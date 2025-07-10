自由開講》 蓬萊會與扶桑會之後 台日交流急需年輕「知日」派

台灣知日、熟悉日語的事務性官僚人才不足。在台灣年輕官員當中，懂得日文的官員幾乎是鳳毛麟角。這對於講究人脈以及信賴交流的日本官僚職場來說，是一道無形的屏障。

◎Joel來談日本的福澤喬

今年七月八日是日本前首相安倍晉三逝世三週年的日子，台日雙方政壇，從安倍時代開始，往來頻繁熱絡。但是在這個看熱絡的現象背後，一直隱藏著一個令人憂心的危機。台灣知日、熟悉日語的事務性官僚人才不足。在台灣年輕官員當中，懂得日文的官員幾乎是鳳毛麟角。這對於講究人脈以及信賴交流的日本官僚職場來說，是一道無形的屏障。

駐日代表李逸洋（右四）夫婦偕立法委員李坤城（右二）、陳俊宇（左二）向安倍昭惠夫人（中）、眾議員高市早苗（左四）、眾議員岸信千世（左）、眾議員吉田真次（右）、參議員山谷惠理子（左三）致意。（駐日代表處提供）

蓬萊會、扶桑會調查

在現代亞太地緣政治的棋局中，日本與台灣之間雖未建立正式外交關係，卻始終保持著密切的經濟與戰略聯繫。這種連結的穩固並非偶然，而是來自一套高度制度化且深具信任基礎的「非官方外交」機制。其中最具代表性的，正是由日本與台灣雙方的退役經濟官僚與財界領袖組成的「蓬萊會」與「扶桑會」。

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這兩個組織構成了一條被學界稱為「1.5軌道外交」的戰略性對話通道。不同於官方外交，也異於民間交流，1.5軌道的核心價值在於：具備政策經驗與產業視野的前高官與企業領袖，能夠在無外交包袱與機密框架下，坦率探討雙邊關係中最敏感、最前瞻的議題。蓬萊會與扶桑會即是這種對話的具體化身，不僅是日台合作的重要推手，更是雙邊政策形成背後的潛在影響者。

蓬萊會的成員主要來自日本經濟產業省的退休高級官僚，堪稱是日本國內最具影響力的經濟決策核心圈層之一。會名「蓬萊」本身帶有詩意地指涉台灣，顯示其成立之初即以台日關係為主要關注點。該會的核心任務，不僅是維持與台灣扶桑會的高層對話，更著眼於推動具體的產業合作與政策連結。

日本與台灣之間雖未建立正式外交關係，卻始終保持著密切的經濟與戰略聯繫。（作者提供）



典型人物就像是曾經擔任蓬萊會顧問的坂本吉弘，他曾經擔任過通商產業審議官、通商政策局長等職，並於退休後轉任民間大型企業如三菱重工與阿拉伯石油的董事，正是日本「官民交錯」體系的象徵性人物。這種由官轉民、再由民返官的制度，被稱為「天下り」，是日本政經生態的重要組成。蓬萊會成員藉由這種制度，不僅保有對日本產業政策的高度理解，亦擁有貫穿政府與企業的深厚人脈。

使其在面對台灣時，既能代表日本經濟界的立場，又保有與官方脫鉤的靈活性。實際上在日本霞關所有省廳當中，尤以經產省最重視輩分關係；退休及「天下り」的OB們對於現役的官僚依舊具有相當程度之影響力。蓬萊會成員的台灣訪問並不是儀式性的交流，而是被台灣各級政府納入戰略規劃的高層對話。

相對於蓬萊會官僚主導的組織形式，扶桑會則體現出台灣特有的「官商整合型」架構。扶桑會成員融合了退役高官與頂尖企業家，展現出高度靈活與結果導向的運作風格。組織名稱「扶桑」原為日本古稱，與「蓬萊」成對而立，象徵雙方彼此對話與合作的平衡架構。

曾經擔任會長的彭榮次，過去曾任亞東關係協會會長，也是台灣輸送機械公司的董事長。他代表了扶桑會的核心價值：深諳日本政治與文化，又擁有產業界的實務能力，能將政策對話迅速轉化為商業提案與合作機會。

已經過世的江丙坤，也曾經是扶桑會的重要成員。他不僅曾擔任經濟部長、立法院副院長，亦主導與中國的兩岸協商。同時他還參與了多個日台經貿平台如「台日商務交流協進會」，成為扶桑會官民結合模式的歷史典範。此一模式，乃是台灣在缺乏正式外交地位下，透過整合政治、經濟與個人關係資本，積極主動尋求國際連結的有效途徑。現在扶桑會的成員當中，還有像是何美玥等，對於台灣經濟政策熟捻的重要人物。

扶桑會的存在，使得台灣得以跳脫外交孤立的框架，主動與日本的精英網絡接軌。它的戰略任務不僅是雙邊政策的交換平台，更是台灣向日本傳達關鍵經濟訴求的實務性管道，特別在半導體、供應鏈重組、以及新興科技等關鍵領域，有效促成台日之間的合作企劃落地。

駐日代表處去年辦國慶酒會，駐日代表李逸洋（左）與時任日台交流協會會長大橋光夫（左三）和前防衛相木原稔（左四）、日華議員懇談會會長古屋圭司古屋圭司（右）等人舉杯高喊萬歲。（資料照）

從1972年日台斷交以來，雙方逐漸建構出一套「雙重軌道」的外交架構。官方層級由日本台灣交流協會與台灣日本關係協會負責外交、文化與領事業務，屬於「1.0軌道」。而蓬萊會與扶桑會則屬於「1.5軌道」，具備非正式但具備實質影響力的對話能力，兩者相互補完。

特別是在地緣政治日趨緊張的當下，1.5軌道的重要性愈發凸顯。當中國持續對台進行經濟與軍事施壓時，台日兩方需要一個能探討「萬一情境」的空間，而這正是蓬萊會與扶桑會所提供的價值所在。透過不設文字記錄、不具外交身分的形式，這些前官員能夠在不引發政治爭議的情況下，深入交換對供應鏈韌性、科技合作、半導體布局與經濟安全議題的看法。

2023年11月，雙方在疫情後重啟實體會談，再度證明這一管道的長期韌性與戰略不可替代性。而從過去討論貿易赤字，到如今深入探討半導體戰略與人工智慧合作，這一對話體系的議題重心已悄然從經濟協商轉為地緣戰略協調，成為台日雙方國家戰略思維交會的重要交匯點。

由蓬萊會與扶桑會構成的日台戰略對話平台，在亞太區域政治穩定與經濟整合的關鍵機制。其運作邏輯建立在制度化、機密性與個人信任的基礎上，適用於處理那些官方層面難以碰觸的敏感議題。這一結構的成功，也成了政府在對日外交突破上非常寶貴的參考模式。如何在正式管道受限的情況下，透過民間精英與退役官僚構築實質性的雙邊合作空間。

賴清德總統（右）接見日本自民黨青年局幹部訪台團。（總統府提供）



但是現在的問題在於，台日這兩個非正式的官僚交流雖然持續在進行，但是卻因為語言人才的問題，逐漸出現的隔閡，台日中堅、年輕官僚交往因為語言的斷層成了必須要儘速處理的課題。台日如果想要再美中對抗之下，在東亞取得一個有利的戰略地位，除了檯面上政治家們的往來之外。強化事務性官僚之間的溝通，互相理解對方政經情勢，方才能在政策的制定取得相互呼應的默契，這才是台日在現在的外交情況下，應該留意的重點。

（作者為東亞政經觀察家）

編按︰本文經作者改寫其臉書貼文

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