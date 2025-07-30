自由開講》「3個80年」話術 中對台啟動歷史、法律戰

◎ 宗介

2025年下半年，中國將藉對日抗戰勝利80週年、聯合國成立80週年、台灣光復80週年這「三個八十年」系列歷史節點，展開對台統戰攻勢與國際話語權的再造工程，從舉辦閱兵、學術論壇、涉台座談，到支持海外僑團活動，北京企圖藉歷史敘事與法理詮釋，強化其「台灣自古屬中國」的宣傳基礎，掩蓋台灣現狀，並抹去中華民國存在的歷史脈絡。

這場歷史與法律的「雙線戰爭」，不只在國內展開鋪天蓋地的宣傳，也將對外輸出統一敘事，試圖重新詮釋戰後國際秩序的合法性、扭曲台灣的主權地位，對台灣民主體制構成嚴峻挑戰。

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歷史敘事戰：以戰勝者自居，重構歷史正當性

從「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭」80週年到「台灣光復」80週年，中共意圖透過歷史節日將自身定位為戰後國際秩序的合法繼承者，並將兩岸抗戰史統一為「全中國人民共同抗戰」的歷史敘事，抹除國民政府在抗戰中的核心角色，進一步模糊中華民國與中華人民共和國的政權更替事實。

中國9月3日將舉行大閱兵紀念抗戰勝利80週年；圖為2019年10月慶祝中華人民共和國建國70週年在北京天安門廣場閱兵。（歐新社檔案照）

這種歷史重寫術的真正目的，是試圖從歷史源頭抹去台灣的主體記憶，使年輕世代逐步接受「台灣屬中國」的歷史前提，從而為後續的法理主張與統一行動鋪路。

法律戰線延伸：「聯大2758號決議」成中國話語武器

中國在論壇與官媒中強調「聯合國成立80週年」、「第2758號決議」的歷史意義，進一步宣稱該決議「解決了台灣代表權問題」，不斷對國際社會灌輸「台灣問題早有定論」的錯誤印象。

但事實是，聯大2758號決議僅處理「中國在聯合國之代表權」，並未提及台灣的主權歸屬，台灣的政治實體、民主選舉與國際實質參與，皆已構成獨立政治現實，與決議無涉，中國卻刻意將此混淆為對「台灣主權歸屬」的裁定，正是其法律戰的核心詭計。

對台統戰操作升級，海外輿論戰同步展開

此次系列紀念活動除了舉辦高規格閱兵與論壇，中共更將統戰觸角伸向港澳、台灣與全球華人社群，動員海外僑團舉辦「紀念台灣光復80週年」活動，試圖在國際民間社會塑造「統一是歷史事實」的氛圍。

中國將辦理抗戰勝利80週年紀念活動，並邀請抗日老兵現場觀禮，我國退輔會則鼓勵退除役官兵參加國內抗戰勝利80週年系列活動，圖為2017年「七七抗戰八十年、老兵再現英雄」影像展的畫面。（資料照）



這是典型的認知戰手法，結合法理論述與情感訴求，讓海外華人誤以為「兩岸原本一體」，而台灣當前的自由民主與國際空間則被描繪為「分裂的結果」，這種文化與話語的滲透，將使國際社會對台灣地位的理解日益模糊，對台灣國際參與造成更大壓力。

結語：台灣應以歷史真相與國際對話反制

面對中國以「三個八十年」為節點發動新一輪歷史戰與法律戰，台灣不能再被動因應，而應主動提出屬於自己的歷史論述與國際法詮釋，應強化「公私協力」，整合歷史學者、國際法專家與外交資源，向國際社會闡明台灣作為現代民主國家的事實，以及中華民國在台灣持續存在的歷史與法理依據。

此外，也應積極回應中國對2758號決議的扭曲，促請友邦與理念相近國家共同對外說明此決議未涉及台灣主權歸屬的法律事實，並重申台灣人民擁有自決權，應能自由參與國際事務。

歷史不是鐵板一塊，法律也非中國詮釋權的專利，唯有堅守史實與法理、鞏固民主自信，台灣才能在這場無聲卻激烈的敘事戰中站穩腳步，不讓中國的歷史重寫成為現實的枷鎖。

（作者為研究生）

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