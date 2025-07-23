李忠憲的思考》《120+萬封給台灣的情書》：寫給彼此，也寫給未來

翻開這本書，每一篇都像是在對彼此喊話：你不孤單，我也不孤單。

◎ 李忠憲

因為貢獻了一篇序言、編輯了一篇文章，昨天（0709）比一般讀者先拿到「120+萬封給台灣的情書」這本書。

「120+萬封給台灣的情書」書影。（取自貼文）

除了自戀地仔細看了自己寫的文章，發現了漏掉「台灣」兩個字趕快補上以外，每一篇這樣看下來真的非常

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令人感動，這本書總共有19篇文章：

1. 緣起 推薦序：志工都是狠人

2. 緣起 推薦序：選擇在乎，在街頭與內心作戰的志工精神

3. 一輩子最低聲下氣，卻是最驕傲的一段旅程

4. 這些平凡人，選擇不平凡地生活

5. 從「郝伯村是我同學」到成為琪琪

6. 不知道你的本名，但我知道我可以完全信任你

7. 心是我們的總部所在地

8. 「港湖除銹特攻隊」十二歲小志工——睿睿

9. 請把慣性失敗主義收起來

10. 願下一站，通往幸福

等等等…

每看一篇都讓我想起剛開始拋頭露面，進而關心台灣未來參與公民運動的過程。圖為罷免志工遭不明人士作勢攻擊。（資料照）

每看一篇都讓我想起剛開始拋頭露面，進而關心台灣未來參與公民運動的過程，每篇我都可以寫下長長的心得。

這裡面的作者，現實上我只認識許美華，認識這種朋友，你就會多很多事情。上次看到她的臉書那邊，她在發脾氣，因為有人攻擊說「大罷免還可以出書賺錢之類」，對照她的財富自由，熱情慷慨的請我們吃飯，在柏林馬之前幫我找教練，還有每次都五、六位數的捐款，再加上每次見到她都是心不在焉，一邊吃飯一邊聊天一邊在手機上不知道在寫什麼東西，還隨時帶著筆記型電腦。

想想也覺得好笑，一個社會底層的小草為基本物質條件煩惱的階級（或許也沒有），跑去挑戰這樣的人，難怪她要生氣，應該也不是生氣，我一直覺得她的EQ比我高很多，而我覺得我的EQ已經夠高了。

看到肯尼寫的這篇文章「一輩子最低聲下氣，卻是最驕傲的一段旅程」，想起自己到處去遊說政治人物，為台教會去拜訪企業界人士募款，還有在蔥的辦公室聽他躺在椅子上閉著眼睛高傲的講：繼續講，我有在聽的畫面等等的這些過程，真的很能體會標題的這一句話。

肯尼是一個年輕的帥哥，我已經聽到他好多故事，看到這篇文章知道他是三鐵的選手，更加的佩服，我隨手引用他文章裡面的幾個句子：

公民用LED車這種規模，來宣傳政治理念，應該是有史以來頭一遭。（資料照）

1. 公民用LED車這種規模，來宣傳政治理念，應該是有史以來頭一遭。

2. 這輛大罷免帥氣的卡車不負使命、得到了許多鎂光燈的注意，但更重要的是，「喚醒本來不關心政治」，就像過去的我。

3. 從沒看過這麼多人如此大規模的「願意」，這些人不分職業、不分彼此、不分黨派，最常跟我說的就是「為了臺灣，我想做些什麼！」

4. 剛開始還不太習慣被罵，但很快就處之泰然不在乎了。

5. 那段時間，我真的是把過去練鐵人三項的精力，全部拿來當罷免街頭志工。

6. 不拿錢、卻拿命在拚大罷免。

7. 大雨滂沱，挨家挨戶走了快十公里，遇到了六隻鵝，四隻兔子，數不完的狗……遭受到不計其數的「免啦，我不敢簽……」

8. 我和夥伴飛了一趟巴黎，把在歐洲各處，包括德國、英國、法國、土耳其、瑞典、西班牙、馬爾他等地，高達兩百份、海外臺灣人一筆一劃寫下的連署書帶回臺灣。

9. 在國外的友人多麼希望能保護自己的母親臺灣，有些朋友還在連署書上附上紙條，「謝謝你，一起守護臺灣」、「一定要贏」、「敬民主自由」，我都保留下來，捨不得丟掉，因為那是多麼寶貴的共同信念啊。

10. 在那段期間，我也嘗盡人情冷暖，一些平時要好的友人，面對中共侵略威脅採取冷漠、甚至不想觸碰的態度，假中立、假裝不關心政治，讓我很受傷。這就是中共最想要我們展現的樣子，這就是極權政體壓制影響人民的結果。

肯尼被羅智強質疑收政黨的錢辦事，他立刻在羅智強的臉書秀出收據並公開下戰帖，得到的結果就是被封鎖。

翻開這本書，每一篇都像是在對彼此喊話：你不孤單，我也不孤單。

那些在街頭淋著雨走過、被誤解、被攻擊、又咬牙繼續走下去的人，都用行動告訴我們，關心台灣從來不只是口號。（資料照）

那些在街頭淋著雨走過、被誤解、被攻擊、又咬牙繼續走下去的人，都用行動告訴我們，關心台灣從來不只是口號，而是一次次把熱血放進柴火裡，燒得自己滿身傷痕也甘之如飴。

能在這些故事裡，看見自己曾經的膽怯、執著、還有始終沒有放棄的在乎，或許就是這本情書最珍貴的地方——寫給台灣，也寫給還願意相信明天會更好的人。

726的大罷免投票就要決定台灣的未來，那我們現在能做些什麼？

別只把這本情書放在書櫃裡，看完後就去跟家人朋友聊一聊，提醒身邊人別冷漠、別假裝不在乎。

如果能多帶一個人出門投票，那就是再多一分守住台灣的力量。

每一個願意站出來的人，都是下一封寫給台灣的情書。

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

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