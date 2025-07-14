名家分享~馮睎乾》投胎的智慧

不管世間有沒有輪迴投胎，達賴宣布自己將轉世在「自由世界」，還明確指定由噶丹頗章信託基金會認證靈童，始終是明智決定——因為你宣布不轉世，幾年後也肯定會「被轉世」，屆時出現的就是個「愚蠢的達賴喇嘛」了。

◎ 馮睎乾

達賴喇嘛在九十大壽前夕發聲明，表示將延續轉世制度，並指定由他設立的「噶丹頗章信託基金會（Gaden Phodrang Trust）」為唯一有權認證轉世靈童的單位，強調外界其他人無權干涉。這聲明的用意，大家都心知肚明：防止中共騎劫轉世制度，自己炮製一個假靈童。

達賴喇嘛表示將延續轉世制度並指定由他設立的「噶丹頗章信託基金會」認證。（取自貼文）

有位非佛教徒的朋友看了新聞，表示很懷疑這種「靈童轉世」制度。友人的疑惑，其實我也有同感。從前聽過很多轉世故事，有些更是常見的文學典故，例如譚嗣同有一首詩，末聯是「再世金環彈指過，結空為色又俄空」，用的就是西晉名將羊祜的典。

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話說羊祜五歲時，曾向奶媽討一隻金環，稱自己以前玩過。奶媽說家中並無此物，羊祜便跑到鄰居李家桑樹下，找到那隻金環。李家主人很驚訝，認出那是亡兒遺物，眾人由是相信羊祜是李家兒子的轉世。此事見於《晉書》。李家兒子並非顯赫人物，為羊祜立傳的人似沒必要虛構這種「三世書」，所以我覺得這故事也可能是真的。

然而這樣的怪事十分罕見，羊祜死後也沒聽說過投胎到哪裏。像達賴喇嘛般有計劃、有系統、可辨識地轉世十多次，完全匪夷所思。回顧過去，達賴對自己是否要轉世，其實曾有不同取態，可見他對轉世制度也有一點保留。

2007年，達賴提出以「全民公投」決定怎樣選出轉世靈童，以防中共干預。2011年，他表示轉世制是否延續應由藏人決定。2014年，他甚至建議終止轉世制，說：「達賴喇嘛轉世制度終有一天會終結。誰也無法保證下次不會出現一個愚蠢的達賴喇嘛，讓他或她蒙羞。所以這個數百年的傳統，最好在一位受愛戴的達賴喇嘛去世時終結。」

達賴也曾幽默表示，他可能轉世為「淘氣的金髮女孩」。到了2025年，他在新書《為無聲者發聲》中，才首次明言自己將會轉世於「自由世界」——從前他說過可能在印度——意味着「來生不做中国人」。

靈童轉世是否真有其事呢？我特地請教了修習藏密的佛學教授邵頌雄（他是寧瑪派的，即「紅教」弟子，有別於達賴的「黃教」）。邵兄答：「我聽聞有些大德高僧不但能夠控制是否轉世，還可以具體指示轉世地點。然而就算道行很高的喇嘛，也不是每一個都做得到。」

「說真心話，你信嗎？」我問。

邵兄微笑答道：「有靈童轉世，也不代表每一個長大後都有特殊成就，有些還很短命。你問信不信？若一個高僧死了，不久之後，在某個地方的某個小孩，可以學習到一些普通人難以接觸的秘密教法，令傳統薪火相傳，這也是冥冥中的機緣。這樣的機緣畢竟是很寶貴的。」

西藏精神領袖達賴喇嘛7月6日歡度90歲生日，感謝為他獻上祝福的信眾。（歐新社）

不管世間有沒有輪迴投胎，達賴宣布自己將轉世在「自由世界」，還明確指定由噶丹頗章信託基金會認證靈童，始終是明智決定——因為你宣布不轉世，幾年後也肯定會「被轉世」，屆時出現的就是個「愚蠢的達賴喇嘛」了。

（作者為香港作家）

本文經授權轉載自馮睎乾臉書





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