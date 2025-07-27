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黑熊學院》中國啟用新航路 「破壞現狀」始作俑者

當台灣一直想「維持現狀」，中國則是不斷「破壞現狀」的始作俑者。
黑熊學院

黑熊學院

2025/07/27 21:00

◎黑熊學院

中國才是「破壞現狀」的始作俑者。

有一個重大新聞值得大家重視：在忙於災後復原的期間，7/6中國突然啟用「M503航線-W121銜接航路」。

中國片面宣布啟用「M503航線-W121銜接航路」，企圖破壞現狀。（取自貼文）中國片面宣布啟用「M503航線-W121銜接航路」，企圖破壞現狀。（取自貼文）


中國，正在片面改變現狀。

為什麼航線問題爭議不斷？

ICAO（國際民航組織）大會每3年舉辦1次。根據外交部網站敘述，「中華民國」原本為ICAO創始會員國之一。

即便是1971年退出聯合國後，雖然被排除於ICAO體系，但2013年我們還是曾以「特邀貴賓」參加。

但之後（應為2014年開始），在中國壓力下，台灣正式被完全排除，自此之後便無法發聲。

因此有關於航線、航權的劃設，台灣無法透過國際民航組織針對「爭議航線」的飛航安全問題進行協商。

過去「台海中線」周邊空域雙方存有默契，會避開相關的敏感空域進行航線規劃。

然而在習近平上台不久，中共政府便透過加入國際組織，單方面推動部分的政治意圖，打破過去的「和平共識」。

當台灣一直想「維持現狀」，中國則是不斷「破壞現狀」的始作俑者。

中共利用法律戰來削弱台灣主權

陸委會指出，這不是中國第一次這麼做：

2018年1月，中共開通M503北上和W121等三條銜接東向西航路。

2023年2月又取消M503航線北向南6浬飛行偏移，並啟用W122、W123銜接西向東航路。

2025年7月6日，中共再次片面宣布啟用W121銜接航路。

可以見得中國一直以來都是單方面決定，從未釋出「溝通善意」。

這些片面決定的航線，都直接壓縮了台灣的空防縱深。

假設，台灣的空軍要面對共機的可能侵入意圖，若航線重疊，我們只有非常短暫的時間可以反應。

這不僅增加空軍應變的負擔，更不排除中國可能惡意製造衝突，甚至以此作為對台入侵的「掩護」。

更別提，中國一直以來都在持續在國際上進行對台不同的施壓手段。

意圖創造打壓台灣的「新常態」

中共國台辦發言人陳斌華回應：「這是為了緩解相關地區航班增長壓力，對兩岸民眾都有利。」

但事實上，這些決定都屬於中共的一意孤行，中共無視台灣的主權、更忽視雙方的飛航安全。

中共真正的用意，恐怕是利用法律戰，對台灣進行灰色領域作戰。

再重申一次：中共非常擅長利用「非傳統軍事手段」，不管是金廈爭議水域衝突、或是台海間的航權，其目的都是在惡意挑戰台灣的底線，創造威脅台灣的「新常態」。

如果台灣持續默默吞忍、一再退讓，台灣安全邊界就會不斷被侵蝕。

在邊界上不斷退讓的結果，只會讓中共更能挑戰下一道防線，最終將台灣侵蝕殆盡。

目前，國際已漸漸意識到中國的威脅，中國會刻意避開高度爭議的傳統軍事衝突。

中國不會笨到在現階段就隨意挑起戰爭，但這些灰色領域作為——也就是不乾不淨的招數，將會層出不窮。

美國伸出援手：「不歧視台灣法案」

美眾院近期傳出全票通過「不歧視台灣法案」，就是為了讓台灣有意義參與國際組織運作。

美國眾議院日前無異議通過「不歧視台灣法案」，要求美國運用發言權及表決權，支持台灣加入國際貨幣基金。（法新社檔案照）美國眾議院日前無異議通過「不歧視台灣法案」，要求美國運用發言權及表決權，支持台灣加入國際貨幣基金。（法新社檔案照）

透過加入國際組織並參與國際協調，才能遏止中國不斷想掌控台灣的意圖。

台灣面臨這樣的困境，不可能總是依靠其他民主國家，制定法律積極應對、並投入更多資源（例如應對海域衝突的設備與能力），才是長久解方也是當務之急。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

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