沈榮欽國際視野》高志凱與館長合體連線 不意外的組合

館長的目的十分清楚，就是要抬高身價，說明自己對於中共在台灣的重要性。高志凱老江湖了，當然一聽就知道館長的用意，便打蛇隨棍說道，館長應該到上海開健身房，並取得上海市政府許可，可以在上海市直播。

◎ 沈榮欽

在半島電視台（Al Jazeera）主持人哈山（Mehdi Raza Hasan）訪問下潰不成軍的高志凱，並不會因為貽笑國際的表現而損及在中國的地位，反而因為在國際媒體勇於辯護中共新疆集中營，而在國內鞏固其國際戰狼形象。

在半島電視台（Al Jazeera）主持人哈山（Mehdi Raza Hasan）訪問下潰不成軍的高志凱。（本報合成／圖翻攝自Al Jazeera English YT頻道）

高志凱以擔任鄧小平翻譯出道，從而得以赴聯合國秘書處成為翻譯，最終因此至耶魯大學取得博士學位，畢業後進入摩根史坦利工作，然後被派回中國參與中金公司的籌劃，從此飛黃騰達，擔任多家中國企業與智庫的重要職位。

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高志凱一直以英語在國際為中國辯護，在中國國內則以民革人士的身份為中共建言，成為民主黨派的花瓶。

除此之外，高志凱一直希望能夠將其影響力擴張至台灣，為中國併吞台灣獻策，像是他鼓勵台灣軍方人士發動「西安事變 2.0」來控制賴清德總統就是一例。

高志凱鼓勵台灣軍方人士發動「西安事變 2.0」來控制賴清德總統就是一例。（取自貼文）

因此高志凱與館長合體連線自不意外，館長極盡誇大台灣沒有言論自由與行為自由，媒體受到民進黨控制，說明現在台灣有像他一樣敢發聲的人的可貴。大眾噤聲中，唯一敢百分之百支持他的只有民眾黨的 360 萬名支持者。高志凱連聲贊同，說台灣現在就是白色恐怖，殊不為了避免白色與民眾黨聯想，小草早已經統一改用綠色恐怖。

高志凱與館長合體連線自不意外。（取自貼文）

館長的目的十分清楚，就是要抬高身價，說明自己對於中共在台灣的重要性。高志凱老江湖了，當然一聽就知道館長的用意，便打蛇隨棍說道，館長應該到上海開健身房，並取得上海市政府許可，可以在上海市直播。整場直播一直板著臉的館長，聽到後終於露出笑容。

館長對於自己的任務也不避諱，他曾在中國行返台後，強調當務之急是反罷免，而連線時更說，自己目前最重要的任務是要台灣人承認自己是中國人。所以他開始以「中華民國」憲法為由，表示所有台灣人其實都是中國人、中國是祖國、要為中國的強大驕傲、為中國閱兵振奮等等，目的都是將「我是中國人」普及為台灣人的日常語言，進而改變台灣人的認同。

館長對於自己的任務也不避諱，連線時更說，最重要的任務是要台灣人承認自己是中國人。（取自貼文）

從鍾明軒到館長，中共無論再不喜歡同志與黑道，兩人完全符合中國統一戰線的拉攏對象。我早說館長就是黃安，卑躬屈膝的本性騙不了人，但是對中共而言，館長的統戰價值要比黃安高出太多，周子瑜事件後，中共已經認定黃安失去統戰價值，無法拉攏年輕人，而鍾明軒到館長正提供中共一個影響台灣年輕人的管道，這是國民黨所無法提供的，對中共來說，自然有其重要性。

館長正努力扮演一座橋樑，希望連結民眾黨支持者與中共，黃國昌之所以跳出來批評波特王也是這個大潮流的一部分。統戰的多線任務，本來是各自獨立作業，但最後還是匯流成河，將在台灣網紅間掀起反共與否的風暴。



（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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