名家分享~James Jseng》最強戰車與傳奇砲彈～美國給了武器 台灣民主要靠自己

世界的眼光都在看著7月26這天的結果，美國已經把能給的武器都給台灣了，能不能守住民主，能不能不要成為共產黨的禁臠，台灣會不會成為極權與民主前沿的血腥戰場，現在，就看我們自己。

◎ James Jseng

可能很多人不知道，在昨天（0710）M1A2T首次在國人面前露臉試射之後，一張靜態展示的照片，已經在軍事迷圈裡引發大量的討論，照片裡頭這顆全身漆黑的砲彈，就是原本各界都認為美國不會賣給台灣的M829A1翼穩穿甲彈。

M1A2T實彈射擊震撼全場。（記者田裕華攝）

最強戰車M1A2T亮相 軍事迷聚焦M829A1翼穩穿甲彈

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M829A1 是美國研發的貧鈾穿甲彈（APFSDS），是 M829 系列的一款升級型號，專為能夠打穿冷戰時期蘇聯裝甲部隊（如 T-72、T-80）設計。這款彈藥由美國陸軍在 1980 年代末期開始部署，搭配 M1A1 艾布蘭主戰坦克的 120 毫米滑膛炮使用，又被稱為銀色子彈。

在1991年的波灣戰爭中，我們只聽到一堆美軍擊毀伊拉克坦克，伊拉克士兵大量投降的新聞，但卻不知道因為這款彈藥能夠從兩公里外打穿T72正面裝甲的的驚人能力，他所帶給伊拉克裝甲部隊的心理壓力可想而知，在另一張戰場留下的真實照片裡也可以實際看見，伊拉克部隊的T72坦克躲在沙堆掩體內，卻仍被這顆砲彈命中，打穿，這就難怪伊拉克部隊會大批投降了。

照片裡頭這顆全身漆黑的砲彈，就是原本各界都認為美國不會賣給台灣的M829A1翼穩穿甲彈。（取自貼文）

但我們的焦點當然不是這顆具有傳奇性的砲彈，而是回憶當初美國同意賣給我們M1A2時，中國官方媒體，網軍，還有國內所有親共名嘴，就開始唱起同一個調，他們都說買一台又重又貴又過時的坦克有什麼用？沒有貧釉彈，他就是一個活靶而已，而現在，美國賣了，台灣有了，而且還大辣辣的展示出來（以前可是絕口不提的），他所代表的意義是什麼，相信大家應該都知道了。

以防大家還不肯相信，最近台灣從7/9到7/18舉行漢光演習，美國印太司令部也同步在7/10−8/8集結美日韓菲澳等國家超過300架以上的軍機與數千人次規模強調大規模後勤支援的動員演習，再加上7月中旬開始，由澳洲主辦 ，19 個國家參與，主要在演練多國火力聯合作戰的「護身軍刀」演習，這些演習其實就是在演練同一件事情，那就是，台灣已經是一個不能夠失去的島嶼。

漢光演習期間，總統賴清德赴新竹坑子口訓場視導「陸軍M1A2T新式戰車換裝訓練」。（記者田裕華攝）

但是，最重要的戰役還是在我們自己手上，幾百億買的坦克，幾千億買的軍艦，戰機，現在都敵不過一點小錢就能收買的立委，立法院的淪陷，是解放軍最成功的一場戰役，而現在，世界的眼光都在看著7月26這天的結果，美國已經把能給的武器都給台灣了，能不能守住民主，能不能不要成為共產黨的禁臠，台灣會不會成為極權與民主前沿的血腥戰場，現在，就看我們自己。

本文經授權轉載自James Jseng臉書

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