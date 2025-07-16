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自由開講》俄若輸掉烏戰… 中共自曝焦慮與戰略困境

2025/07/16 19:00

◎ 衛重華

據稱當中共外長王毅在與歐盟官員互動中拋出「中方無法承受俄輸掉烏克蘭戰爭」這番話，外界或許只視為一則外交談判時的情緒性措辭，卻未能意識到這是對北京戰略焦慮與外交困境的真實寫照。這句話，不只是失言，更是無意間鬆動了中共一向堅持的「中立」偽裝，讓國際社會得以一窺其與俄羅斯深度戰略綁定的內在結構。

傳中國外長王毅（左）向歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（右）表示，北京不希望俄國在烏克蘭敗北，否則美國就會全力對付中國。（彭博檔案照）傳中國外長王毅（左）向歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（右）表示，北京不希望俄國在烏克蘭敗北，否則美國就會全力對付中國。（彭博檔案照）

從地緣角度看，中共與俄羅斯雖非正式軍事盟邦，卻在戰略上早已形成「敵人的敵人是朋友」的結構綁定。自從2014年克里米亞事件後，俄國便在經濟與外交上加速轉向東方，中共也樂得在美國對中圍堵日益強化之際，與普丁共組抗美同盟。烏克蘭戰爭爆發後，北京口頭強調和平與對話，卻始終拒絕譴責俄羅斯，更透過無人機零件、工業材料與「雙用途技術」間接支援俄軍前線，早已不是事實上的中立者。

而「無法承受俄輸」的說法，其實等於承認中共本身已經賭上俄羅斯不敗的籌碼。一旦俄軍潰敗，普丁政權垮台，將導致中共面對幾個難以承受的後果。首先是聯合國層級的外交孤立，失去俄羅斯這個否決權盟友，北京將更難阻止國際制裁、介入或譴責。其次是中亞與遠東地區的勢力真空，若俄國失控，美國與北約必將趁勢進入俄羅斯傳統影響區，中共「一帶一路」戰略腹地將被切斷，對新疆與西藏的邊疆安全造成巨大壓力。

第三個層面則是台海與印太安全格局的劇變。若俄羅斯潰敗，美國勢必將更多軍力與戰略注意力轉向亞太，對中共構成極大威懾。屆時，北京若意圖武力犯台，將面臨更強硬的美日韓澳反應；若仍選擇「韜光養晦」，內部鷹派與民族主義將轉而質疑習近平對外政策的整體方向，政權穩定恐遭挑戰。可以說，俄羅斯之敗，將牽動中共從外交、軍事到統治合法性的全面動盪。

更值得警惕的是，王毅的這番表態，正為西方提供了一項極佳的戰略攻勢切入點：既然北京無法承受俄輸，那麼推動俄敗，就能對中共構成最大壓力。這也說明，美國與歐洲持續援烏、制裁俄軍工體系的戰略，不僅針對莫斯科，更是在剝奪北京的地緣緩衝與戰略空間。中共在歐亞大陸的「反美橋頭堡」若遭摧毀，北京必將更加孤立無援。

自由開講》俄若輸掉烏戰… 中共自曝焦慮與戰略困境美國總統川普表示，將恢復向烏克蘭提供更多武器，以協助基輔當局抵禦俄羅斯攻擊。圖為烏克蘭士兵2022年2月接收美國提供的「標槍」反坦克飛彈。（法新社檔案照）

王毅此語，不僅暴露北京對現況的恐懼，也暴露其在西方世界眼中的可信度危機。一方面中共高層強調和平、否認援俄，另一方面卻在私下場域承認戰略依賴俄羅斯，這種語言與行動的雙重性，只會進一步削弱中共在國際間的信任基礎。對歐盟而言，這無異於北京承認了自己在這場戰爭中已非局外人；對美國而言，則等同於坐實北京與莫斯科共謀的證據，提供升高制裁與孤立中共的正當理由。

當今世界正處於「民主陣營對抗專制聯盟」的再定義時刻，川普總統領導下的美國，正透過經濟脫鉤、科技圍堵與軍事聯盟強化，逐步築起新冷戰邊界。王毅「無法承受俄輸」的發言，不但沒有替中共換來喘息空間，反而加速暴露其虛偽外交的實質底色，也使中共再難以「不介入」之姿卸責。

這不是一場戰爭的輸贏問題，而是價值體系與權力格局的決勝時刻。北京若選擇繼續站在歷史的錯邊，就得承受與侵略者同沉的代價。而王毅此語，不過是一記警鐘，一紙自白，一場自揭底牌的外交災難。（作者為軍人）

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