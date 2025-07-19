自由開講》看香港「鳥籠民主」 台灣人珍惜726投票

◎釣魚郎

蕭錫惠先生日前投書的疾呼言猶在耳：「我們不能忘記，香港的今日，正是台灣的明日借鏡。」這番話語可謂字字千鈞；當台灣人民即將在7月26日，以神聖的選票決定在野黨立委的去留時，僅僅四個月後的香港，卻只能無力地目睹一場公然踐踏民意的鬧劇——那場所謂的「立法會選舉」。

2023香港區議會選舉投票率，創1997年香港主權移交中國後的區議會選舉最低紀錄。（法新社檔案照）

要問今日香港的政治，已荒唐到何種地步？2023年的區議會選舉，就是一幅活生生的寫照。

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第一幕：喧囂的孤獨——自說自話的拉票獨角戲

2023年區選，我所在的選區明明有五位候選人，街坊們卻早已視若無睹，因為人人心知肚明——這不過是一場奉命上演的政治樣板戲。我曾親眼目睹，一位候選人手持擴音器，對著一整排死寂的公屋大樓嘶吼了足足十五分鐘，然後在迴盪的尾音中悻悻然離去。那場景，就是一齣無人喝采的獨角戲，一個小丑徒勞地與空氣對話。

更顯荒謬的，是那些由「三會」間選制度護航保送、實質早已內定的候選人。他們更是連戲都懶得演，幾乎絕跡街頭，頂多偶爾為直選的「演員」們站台助威。那高高在上的姿態，彷彿在對市民宣告：「我的席位與你們這群升斗小民何干？」

第二幕：傲慢無禮的嘴臉

如果說敷衍的拉票只是荒誕劇的序章，那麼候選人對市民的傲慢，便是將這場鬧劇推向高潮的演出。

一位李姓親共派候選人，在2019年選舉中慘敗，如今卻在新制度的庇蔭下捲土重來。當有市民當面撕毀其傳單以示抗議時，他居然惱羞成怒，威脅道「亂拋垃圾得罰錢」。彷彿2019年選民給他的教訓，不過是陣無關痛癢的耳邊風。

另一位「三會」間選界別的候選人，其言論更是令人瞠目結舌。當有街坊指著他嘲諷道「還不如投票給張敬軒」時，他竟滿不在乎地回嗆：「你說什麼？去投票啦……」那輕蔑、不屑的嘴臉，無異於赤裸裸地嘲諷：你們手中那張選票，早已一文不值。

726大罷免投票在即，支持罷免團體在雨中宣講投同意票。（資料照）



這就是「美麗新香港」標榜的「五光十色」選舉——「妹仔大過主人婆」、政治寡頭公然分贓的鬧劇。這也就解釋了，為何有直選中敗陣的候選人（例如宋芝齡），竟可搖身一變，成為區議會的增補委員或「三會」委員，為何有區議員有閒情逸致報名港姐競選，這正是他們敢如此理直氣壯地鄙視人民的底氣所在。

親愛的台灣朋友們，請務必珍惜你們在7月26日手中那張真正能代表民意的選票！

（作者為自由業者）

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