自由開講》降低住宿房價 才是振興國旅方向

◎ 邱炳進

報載今年暑假國旅訂房率奇差無比，就是避暑旅遊旺季的高山旅宿，訂房率也慘兮兮，幾個著名的高山旅遊著名旅館，諸如武陵富野渡假村、梨山賓館等，暑假訂房率都不到五成，不到往年的一半。

今年暑假國旅訂房率奇差無比，就連避暑高山旅遊著名旅館梨山賓館，訂房率也不到五成，不到往年的一半。（資料照）

旅遊市場競爭激烈，國內市場也容易受到國際市場的影響，今年暑假國旅市場不振，主要原因應該是日幣貶值，台幣升值，赴日團費比疫情前更低有關。目前打開國內各大旅行社網站，赴日五天四夜的團費，縱然在暑假旺季，三萬元以下的團費，隨處可得。然在國內旅遊，旅館費用並不便宜，就以武陵富野渡假村為例，目前平日兩人房一泊二食費用在六千四百元，假定連續住四晚，光是旅館就要花二萬多元，還不包括中餐的花費。

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同樣參加日本輕井澤五天四夜三萬元以下的旅行團，大概能住兩晚不錯的溫泉飯店，而這些三萬元以下的旅行團，還包括飛機票、遊覽車、食宿，或許有兩至三餐的自理餐，但隨便一算，都比在國內旅遊CP值要高，更何況輕井澤也是有名的避暑勝地，其他日本東北、立山黑部的行程，也都屬於避暑行程。今年暑假赴日團費較往年低六至八千元，所以今年暑假到上述避暑行程，仍然很多在三萬元以下，再怎麼算都比在國內的高山旅遊行程要划算，還可享受到更多元的旅遊感受，難怪今年台灣暑假的避暑行程會賣得慘兮兮。

位於日本富山縣境內的黑部峽谷，是當地盛夏消暑、入秋賞楓的首選，並曾獲選日本祕境百選之一。圖為黑部峽谷水庫。（林鐵及文資處提供，中央社）

除了赴日團費不漲反降之外，目前台灣人到中越、北越、泰北、韓國等地五天四夜的行程，甚多在二萬元以下，住宿、餐食也都不差，難怪近年國人到中越、北越、韓國旅遊的人數大幅增加。

所以，國旅市場慘澹，主要原因就是價格太高，尤其是住宿價格，競爭不過日韓、越南等市場。有業者把國內旅遊不振原因，怪罪國內政治紛擾，實為無稽之談，真正的原因應是台灣的國旅競爭力太低，尤其是日幣貶值，越南大幅改善旅遊環境之際，自然就吸引國人不斷往外跑。

欲留住國人在國內旅遊，除了旅遊景點設施的強化之外，降低旅遊費用，尤其是房價有感降低，才是目前振興國旅的正確方向！

（作者為文字工作者）

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