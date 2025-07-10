晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》 蓬萊會與扶桑會之後 台日交流急需年輕「知日」派

台灣知日、熟悉日語的事務性官僚人才不足。在台灣年輕官員當中，懂得日文的官員幾乎是鳳毛麟角。這對於講究人脈以及信賴交流的日本官僚職場來說，是一道無形的屏障。
2025/07/10 20:00

◎Joel來談日本的福澤喬

今年七月八日是日本前首相安倍晉三逝世三週年的日子，台日雙方政壇，從安倍時代開始，往來頻繁熱絡。但是在這個看熱絡的現象背後，一直隱藏著一個令人憂心的危機。台灣知日、熟悉日語的事務性官僚人才不足。在台灣年輕官員當中，懂得日文的官員幾乎是鳳毛麟角。這對於講究人脈以及信賴交流的日本官僚職場來說，是一道無形的屏障。

駐日代表李逸洋（右四）夫婦偕立法委員李坤城（右二）、陳俊宇（左二）向安倍昭惠夫人（中）、眾議員高市早苗（左四）、眾議員岸信千世（左）、眾議員吉田真次（右）、參議員山谷惠理子（左三）致意。（駐日代表處提供）駐日代表李逸洋（右四）夫婦偕立法委員李坤城（右二）、陳俊宇（左二）向安倍昭惠夫人（中）、眾議員高市早苗（左四）、眾議員岸信千世（左）、眾議員吉田真次（右）、參議員山谷惠理子（左三）致意。（駐日代表處提供）

蓬萊會、扶桑會調查

在現代亞太地緣政治的棋局中，日本與台灣之間雖未建立正式外交關係，卻始終保持著密切的經濟與戰略聯繫。這種連結的穩固並非偶然，而是來自一套高度制度化且深具信任基礎的「非官方外交」機制。其中最具代表性的，正是由日本與台灣雙方的退役經濟官僚與財界領袖組成的「蓬萊會」與「扶桑會」。

這兩個組織構成了一條被學界稱為「1.5軌道外交」的戰略性對話通道。不同於官方外交，也異於民間交流，1.5軌道的核心價值在於：具備政策經驗與產業視野的前高官與企業領袖，能夠在無外交包袱與機密框架下，坦率探討雙邊關係中最敏感、最前瞻的議題。蓬萊會與扶桑會即是這種對話的具體化身，不僅是日台合作的重要推手，更是雙邊政策形成背後的潛在影響者。

蓬萊會的成員主要來自日本經濟產業省的退休高級官僚，堪稱是日本國內最具影響力的經濟決策核心圈層之一。會名「蓬萊」本身帶有詩意地指涉台灣，顯示其成立之初即以台日關係為主要關注點。該會的核心任務，不僅是維持與台灣扶桑會的高層對話，更著眼於推動具體的產業合作與政策連結。

自由開講》 蓬萊會與扶桑會之後 台日交流急需年輕「知日」派日本與台灣之間雖未建立正式外交關係，卻始終保持著密切的經濟與戰略聯繫。（作者提供）

典型人物就像是曾經擔任蓬萊會顧問的坂本吉弘，他曾經擔任過通商產業審議官、通商政策局長等職，並於退休後轉任民間大型企業如三菱重工與阿拉伯石油的董事，正是日本「官民交錯」體系的象徵性人物。這種由官轉民、再由民返官的制度，被稱為「天下り」，是日本政經生態的重要組成。蓬萊會成員藉由這種制度，不僅保有對日本產業政策的高度理解，亦擁有貫穿政府與企業的深厚人脈。

使其在面對台灣時，既能代表日本經濟界的立場，又保有與官方脫鉤的靈活性。實際上在日本霞關所有省廳當中，尤以經產省最重視輩分關係；退休及「天下り」的OB們對於現役的官僚依舊具有相當程度之影響力。蓬萊會成員的台灣訪問並不是儀式性的交流，而是被台灣各級政府納入戰略規劃的高層對話。

相對於蓬萊會官僚主導的組織形式，扶桑會則體現出台灣特有的「官商整合型」架構。扶桑會成員融合了退役高官與頂尖企業家，展現出高度靈活與結果導向的運作風格。組織名稱「扶桑」原為日本古稱，與「蓬萊」成對而立，象徵雙方彼此對話與合作的平衡架構。

