美台觀測站》中國片面啟用W121銜接航路 美籲民航議題對話決定

當時的報導當中就有引述軍事專家廖宏祥的看法：M503航路最靠近台北之處大約60海浬，只要偽裝過的中國軍機轉個彎，不用幾分鐘就可降落在松山機場，將使台灣猝不及防。 ​

◎ US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站



中國民航局於 2025 年 7 月 6 日片面宣布啟用 M503 航線的 W121 銜接航路，台灣與美國官方皆表達不滿且呼籲盡速透過既有機制與台灣進行協商。



中國民航局於 2025 年 7 月 6 日片面宣布啟用 M503 航線的 W121 銜接航路。（取自貼文）

M503 航線係由中國2015年時單方面劃設，它幾乎是貼近「海峽中線」來航行，因此直接牽動國防與飛安爭議。去年，中國更宣布啟用由西向東運行的銜接線W122、W123，如今再加上W121「3線全開」。



台灣確實就是內外交迫

美國智庫印太安全研究所（Institute for Indo-Pacific Security）高階研究主任馬明漢（Michael Mazza）指出，這既是象徵性，也具實質性的行動：「中國片面決定台海上空及周邊空域的航路，意在展示其對這片空域的主權主張。中方也希望藉此使台灣感到孤立，因為國際民航組織（ICAO）不會提出異議。」



美國國務院對中方作法提出異了，呼籲中國以對話方式解決爭議。圖為美國國務院。（中央社資料照）

因此美國國務院就提出異議了，呼籲中國以對話方式解決爭議。



台灣方面，中央社報導指出，陸委會表示：這項舉動不僅不尊重兩岸過去的共識與台灣民意，更增加了兩岸及區域的不安定因素。從現實情況來看，啟用此航路也缺乏正當性，因此陸委會要求中國大陸方面應盡速透過既有機制與台灣進行協商。



中國國台辦聲稱，啟用新航線是為了讓更多航班可以飛，緩解航班增加的壓力，以保障飛行安全，同時還對兩岸人民有利。

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國民黨立委替中共護航

中國國民黨的立委馬文君也附和中共，認為航線符合規範、為了更多旅客方便，而且也認為現在戰機已經很多了，因此民航航線無關緊要。



中國國民黨的立委馬文君還附和中共說法。（資料照）

然而這些說法根本站不住腳，中國目前國際航空旅運人數比疫情前還要少很多很多，根本沒有急迫性，而且 W121 也非兩岸航路，根本沒有什麼「對台灣人民有利」之處。此舉很明顯就是中國片面試圖把台灣海峽中間的航線劃為己用。（國民黨立委到底是站在哪邊的立場啊？還替中共反過來罵台灣政府搞陰謀論？？？有沒有搞錯？？？）



騷擾台灣空防、利用民航航路隱匿軍事行動

中國去年（2024）二月時宣布調整航線，取消M503航路自北向南偏移飛行的默契，離海峽中線只有4.2海里，也就是大約7.8公里。當時法國、義大利、加拿大等國國會皆向中國表達抗議，並表達支持台灣。許多國會議員表示，中國片面決定改變 M503 航路，目的即是要騷擾台灣空防、利用民航航路隱匿軍事行動。



根據民團「經濟民主連合」的新聞稿，2015年中國在台海中線片面劃設M503航線，即引起台灣社會的普遍反彈，經民連曾前往中國南方航空與廈門航空抗議，揭露中國政府背後的軍事企圖。當年中國民用航空局空中交通管理局局長車進軍表示「這條航路是兩岸間的和平航線」，國台辦發言人馬曉光還說：「這條航路沒有軍事考量，不應該做無科學的假設」。



事實上，根據許多專家的說法，「中國政府常態性地在距離海峽中線僅四點二浬處劃設航線（實際飛航距中線十點二浬），其目的就是要將台灣海峽在區域地緣政治上逐步納為中國『內海』，並壓縮台灣的空防預警時間。」



後來還曾經發生很離譜的事情，2023年，根據Taiwan ADIZ粉專記錄，中國運九通信指揮機於9月24日上午8時30分，沿海峽中線以西M503航路由南向北飛，與國泰航空CX366民航機位置重疊（但高度不同），企圖以民航機掩護軍機方式混淆我方偵別。當時的報導當中就有引述軍事專家廖宏祥的看法：M503航路最靠近台北之處大約60海浬，只要偽裝過的中國軍機轉個彎，不用幾分鐘就可降落在松山機場，將使台灣猝不及防。



中國民航局宣布啟用M503航路W121銜接線，無預警單方面改變現狀。示意圖。（資料照）

更糟糕的是，台灣現在立法院還有很多立委正在試著幫助中共來修法，讓台海議題變成中國內部議題。國民黨立委陳永康等人提案修改兩岸人民關係條例29條，裡面修法原由就特別提到兩岸目前還是1949年以來的內戰狀態。要知道的是，內戰狀態的話，國際是不能來幫助台灣的。（而且如果內戰狀態，那我們不是應該「動員戡亂」嗎？一堆在野黨立委與縣市長們跑去中國的就是通敵囉？）先前還有國民黨國際事務部的主任配合中共，宣稱台灣海峽是中國內海的說法沒什麼問題，現在馬文君又跑出來護航中共自己劃設新的航線，這些人到底是哪邊的啊？

現在台灣確實就是內外交迫啊！

本文經授權轉載自US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站臉書

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