來看，他們是整天在膜拜古代的三皇五帝，假共和國的名子，卻想回到古代的帝制思想，這你可以從他們的電視劇電影等創作看出來，整天在臉書媒體上不斷推出各種短影音視頻，對世界進行文化侵略跟洗腦，本來文化就只是文化，現在被中國共產黨拿來做洗腦的工具，照這樣下去，世界的多元包容遲早被洗腦怠盡，這是對全球人類的一種洗腦催眠？

中國社群媒體流傳著一段名為「晨讀：習近平重要談話」的影片，某機關的幹部在早上上班前就集合數十名員工，每個人發放一疊紙本習語錄，跟著幹部朗誦。（擷取自網路） 中國社群媒體流傳著一段名為「晨讀：習近平重要談話」的影片，某機關的幹部在早上上班前就集合數十名員工，每個人發放一疊紙本習語錄，跟著幹部朗誦。（擷取自網路）

中國共產黨其實骨子裡就是那種皇族血統高高在上的心態，他們認為自己就是皇族，理應治理國家，一般百姓只能由他們管理，根本沒有出頭的時機，有深入了解中國的國家考試，你就會發覺，他們跟中國古代的科舉制度有何差別，還不是一切共產黨為上，還考什麼習語錄、習思維，必背而且還加分，表面很進步，骨子裏還是舊思想？

一個泱泱歷史大國，科技向前看，文化向後走，那不是代表思想沒有跟著更新世代，光一味追求科技進步有什麼用？

科技進步好成就他們窮兵牘武的野心罷了, 既然中國不可靠，那台灣靠自己也走了70幾年，也造就了世界級的半導體技術，代表台灣沒有中國一樣可以過得很好，一樣可以發光發熱，民主制度可以讓我們的子孫可以綿延不絕，讓國家強盛，這不正是一個正常的國家，所以有誰還說台灣不是一個國家？而台灣人不是變綠，是我們更了解民主的可貴。

（作者為業餘作家、軍事研究者）

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