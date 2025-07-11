自由開講》羅智強的前途 14億人民決定

◎ 洪國鈞



羅智強的選民是誰？這個問題，始終讓人百思不得其解。政治人物的第一堂課，就是學會和自己的選民溝通。因為台灣是民主社會，政治人物權力的來源，來自一張張選票，來自台灣人民。

羅智強的選民到底是誰？（資料照）

但奇怪了，有些政治人物，生在台灣、長在台灣、選區也在台灣，怎麼看起來，他的對話對象卻不太像台灣人？

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拋兩岸和平協議 他哪位？

臉書是羅智強引以為傲的網路空戰基地。從二零一七年起，他就發下豪語：「只要臉書粉絲突破百萬，就參選台北市長。」

臉書是羅智強引以為傲的網路空戰基地。但他曾發起網路投票「台灣人也是中國人？」，結果慘被打臉。（圖擷取自羅智強臉書）

果然，粉絲數在短時間內大幅成長。仔細一看才發現，其中只有一半帳號來自台灣，其他則來自印尼、尼泊爾、孟加拉、馬來西亞、印度，甚至中國。這樣「國際化」的粉絲組成，倒也讓人重新思考，他到底想對誰說話？

二零一八年，面對中國威脅升高，羅智強剛當選台北市議員，旋即宣布要選總統，起手式就是拋出「兩岸和平協議」，向中國共產黨遞上橄欖枝。無視國共和談的歷史教訓，邊談邊打、邊打邊談，最後中國國民黨一路被打到台灣來。

刪衛星、海纜經費 不可告人的祕密！

進入立法院後，羅智強變本加厲。不只阻擋國防預算，讓台灣無法強化防衛實力，連台灣對外溝通的經費也成為目標。

進入立法院後，羅智強不只阻擋國防預算，還砍台灣對外通訊的低軌衛星、海底電纜等經費。圖為海底電纜。（資料照）





維繫台灣對外通訊的低軌衛星、海底電纜經費——砍；強化國際連結的外交部、文化部宣傳預算——刪。

國際智庫早已點名質疑，國民黨與民眾黨聯手砍預算，重點都集中在國土防衛、資訊安全、社會韌性等領域，這將嚴重削弱台灣面對中國武力與資訊戰的能力。

面對中國的軍事威脅，羅智強口口聲聲高喊「兩岸和平、避免戰爭」。但他的所作所為，卻是削弱台灣的防衛力量，讓中國「不必動武」也能達成目的。這樣的和平，究竟是為了誰的利益？誰又成了犧牲者？

不在乎台灣國家安全 豁出去了！

一個台灣公民選出的立法委員，為什麼不在乎台灣的國家安全？為什麼即使這些決定會損及台灣人利益，他也千萬人吾往矣？

政治人物只會對自己權力的來源低頭，他不敢批判的對象，就是他真正的主人。

台灣是民主社會，人民才是政治人物的主人。然而這幾個月來，羅智強面對台灣人民的批評時，回擊手段毫不手軟，造謠、辱罵、提告，對理論上的主人張牙舞爪，惡奴欺主。

面對中國惡霸欺凌，倒是低聲下氣，彷彿台灣人守衛自己家園，是什麼罪大惡極之事。

羅智強的選民到底是誰？是這座島嶼上的你我？是台北市大安區的中產階級？

回頭看看他在立法院的表現——唉，或許我們一直都搞錯了。

羅智強配合藍白修法 搞爛國家。（作者製表，四能報提供）

他真正想爭取認同的選民，從來就是海峽對岸那十四億人吧。

（作者為沃草營運長）

（編按︰本文由四能報提供，刊於第三期。）





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