自由開講》威脅檢方又喊投共 小草變敵人「糧草」 ？！

◎ 于則章

台北地檢署偵辦京華城弊案，由於涉案的嫌疑人之一前台北市副市長彭振聲的妻子日前跳樓輕生，有特定人士在網路社群平台張貼十一名承辦京華城案檢察官姓名、照片，甚至合成潑灑血跡的畫面，並搭配「記住他們的名字跟臉」等威嚇性圖文，引起小草轉發喊「命債命還」。

網路社群媒體流傳的恐嚇偵辦京華城案檢察官圖文。（取自Threads）

結果，民眾黨主席黃國昌對於這些小草們狂熱的行為居然說：「我們要循正道幫台灣人民討回公道，這樣的行為絕對不應該被容忍，法務部該辦就好好辦。」，如此快狠準的迅速轉向精準切割，真不知道要讓小草們情何以堪？

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事實上，在去年京華城弊案東窗事發後，前民眾黨黨主席柯文哲就曾傳簡訊給民眾黨立院黨團主任陳智菡指名要彭振聲負責，柯文哲的妻子陳佩琪更公開指稱「京華城圖利案決策由彭振聲主導」，並將蓋章行為指向彭，強調決策與市長室無關，如果小草們要為彭妻討公道，也該去找柯文哲夫婦與陳智菡才是。

結果，小草們卻不分青紅皂白地去攻擊、恐嚇檢察官，如此情濫理盲又目無法紀，被民眾黨利用完之後無情的切割，完全只是咎由自取，怨不得別人。正因為小草們如此容易被利用過後就拋棄，無怪乎柯文哲一邊裝窮要原本收入就不嘟的小草們捐獻，一方面卻大手筆花四千三百萬元買房，「割草」毫不手軟。

日前民眾黨號召支持者集結台北地方法院，一位小草被問及上戰場態度時，說他「會義無反顧投誠解放軍」，引起軒然大波。這一位小草可能不知道，中國人最推崇的《孫子兵法》中有所謂的「因糧於敵」，意思是說出兵攻打敵國時，軍隊的糧食最好就在敵國獲取，這樣就不會消耗自己國家的資源。

日前民眾黨號召支持者集結台北地方法院，一位小草被問及上戰場態度時，說他「會義無反顧投誠解放軍」。（取自周軒臉書）

在這樣的戰略思想指導下，中國歷史上每一次發生戰爭時，即使是政府派去圍剿強盜土匪的正規軍，也經常發生對平民「搶糧、搶錢、搶女人」燒殺擄掠的事件，萬一搶不到糧食，那敵人的軍民就成為最佳的蛋白質給養來源。

因此，在唐朝有黃巢下令製造了數百巨舂將被他軍隊擄獲的軍民磨成肉糜吃掉超過三十萬人，在中國共產黨見證後，「文化大革命」期間廣西也曾發生解放軍對被指為「階級敵人」進行大屠殺並將對方吃掉的駭人事件。

以中國垮海作戰運補困難的現實來看，登陸台灣的解放軍肯定會發揮「因糧於敵」大吃人肉的數千年傳統，到時候，相信這些被柯文哲的民眾黨三番兩次「割草」仍然不離不棄的忠肝義膽的小草們，絕對也樂意從「小草」變成「糧草」來滋養解放軍的脾胃，還是無怨無悔吧？

（作者為公務員）

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