矢板明夫觀點》說句「三田米」不好吃 日本上越市長鄭重道歉

這幾天在日本，發生了一件比較有趣的事情。新潟縣上越市的市長因為自己的不適當發言，向兵庫縣三田市的全體市民道歉。

◎ 矢板明夫

這幾天在日本，發生了一件比較有趣的事情。新潟縣上越市的市長因為自己的不適當發言，向兵庫縣三田市的全體市民道歉。

三田市長發出抗議信 為農民抱屈

道歉的市長叫中川幹太，今天50歲。7月1日，他在市政府內與訪客會談時，提到了自己高中時代居住的兵庫縣三田市當地產的白米、隨口說了一句「不好吃」（まずい）。沒想到這句話被媒體報導之後，惹惱了三田市的市長田村克也，立刻向中川市長發出一封抗議信。信中指出「作為其他城市的市長，您對我們地區引以為傲的三田米的價值，發表了不當貶低的言論，這是非常不恰當的行為。無視了農民們每日的努力和心血，這樣的發言是對他們的侮辱。」

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面對抗議 上越市長沒有辯解與迴避

面對抗議，中川市長沒有辯解，立刻召開記者會道歉。他說：「對三田市及三田市民，還有所有相關人士造成了非常不快的感受，給大家帶來了極大的困擾，我深感歉意。從心底向大家致以最誠摯的道歉。真的非常抱歉。」

中川還表示，近日內他將親赴三田市向田村市長表達歉意。記者會後，中川向記者們解釋說：「當時我只是想表達上越市的白米很好吃這件事。高中時我住在三田市，我想說的是當時我自己家裡吃的米飯不好吃，並不是有意貶低三田市的白米、但措辭的確很不恰當。」

在日本的網路上，有很多人替中川緩頰。因為上越市的白米的確比日本其他的地方白米好吃，中川其實說的並沒有錯。

日本社會因為今年普遍缺米，消費者紛紛改吃進口米，台灣米成功輸入日本市場。（取自貼文）

台日友好 友日團體買台灣米捐安倍家鄉

日本社會之所以現在關心白米這件事，是因為今年日本社會普遍缺米。白米的價格幾乎是去年的二到三倍。很多中學和小學的營養午餐，都把米飯換成了麵包和麵條。

印太戰略智庫和10幾家友日的團體和企業，正準備採購一些台灣米，捐到安倍晉三前首相的家鄉——山口縣等地的學校，讓日本的小孩子們也嚐一下台灣米，同時推動台日友好。

印太戰略智庫和友日的團體和企業，正準備採購一些台灣米，捐到安倍晉三前首相的家鄉。（取自貼文）

雖然美國的川普總統正在向日本推銷美國的白米、但台灣的白米更接近日本人喜歡的口味，日本的小孩子們一定喜歡。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書





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