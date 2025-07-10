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林修民 半導體看天下》邪教的數位轉型會是什麼樣子？

科技發展的數位轉型之後，利用網路可以快速的發展組織。所以我們可以看到現在邪教利用的方式就是可以利用網路，譬如說透過公關公司，在許多的網路媒體社群上大打宣傳認知作戰
林修民

林修民

2025/07/10 21:00

◎ 林修民

7月5號已經過了，果然全世界和平，傳言會世界末日出處的日本也平安無事。不過翻開歷史上，這種預言也不是第一次，很多組織，喜歡散播這種眛於科學事實的謠言來達到自己的私利。

日本漫畫家龍樹諒所預測的7月5日凌晨4時18分末日大地震並未發生，當時有23萬人徹夜緊盯直播無事發生。（圖擷自「株式会社ティーファイブプロジェクト」YT頻道）日本漫畫家龍樹諒所預測的7月5日凌晨4時18分末日大地震並未發生，當時有23萬人徹夜緊盯直播無事發生。（圖擷自「株式会社ティーファイブプロジェクト」YT頻道）

雖然日本跟台灣一樣都是保障宗教自由，但宗教不能夠逾越法律的界線，直接挑戰現代法律保障人權界線的宗教，我們稱之為邪教。

同樣在日本的歷史上，被歸類為邪教的首推奧姆真理教，其教主麻原彰晃最著名的事蹟就是在1995年時犯下東京地鐵的沙林毒氣案，這個事件造成了14人死亡， 6000多人受傷震撼國際。

麻原年輕的時候不得志，重考了東京大學法律系好幾次，在他出社會之後就打著心存善念，盡力而為，表示自己已經悟道，看破生死，榮華富貴，只不過是一坨大便。

日本奧姆真理教教主麻原彰晃，1995年時犯下東京地鐵的沙林毒氣案，造成了14人死亡，6000多人受傷，震驚國際。（路透檔案照）日本奧姆真理教教主麻原彰晃，1995年時犯下東京地鐵的沙林毒氣案，造成了14人死亡，6000多人受傷，震驚國際。（路透檔案照）

在1990的年代初期，日本正經歷經濟泡沫的起點，許多社會的問題不斷出現，高漲的房價泡沫，就業薪水停滯，導致當時的年輕人人很多人都被奧姆真理教所吸引。

麻原趁此機會趁勢組黨，自稱真理黨進軍日本眾議院的選舉，只可惜慘敗，沒有辦法一圓教主想要當日本總理的夢想。

經過上述的挫折之後，奧姆真理教或者是真理黨就改變以武力方式，最後犯下震驚國際的東京地鐵沙林毒氣案。

假設麻原彰晃晚出生30年會是什麼樣子？

在1990那個年代，所謂的資通訊產品幾乎只限於電腦 ，網路只有News Group. 不會有社群軟體，更不會有隨身的智能手機，當然更別提什麼隨時可以上網直播等等。

7月5號末日預言已經過了。讓人連想若日本史上被歸為邪教的奧姆真理教，假設麻原彰晃晚出生30年會是什麼樣子？（作者提供）7月5號末日預言已經過了。讓人連想若日本史上被歸為邪教的奧姆真理教，假設麻原彰晃晚出生30年會是什麼樣子？（作者提供）

所以奧姆真理教要吸引信徒是非常困難的，他的做法就是到處去各大大學演講，從年輕人下手，因為年輕人在當時經濟泡沫的日本是直接受害最重的一群。

雖然當時信徒雖然少沒有辦法跟現在科技化的數位轉型後相比，但是黏著度非常高，所以才會有許多女信徒跟教主發生關係，而男信徒去犯下恐怖攻擊案。

邪教的數位轉型

科技發展的數位轉型之後，利用網路可以快速的發展組織。所以我們可以看到現在邪教利用的方式就是可以利用網路，譬如說透過公關公司，在許多的網路媒體社群上大打宣傳認知作戰，如有之前PTT的帳號在網路上公開販賣。

直播對邪教而言也是一個非常有用的工具。到處直播可以宣揚教主的理念，把教主最愛秀的方式忠實的傳遞給所有的信徒，所以他們會非常鼓勵到處直播，就算在法庭之內也要直播。

恐怖攻擊更容易透過科技的方式來恫嚇整個國家社會，譬如現在利用AI以及網路的傳播。示意圖。（路透檔案照）恐怖攻擊更容易透過科技的方式來恫嚇整個國家社會，譬如現在利用AI以及網路的傳播。示意圖。（路透檔案照）

而恐怖攻擊也更容易透過科技的方式來恫嚇整個國家社會。譬如現在利用AI以及網路的傳播，可以直接把檢察官的個資跟血染的圖片直接放上網路流傳，來達到恐嚇整個國家與司法制度的目的。

綜合以上所述，科技的便利加上數位轉型使得今日的邪教遠比歷史上所有的邪教還要容易觸及到更廣闊的支持者，也更容易達到恫嚇整個國家社會的目的，對於此等邪教的數位轉型，我們的確需要提防。

（作者為科技專欄作家）

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