曾經擔任會長的彭榮次，過去曾任亞東關係協會會長，也是台灣輸送機械公司的董事長。他代表了扶桑會的核心價值：深諳日本政治與文化，又擁有產業界的實務能力，能將政策對話迅速轉化為商業提案與合作機會。

已經過世的江丙坤，也曾經是扶桑會的重要成員。他不僅曾擔任經濟部長、立法院副院長，亦主導與中國的兩岸協商。同時他還參與了多個日台經貿平台如「台日商務交流協進會」，成為扶桑會官民結合模式的歷史典範。此一模式，乃是台灣在缺乏正式外交地位下，透過整合政治、經濟與個人關係資本，積極主動尋求國際連結的有效途徑。現在扶桑會的成員當中，還有像是何美玥等，對於台灣經濟政策熟捻的重要人物。

扶桑會的存在，使得台灣得以跳脫外交孤立的框架，主動與日本的精英網絡接軌。它的戰略任務不僅是雙邊政策的交換平台，更是台灣向日本傳達關鍵經濟訴求的實務性管道，特別在半導體、供應鏈重組、以及新興科技等關鍵領域，有效促成台日之間的合作企劃落地。

駐日代表處去年辦國慶酒會，駐日代表李逸洋（左）與時任日台交流協會會長大橋光夫（左三）和前防衛相木原稔（左四）、日華議員懇談會會長古屋圭司古屋圭司（右）等人舉杯高喊萬歲。（資料照）駐日代表處去年辦國慶酒會，駐日代表李逸洋（左）與時任日台交流協會會長大橋光夫（左三）和前防衛相木原稔（左四）、日華議員懇談會會長古屋圭司古屋圭司（右）等人舉杯高喊萬歲。（資料照）

從1972年日台斷交以來，雙方逐漸建構出一套「雙重軌道」的外交架構。官方層級由日本台灣交流協會與台灣日本關係協會負責外交、文化與領事業務，屬於「1.0軌道」。而蓬萊會與扶桑會則屬於「1.5軌道」，具備非正式但具備實質影響力的對話能力，兩者相互補完。

特別是在地緣政治日趨緊張的當下，1.5軌道的重要性愈發凸顯。當中國持續對台進行經濟與軍事施壓時，台日兩方需要一個能探討「萬一情境」的空間，而這正是蓬萊會與扶桑會所提供的價值所在。透過不設文字記錄、不具外交身分的形式，這些前官員能夠在不引發政治爭議的情況下，深入交換對供應鏈韌性、科技合作、半導體布局與經濟安全議題的看法。

2023年11月，雙方在疫情後重啟實體會談，再度證明這一管道的長期韌性與戰略不可替代性。而從過去討論貿易赤字，到如今深入探討半導體戰略與人工智慧合作，這一對話體系的議題重心已悄然從經濟協商轉為地緣戰略協調，成為台日雙方國家戰略思維交會的重要交匯點。

由蓬萊會與扶桑會構成的日台戰略對話平台，在亞太區域政治穩定與經濟整合的關鍵機制。其運作邏輯建立在制度化、機密性與個人信任的基礎上，適用於處理那些官方層面難以碰觸的敏感議題。這一結構的成功，也成了政府在對日外交突破上非常寶貴的參考模式。如何在正式管道受限的情況下，透過民間精英與退役官僚構築實質性的雙邊合作空間。

自由開講》 蓬萊會與扶桑會之後 台日交流急需年輕「知日」派賴清德總統（右）接見日本自民黨青年局幹部訪台團。（總統府提供）

但是現在的問題在於，台日這兩個非正式的官僚交流雖然持續在進行，但是卻因為語言人才的問題，逐漸出現的隔閡，台日中堅、年輕官僚交往因為語言的斷層成了必須要儘速處理的課題。台日如果想要再美中對抗之下，在東亞取得一個有利的戰略地位，除了檯面上政治家們的往來之外。強化事務性官僚之間的溝通，互相理解對方政經情勢，方才能在政策的制定取得相互呼應的默契，這才是台日在現在的外交情況下，應該留意的重點。

（作者為東亞政經觀察家）

編按︰本文經作者改寫其臉書貼文

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書