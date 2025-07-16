自由開講》最大規模漢光演習 城鎮韌性考驗國人

◎ 李立聖

2025年漢光演習於7月9日登場，不僅動員國軍與後備軍力，更首次全面納入「城鎮韌性防空演習」，模擬中共對台封鎖、空襲，以及交通、電力、通訊等基礎設施癱瘓的情境。此次演習歷時十天，是歷來時間最長、規模最大的一次，也反映政府已開始針對各種可能的戰時狀況進行更全面的規劃。

陸軍六軍團步兵206旅全旅動員教召，日前分別在桃園、蘆竹進行作戰訓練。（資料照）

不過當國軍在積極演練、強化戰備時，民間的參與與行動準備卻明顯跟不上腳步。許多民眾對防空演習的認知仍停留在萬安演習的交通管制，對於避難地點、糧水儲備、防災工具與應用程式的使用，乃至家中急救包與緊急聯絡方式等，缺乏具體概念，也鮮少落實行動。

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這次所強調的「城鎮韌性」，其實就是在考驗社區與家庭能否在災難中自主應變。萬一停電斷水、通訊中斷、物流受阻，民眾是否知道可前往的庇護所？家中是否備妥電池、手電筒、乾糧與飲用水？社區是否建立了基本的聯絡與物資共享機制？這些都不是抽象口號，而是全民防衛不可或缺的一環。

此次漢光演習強調「城鎮韌性」，圖為北市過去實施萬安演習丶人車疏散的畫面。（資料照）

筆者認為，政府除了強化軍事端的演訓，也應讓防災觀念落實到日常生活。學校課程應涵蓋基本的避難與急救知識，社區應定期舉辦模擬演練，地方政府則應積極宣傳防災資訊與各區庇護設施分布，讓民眾清楚知道該往哪裡走、能靠什麼自保。

國防不是遙遠的軍事議題，而是我們日常生活的一部分。演習期間，我們或許無法站上第一線，但可以從家中、社區做起，為自己、為家人，也為台灣多盡一分準備。

（作者為政治工作者、社會工作師）

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