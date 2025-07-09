名家分享~趙曉慧》懂吃飯社交術 才能在國際牌桌幫台灣掙位置

蔡英文表面上看起來是一個無趣的人，但其實她自有一套國際社交手腕。她在英國留學，擔任國際經貿談判代表多年，很懂得西方人的「熟悉感邏輯」

◎趙曉慧

蔡英文 2016 年上任總統之後，在總統官邸自掏腰包，用月薪6萬元聘請了一位私人廚師，引來反對派冷嘲熱諷，說她會享受、鋪張浪費。

蔡英文前總統在官邸領養幾隻退役導盲犬，往日常帶來訪外賓到庭院與狗勾互動。（取自貼文）

外界也搞不懂，蔡英文為何在官邸領養幾隻退役導盲犬，覺得這些安排怪裡怪氣、毫無必要。

蔡英文表面上看起來是一個無趣的人，但其實她自有一套國際社交手腕。她在英國留學，擔任國際經貿談判代表多年，很懂得西方人的「熟悉感邏輯」。

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國際社交小英有一套 很懂西方人的「熟悉感邏輯」

在她任內，總統官邸成為接待外賓的主場，私廚設計的菜單結合台灣食材與西式節奏，一邊喝紅酒、一邊交流國際情勢，等氣氛放鬆後，再帶外賓到庭院與狗勾互動，一切流暢得像一場劇本。

你很難想像，有多少對台灣很重要的國際經貿合作，就是在這樣的非正式氣氛中悄悄建立，當然也促成友邦為台灣在國際社會上發聲。

很難想像國民黨檯面上要角 能與美日歐政要交心

我們再來看看國民黨。

立法院長韓國瑜（右五）接見美眾議員等外國訪問團，不改插科打諢式的「韓氏幽默」。（資料照）

馬英九個人崇尚蔣經國時代的簡樸作風，他很自豪跟特勤人員一起吃「中興便當」，他任內也很少採取這種「西方式社交節奏」。

他卸任後，常往中國跑，也多是與中共高層在中式飯局上，新聞畫面總是幾個老男人圍桌把酒言歡，看起來老派又過時，官僚氣息濃厚。

你也很難想像韓國瑜、侯友宜這些國民黨檯面上的要角，能端紅酒與美國、日本、歐洲的政要交心。

當西方國家的代表團來訪，他們的接待方式往往是「官式午宴」，韓國瑜那一套插科打諢式的草根社交（人中呂布、馬中赤兔），能替台灣走出什麼樣的一條路？

藍營政治人物長年疏於經營與西方國家的私交，不只是個人魅力或社交技巧的問題，背後更深層的是「親中結構性路線」造成的外交失衡。

國民黨長期將對中交流視為主要外交戰略，把「維持九二共識、與中國不鬧翻」當成是守住兩岸和平的關鍵，因此對美、對歐、對日，只做最低限度的外交維持，卻從不主動拓展關係，更遑論在非正式社交場合下功夫。

現代國際政治 不只看檯面 還要看檯面下的情誼

「不會跟西方國家打交道」，你怎麼放心把台灣的未來交給這些人？

民眾黨的柯文哲，就更別說了！

柯文哲在台北市長任內接見外賓屢屢失言，圖為外賓贈送懷錶，他開玩笑說「可以拿去破銅爛鐵賣點錢」。（資料照）

柯文哲在台北市長任內都屢屢「得罪外賓」，曾在北門重陽節典禮上失言惹怒日本代表，也曾在公開場合批評美國政策，沒有敏感度、沒有節奏感。

他的生活圈狹窄、生活經驗不足，連「吃飯該談什麼」都可能不及格。

民眾黨現在是黃國昌代理當家，他就不用我多說了，相信你們看到這一段時，已經笑了出來。

總統賴清德（中）受邀出席外交部春宴，高舉紅酒祝福，鞏固邦誼。（資料照）



現代國際政治，不是只有台上那幾句話，還要看檯面下的情誼。

吃飯，是人性最古老也最有效的「破冰術」。會吃飯、會設局吃飯，是政治的基本功。

而懂吃飯社交術的政治人物，才有資格在國際牌桌上，幫國家換到一個位置。

在這方面，民進黨明顯勝過藍白政客。

（作者為灼見文創執行長）

本文經授權轉載自趙曉慧臉書



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