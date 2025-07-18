自由開講》穩住邦交國 台灣該怎麼經營南太平洋

◎ Kelly wang

太平洋島國論壇開議，台灣這次挑戰也不小。中國和太平洋島國一個月前，就舉行外長峰會，而且還舉行過領袖峰會，除了和台灣邦交的三國，其他國家的元首和國王幾乎都有出席，中國去年甚至施壓這些國家挺台灣的宣言。

中國拉攏太平洋島國論壇成員國，打壓台灣國際參與空間。（法新社檔案照）

台灣目前在大洋洲，只剩帛琉、馬紹爾群島、吐瓦魯，台灣要穩住這三個邦交國、同時轉換成對台灣有利的狀態時，必須採用改良版的金錢外交。

請繼續往下閱讀...

改良版金錢外交：華人版金權外交

所謂改良版金錢外交，是從過去用納稅錢買邦交國，改成政府（僑委會）協助企業透過海外的親共同鄉會，擴張海外市場，最後達到策反他們過來投資邦交國的目的。

從地緣關係來說，拉攏目標是菲律賓和澳洲的福建同鄉會、福州同鄉會與福建總商會，其中菲律賓福建同鄉會也很積極投資帛琉。

新創中式餐飲連鎖店：文化連結

由僑委會協助企業透過海外的親共同鄉會，擴張海外市場。（資料照）



如果我是台灣的僑委會，聯絡這些親共的同鄉會，我會首選一些規模比較小、比較新，在台灣競爭不過王品、築間，但已經是連鎖店的中式餐飲店，作為政府的中間人與白手套。

之所以挑新創、規模尚未做大的中式餐飲，主要從文化面和需求面考量，台菜和閩菜系出同源，要轉換成海外的福建菜產生信任感與連結相對容易，若是中式麵點類也無妨，海外華人其實不會那麼計較地域問題。

需求性來說，這些有意願擴張的新創餐飲連鎖店，他們會比較願意配合政府的新政策。

房地產與建商：過剩的產能外銷

房地產商和建商，在台灣已經產能過剩，導致地價高、堆高房價，應該要分散壓力去國外，大洋洲不少國家缺土地，台灣有「填海造陸」的經驗，營造業和房產業有能力做到以外，也可以邀請澳洲的福建同鄉會來置產和造鎮，外加現在佛州和德州州長都限制中國人購置房地產，佛州和德州的福建同鄉會可以獲利的空間變少了，所以在改變我們友邦城市天際線的工作上，台灣又多一個可以拉攏的對象。

台灣每年固定邀請這些親共同鄉會的領袖，在台北或這些友邦的首都展開投資高峰會，總統親自出席，而且時間都要跟中國和太平洋國家元首峰會的時間剛好重疊，才能達到反統戰、反宣傳的攻擊作用。

台灣這邊的情報系統要同步改革，否則你沒辦法精準的抓到對方開高峰會的時間點，就無法達到效果。

（作者為在台留學的美國留學生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法