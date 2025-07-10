林修民 半導體看天下》邪教的數位轉型會是什麼樣子？

科技發展的數位轉型之後，利用網路可以快速的發展組織。所以我們可以看到現在邪教利用的方式就是可以利用網路，譬如說透過公關公司，在許多的網路媒體社群上大打宣傳認知作戰

◎ 林修民

7月5號已經過了，果然全世界和平，傳言會世界末日出處的日本也平安無事。不過翻開歷史上，這種預言也不是第一次，很多組織，喜歡散播這種眛於科學事實的謠言來達到自己的私利。

日本漫畫家龍樹諒所預測的7月5日凌晨4時18分末日大地震並未發生，當時有23萬人徹夜緊盯直播無事發生。（圖擷自「株式会社ティーファイブプロジェクト」YT頻道）

雖然日本跟台灣一樣都是保障宗教自由，但宗教不能夠逾越法律的界線，直接挑戰現代法律保障人權界線的宗教，我們稱之為邪教。

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同樣在日本的歷史上，被歸類為邪教的首推奧姆真理教，其教主麻原彰晃最著名的事蹟就是在1995年時犯下東京地鐵的沙林毒氣案，這個事件造成了14人死亡， 6000多人受傷震撼國際。

麻原年輕的時候不得志，重考了東京大學法律系好幾次，在他出社會之後就打著心存善念，盡力而為，表示自己已經悟道，看破生死，榮華富貴，只不過是一坨大便。

日本奧姆真理教教主麻原彰晃，1995年時犯下東京地鐵的沙林毒氣案，造成了14人死亡，6000多人受傷，震驚國際。（路透檔案照）

在1990的年代初期，日本正經歷經濟泡沫的起點，許多社會的問題不斷出現，高漲的房價泡沫，就業薪水停滯，導致當時的年輕人人很多人都被奧姆真理教所吸引。

麻原趁此機會趁勢組黨，自稱真理黨進軍日本眾議院的選舉，只可惜慘敗，沒有辦法一圓教主想要當日本總理的夢想。

經過上述的挫折之後，奧姆真理教或者是真理黨就改變以武力方式，最後犯下震驚國際的東京地鐵沙林毒氣案。

假設麻原彰晃晚出生30年會是什麼樣子？

在1990那個年代，所謂的資通訊產品幾乎只限於電腦 ，網路只有News Group. 不會有社群軟體，更不會有隨身的智能手機，當然更別提什麼隨時可以上網直播等等。

7月5號末日預言已經過了。讓人連想若日本史上被歸為邪教的奧姆真理教，假設麻原彰晃晚出生30年會是什麼樣子？（作者提供）

所以奧姆真理教要吸引信徒是非常困難的，他的做法就是到處去各大大學演講，從年輕人下手，因為年輕人在當時經濟泡沫的日本是直接受害最重的一群。

雖然當時信徒雖然少沒有辦法跟現在科技化的數位轉型後相比，但是黏著度非常高，所以才會有許多女信徒跟教主發生關係，而男信徒去犯下恐怖攻擊案。

邪教的數位轉型

科技發展的數位轉型之後，利用網路可以快速的發展組織。所以我們可以看到現在邪教利用的方式就是可以利用網路，譬如說透過公關公司，在許多的網路媒體社群上大打宣傳認知作戰，如有之前PTT的帳號在網路上公開販賣。

而直播對邪教而言也是一個非常有用的工具。到處直播可以宣揚教主的理念，把教主最愛秀的方式忠實的傳遞給所有的信徒，所以他們會非常鼓勵到處直播，就算在法庭之內也要直播。

恐怖攻擊更容易透過科技的方式來恫嚇整個國家社會，譬如現在利用AI以及網路的傳播。示意圖。（路透檔案照）

而恐怖攻擊也更容易透過科技的方式來恫嚇整個國家社會。譬如現在利用AI以及網路的傳播，可以直接把檢察官的個資跟血染的圖片直接放上網路流傳，來達到恐嚇整個國家與司法制度的目的。

綜合以上所述，科技的便利加上數位轉型使得今日的邪教，遠比歷史上所有的邪教還要容易觸及到更廣闊的支持者，也更容易達到恫嚇整個國家社會的目的，對於此等邪教的數位轉型，我們的確需要提防。

（作者為科技專欄作家）

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