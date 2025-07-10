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Emmy時間》不用敵國產品 中國制裁8家軍工台企「沒意義」!

台獨勢力為什麼越來越大就是因為這樣，不是你親中你就不是台獨，中華民國的存在就是台獨，你拿台灣護照你就是要被消滅的人。
Emmy時間

Emmy時間

2025/07/10 13:00

◎ 胡采蘋

可能還要感謝北京幫我們過濾

中國商務部宣布把八家台灣軍工企業列為台獨勢力，打入出口管制清單。但其實這些公司本來就不可能採用敵國出口的零組件，這種制裁根本沒有意義，可能還要感謝北京幫我們過濾，不然一天到晚有公司不小心採購到轉手十八次的不明零件。

而且這裡面有幾個機構的高層，政治傾向親中的人可能還比較多，現在大家都變成台獨了。

台獨勢力為什麼越來越大就是因為這樣，不是你親中你就不是台獨，中華民國的存在就是台獨，你拿台灣護照你就是要被消滅的人。

中國商務部宣布把漢翔等8家台灣軍工企業列為台獨勢力，打入出口管制清單。圖為漢翔公司台中廠區。（資料照）中國商務部宣布把漢翔等8家台灣軍工企業列為台獨勢力，打入出口管制清單。圖為漢翔公司台中廠區。（資料照）

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中國商務部：根據《中華人民共和國出口管制法》和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法律法規有關規定，「我們將蓄意配合『台獨』分裂勢力『以武謀獨』的

漢翔航空工業股份有限公司

經緯航太科技公司

中山科學研究院

仲碩科技股份有限公司

台灣國際造船股份有限公司

中信造船股份有限公司

龍德造船工業股份有限公司

攻衛股份有限公司

8家台灣地區實體列入出口管制管控名單，禁止對其出口兩用物項。任何出口經營者不得違反上述規定。

（作者為財經作家、時事評論者）

本文經授權轉載自胡采蘋臉書

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