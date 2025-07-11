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曹興誠八不居士》我為什麼要捐錢還忍辱 支持大罷免？

我呼籲中間選民，注意反罷一方種種辱罵、恐嚇、威脅和濫用公權力的行為，這些都是中共慣用的流氓手段。這次大罷免，如果不能成功，我們可以預見，台灣會被徐巧芯、賴苡任那樣的紅衛兵，帶入狂亂的文革社會。
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2025/07/11 12:58

◎ 曹興誠

我為什麼要捐錢還忍辱，支持大罷免？我根本沒有選總統的資格。

我畢業於台大電機系，後獲選為台大傑出校友。當完兵後，畢業於交大管理研究所，後獲得交大榮譽博士學位。

學工程和管理，為的是解決問題。

我為什麼要捐錢還忍辱，支持大罷免？我根本沒有選總統的資格。（取自貼文）我為什麼要捐錢還忍辱，支持大罷免？我根本沒有選總統的資格。（取自貼文）

為解決當年台灣晶片業的人才短缺問題，我創造了「分紅配股」辦法，讓台灣在海外的傑出

工程人才爭相回國效力。

為解決當年資金不足問題，我建議台灣晶片設計業和製造業垂直分工，分別重點突破；後為聯發科和台積電採用，都得到大成功。

為避免台灣科技產業遭到外商的無理勒索，我推動實現了專利法的除罪化，為台灣高科技產業省掉無數訟累。

聯電榮譽董事長曹興誠（右）獲頒「竹科40傑出成就貢獻獎」，並與台積電創辦人張忠謀（中）握手。（資料照）聯電榮譽董事長曹興誠（右）獲頒「竹科40傑出成就貢獻獎」，並與台積電創辦人張忠謀（中）握手。（資料照）

因為創設多家科技公司，並協助新竹科學園區排除了許多發展的障礙，我榮獲了「新竹科學園區成立40週年傑出成就貢獻獎」。同時獲獎的還有張忠謀、施振榮和蔡明介三位董事長。

在「和艦案」無辜被訟期間，見到台灣刑事案件的無盡拖延，我催促修訂了「刑事訴訟法」，導入「速審法」。許多被纏訟多年的被告，如蘇建和等三人，在被告28年後，得以無罪釋放。

在推動「速審法」的過程中，我嚴厲批評了台灣的司法缺失；後來為免遭到司法報復，我選擇加入新加坡國籍，但仍然保持台灣居民身分，從未曾離開過台灣。

我知道一旦放棄國籍，就永遠失去了競選總統的資格。但我不在乎，因為我對作官或從政毫無興趣。

1996年開始，我嘗試在兩岸間建立「程序正義」，以消除中共武力犯台的藉口。這個程序很簡單，即「統一必須經過台灣人民的公投同意」。後來有人把我的努力，惡意扭曲為「主張統一」。

2019年，港府祭出大量黑警鎮壓示威者，「無差異性鎮暴」或緊鄰住宅區大量施放催淚彈，都引發不滿。（路透檔案照）2019年，港府祭出大量黑警鎮壓示威者，「無差異性鎮暴」或緊鄰住宅區大量施放催淚彈，都引發不滿。（路透檔案照）

2019年七月，在香港看到中共動員大批流氓，以棍棒無差別擊打香港市民，我感到憤怒；也了解中共政權有如爬蟲，無視人權，不可理喻。於是我決定回復中華民國國籍，呼籲大家一起抗共保台。

2000年，我很幸運得到法鼓山創辦人聖嚴師父的接引，得窺佛學堂奧。

佛學基本上勸戒貪婪，鼓勵布施，以消除自我，忘卻煩惱。

布施有三種；「財布施」人人都會；往上一級是「無畏布施」，即免除別人的擔心或恐懼。最上一級是「法布施」，就是讓人因佛法而活得從容自在。

這次大罷免，提供了所有佛門弟子同時實施三種布施的機會。

捐款支持罷團是財布施，驅逐立法院內的投共敗類，讓台灣不致於香港化，是無畏布施；宣導「主權在民，人民自決」，鼓勵所有中國人推翻中共的邪惡暴政，讓兩岸人民都能享受到民主自由，就是大大的「法布施」。

我們布施，當然可能破壞一些奸佞小人的陰謀鬼計，引起他們的仇恨、誹謗、抹黑、抹黃。這也不足為懼，因為「忍辱」就是一種「菩薩行」。如果行事八面玲瓏，無人批評，那是偽君子的魔道，不是佛道。

我作以上的說明，是希望中間選民了解，今天同意罷免的，例如我和昨天（0710）站出來的許多醫界大老，都是功在台灣社會，獲有榮譽的正人君子；而那些偽造事實和圖片影音，試圖抹黑、抹黃我的猥瑣小人，除了善於毀人名節，看不出他們對台灣社會有任何貢獻。

聯電創辦人曹興誠與前立委陳永興醫師、醫界聯盟董事長吳樹民等許多醫界大老，為同意罷免站出來。（記者叢昌瑾攝）聯電創辦人曹興誠與前立委陳永興醫師、醫界聯盟董事長吳樹民等許多醫界大老，為同意罷免站出來。（記者叢昌瑾攝）

現在藍白立委面臨大罷免，無法辯解他們親共賣台的事實，只好拼命移轉焦點，攻擊賴清德、民進黨和公民團體。

就在他們移轉焦點有些成效之際，中共國台辦的朱鳳蓮跳出來，呼籲台灣人停止大罷免；証明了國民黨已經淪為中共的走狗，因此中共要出面幫他們恐嚇台灣人。

我呼籲中間選民，注意反罷一方種種辱罵、恐嚇、威脅和濫用公權力的行為，這些都是中共慣用的流氓手段。這次大罷免，如果不能成功，我們可以預見，台灣會被徐巧芯、賴苡任那樣的紅衛兵，帶入狂亂的文革社會。

大罷免是維持國家正常運作的背水ㄧ戰，ㄧ定要成功。

大家加油！

（作者為聯電創辦人）
本文經授權轉載自曹興誠臉書

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