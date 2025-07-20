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自由開講》「709大抓捕」十年了 談中共專制的恐怖與對台警訊

2025/07/20 20:00

◎ 郭索

2015年7月9日深夜，中共在中國23個省市展開了對人權律師與維權人士的大規模掃蕩行動。自此，「709大抓捕事件」成為中國法治史上的一個黑暗里程碑，象徵著政權對公民社會的全面清洗。

2018年，香港民團聲援「七○九大抓捕」維權律師，要求中國政府立即釋放被捕律師，並停止吊銷維權律師的執業執照。（取自網路）2018年，香港民團聲援「七○九大抓捕」維權律師，要求中國政府立即釋放被捕律師，並停止吊銷維權律師的執業執照。（取自網路）

十年過去，許多律師仍在獄中，部分則處於失聯狀態；而更多人即便出獄，也早已被吊銷執照、遭持續監控，連其家人也難逃株連。2025年今日，當海內外人士紀念這場歷史悲劇，不只是為了追悼過去，更是在警示自由世界，特別是台灣，切勿低估中共政權對法律、對人的敵意。

「709大抓捕」非一時之舉，更非針對個別異議者的懲罰性行動，而是有系統、有預謀、跨區域的國家暴力。在當年短短幾日內，數百名律師、法律助理、NGO成員與其親屬被傳喚、帶走、刑拘甚至強迫失蹤，其中不乏曾參與高敏感度案件的知名人權律師，如王全璋、謝陽、李和平、周世鋒等。官方不僅控以「煽動顛覆國家政權」等重罪，更在官方媒體與央視強迫公開「認罪」，將司法變為政治鬥爭的宣傳舞台。

中國「709大抓捕」事件最後一位在押待審者、北京維權律師王全璋，2018年，終於開庭審理，呼籲法庭無罪釋放維權人士被警方帶走。（路透檔案照）中國「709大抓捕」事件最後一位在押待審者、北京維權律師王全璋，2018年，終於開庭審理，呼籲法庭無罪釋放維權人士被警方帶走。（路透檔案照）

根據《法國國際廣播電台》近期專訪旅美學者滕彪教授的內容指出，「709事件」正是習近平上台後，中共對整個公民社會由「選擇性打壓」轉為「全面性清洗」的開端。維權律師作為中國極少數具有專業能力、公共理想與國際聯繫的群體，原本是中國社會改革中不可或缺的一環。然而這樣的群體，正因其可能對政權造成挑戰，被習近平政權視為必須「連根拔除」的對象。此後十年間，維權律師遭全面性吊證、禁止出境、長期騷擾，與其合作的NGO與媒體亦遭取締或噤聲，形成對中國內部公民力量的制度性壓制。

709的黑影不僅籠罩中國，更對台灣帶來具體而嚴肅的警示。首先，它揭露中共對法律的根本理解，並非保障人民權益的憲政基礎，而是專制統治的工具。若一名律師僅因依法辯護、依法請願，便能遭判重刑、失去人生自由，則所謂「依法治國」不過是用以掩飾極權意志的空殼。這樣的「法律邏輯」，在統戰與紅色輸出下，極可能透過學術交流、律師訪問、司法論壇等渠道滲透我國法律界，逐步侵蝕我方對法治核心價值的信仰。

其次，「709事件」後中國的言論自由、宗教信仰、集會結社權全面受限，與台灣憲政自由形成鮮明對照。正因如此，我們對於那些呼籲兩岸「制度接軌」、「司法合作」的親紅敘事，更需提高警覺。台灣作為亞洲唯一的民主華人社會，若未對此類事件表達立場，不僅失去道德領導的正當性，更有可能成為中共法治統戰的試驗場。

中共結合科技強化其極權統治，對維權律師與異議者進行大數據監控。示意圖。（路透檔案照）中共結合科技強化其極權統治，對維權律師與異議者進行大數據監控。示意圖。（路透檔案照）

再次，中共結合科技強化其極權統治，對維權律師與異議者進行大數據監控、健康碼封鎖、人臉辨識與聲紋追蹤的案例層出不窮。當人們連移動自由都可被「一碼變紅」剝奪，這套制度若有朝一日對接台灣資料庫，將是對台灣社會自由根本的摧毀。國人應記住，自由不是「兩岸和平協議」中的附加條款，而是必須堅守的價值底線。

當年那群律師，是在憲法與法律框架下爭取權利的合法實踐者。他們不過是為農民工討薪、為遭強拆居民辯護、為宗教團體爭取信仰空間，卻遭此橫禍。如今十年過去，他們之中有人仍未歸來，有人消失無蹤，但他們的存在與遭遇，提醒台灣人：如果我們相信自由與人權，那就不能對709事件保持沉默。

歷史的陰影，正因我們銘記而不會重演。709不是過去式，它仍在現在進行。台灣作為自由社會的一員，理應為中國的良心律師發聲，為華人世界的法治價值堅守，並在兩岸交流中明確劃出制度與價值的界線。唯有如此，才能確保我們的下一代不會成為「被健康碼禁足」的囚徒，也不會看到律師為民辯護成為被控「顛覆國家」的罪名。

709的記憶，應成為我們堅守自由法治的不滅火炬。

（作者從事自由業）


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