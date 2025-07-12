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名家分享~趙曉慧》算給你看 大撒幣卻刪用電補助的恐怖後果！

台電這筆錢，是政府打算撥給台電用來吸收電價成本、避免調漲的「平準基金」。如果被擋掉，台電虧損依然嚴重，就只能靠調漲電價自救。 依資料，電價上漲 10% 對 CPI 的影響約為 0.3～0.5 個百分點。若電價全面調升 15%，再加上能源與物流的連鎖效應，CPI 最終可能上升約 1～1.5 個百分點。
名家分享

名家分享

2025/07/12 19:00

◎ 趙曉慧

藍白昨天（0711）在立法院強行三讀通過「普發現金 1 萬元」，同時否決對台電的 1000 億元補助案，這會導致什麼恐怖的後果？

台電的 1000 億元補助被擋，衝擊絕對是核彈級→→→「電費上漲」，帶動台灣物價「全面上漲」。

名家分享~趙曉慧》算給你看 大撒幣卻刪用電補助的恐怖後果！國民黨立委羅明才語出驚人地說，一萬塊就是「10個一千、100個一百、1000個十塊」。（資料照）

●1000 億元補助被否決，會怎樣？

台電這筆錢，是政府打算撥給台電用來吸收電價成本、避免調漲的「平準基金」。如果被擋掉，台電虧損依然嚴重，就只能靠調漲電價自救。

台電需要調漲電價，是因為能源價格上升、結構性虧損累積多年。但這種「反映成本」，應該是逐步、透明、有配套地調整，而非一夕之間抽掉平準基金、逼電價暴漲。

每逢風災停電，台電工作人員冒著風雨在入夜後仍持續搶修。（台南市府提供）每逢風災停電，台電工作人員冒著風雨在入夜後仍持續搶修。（台南市府提供）

想像一下：你有房貸壓力，本來政府說會補助你三個月利息紓困，讓你有時間調整財務。結果立法院突然說：「不給補助了，自己去繳！」你是不是瞬間喘不過氣來？這就是現在台電的處境。

●電價上漲，會怎樣？

工業用電：

製造業、科技業、鋼鐵、水泥、電子廠都是電力重度依賴產業。電費一漲，工業品出廠成本立刻上升。他們不會自己吸收，而是轉嫁給下游零售業與消費者。

民生用電：

超商、餐飲、麵包店、冷氣開整天的服務業，電費上漲會直接反映在售價。甚至早餐店蛋餅、火鍋店瓦斯電費都會受影響。

電價上漲造成物價（CPI）上升

主計總處與央行歷年都有估算，「每上調電價 10%，整體 CPI 可能上升約 0.25～0.35%」。這還只是一次性效應，若外食、住宿、交通等因電費變貴再進一步調整，就會有第二輪通膨傳導。

●你家每月的開銷，會怎樣？

電費漲會增加大賣場等商家成本，導致物價全面上漲。（資料照）電費漲會增加大賣場等商家成本，導致物價全面上漲。（資料照）

最簡易的推算，至少會導致「家庭用電」與「食衣住行育樂物價」的上漲。

◆家庭用電：

依據台電統計，2023 年住家戶平均用電為 345～380 度，中位數取 350 度。
再來進一步看現行電價，台電公告電價分級制，平均約落在每度 2.6～3 元（以非高用電家庭估算）。
接著是電價調幅推算，2023 年電價曾調漲 11%，台電當時強調已盡量吸收成本。若少補助 1000 億，合理推估未來可能再調漲 10～15%。

假設電費上漲 15% 時：
350 度 × 每度 2.6 元 × 1.15（漲幅）≈ 1,046 元，與現行 910 元（350 度 × 每度 2.6 元）相比，增加 136 元。

物價轉嫁：

依主計總處與台經院資料，電價上漲 10% 對 CPI 的影響約為 0.3～0.5 個百分點。若電價全面調升 15%，再加上能源與物流的連鎖效應，CPI 最終可能上升約 1～1.5 個百分點。

少數學者甚至警告，若連鎖效應加劇、再碰上國際能源價格波動，CPI 升幅恐達 2% 以上，對中低收入家庭的衝擊尤其沉重。

這對「家庭支出」的骨牌效應，依內政部與主計總處資料，四口之家月平均開銷約 3.5 萬元（含餐飲、交通、日用品、娛樂等）。
CPI 上升後，每月開銷 35,000 元 × 1.5%（物價漲幅） ＝ 525 元

◆以上開銷總合增加支出

電費上升約 136 元
消費物價上升約 525 元
總計每個家庭每月：增加負擔約 661 元。
「661 元」看似不多，但一年下來就是 7,932 元。

而且，家庭用電在夏季、冬季高峰期遠超 350 度，一旦開冷氣或用電熱水器，用電跳到 500～700 度的家庭非常多，這樣電費的漲幅就不是 136 元，而可能是 250～350 元。

加上物價連鎖效應，每月增加支出逼近 1000～1500 元不誇張。

以上僅是最保守的中位數推估，但藍白今天砍的不只是台電，還包括其他補助、預算、健保挹注等，如果一一爆雷，帳單會越來越多元，物價還會再推升一輪。

名家分享~趙曉慧》算給你看 大撒幣卻刪用電補助的恐怖後果！民進黨團舉牌「借錢發現金，買票救罷免」，仍難敵藍白聯手通過每人普發現金1萬元。（資料照）

普發現金一萬，爽一時而已。

★ 家庭增加的開銷，卻是每個月的！
★ 最恐怖的是→→→「物價上漲」就回不去了！！！
★ 國民黨與民眾黨，完全瘋了！

普發現金只是為了「買票」，讓他們面臨大罷免時逃過一劫。但擋掉台電的 1000 億元補貼，完全罔顧物價的骨牌效應，不顧台灣人民的死活。

國家真的不能再被他們這樣惡搞！！！

（作者為灼見文創執行長）

本文經授權轉載自趙曉慧臉書 

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