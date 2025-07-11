自由開講》中國爆鉛中毒 「 一個孩子的命有多重？」

◎江峰

漢書司馬遷傳中以「重於泰山」形容生命的價值，可在中國，有些孩子的命，輕得就像一塊發糕。2025年7月初，甘肅天水發生了一件讓人痛心的事。幾百個孩子吃下日常點心，換來的卻是牙齦發黑、頭痛、嘔吐、走不動路，還有檢查報告上的驚人數字：血鉛300、400、500微克。

這是徹頭徹尾的欺騙和掩蓋

事情是從一個媽媽發現孩子掉頭髮開始的。她以為是缺鈣。孩子老說腿疼，還愛哭鬧，飯量也變小了。媽媽以為不舒服幾天熬一熬就好了：直到孩子牙齒開始變黑，走路一瘸一拐。天水當地檢查後的說法是：「血鉛33微克，正常，不用擔心」。媽媽覺得心裡不踏實，於是帶著孩子坐夜車去了西安中心醫院，報告一出：血鉛含量441微克。

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中國甘肅省天水市一所私立幼稚園爆出集體鉛中毒事件，多名幼童出現嘔吐、腹瀉、腿痛等症狀，部分孩子甚至出現牙齦變黑、脫髮等嚴重症狀。（擷取自微博）

短短幾天，幾百名家長帶著孩子蜂擁至西安，一張張血鉛報告從醫院中毒診治中心打出來：359、398、463、528……這些數字，遠遠超過了兒童安全線100微克，醫生的診斷書上寫著清清楚楚：重度鉛中毒。一時間，西安市中心醫院兒科病房爆滿，但甘肅天水方面，仍然在說：大多數孩子正常，結果正在複檢，請耐心等待。

事情鬧大之後，官方才低調通報：食品抽檢中，三色枣發糕和玉米腸卷中添加劑超標，初步懷疑是中毒源。可沒有人告訴家長，那些添加劑是什麼，從哪來的，哪家供應的？糕點是園所自製還是外包？是不是有污染場地？什麼都沒有交代。

涉事幼兒園主打高端教育，收費不低，家長們是看著「溫暖教育、有愛種子」的宣傳才送孩子去的。有人說，誰讓你不先查清園所背景？這話說得輕巧，這是一個毫無信任機制的社會，家長選幼兒園還要驗原料廠商的工商執照？還要查膨鬆劑是不是來自工業渠道？那政府是幹嘛的？

這場災難的現場在資訊封鎖和推責體系，在官老爺的辦公室

鉛中毒是長期慢性中毒，通常在在數月或數年內造成健康問題，所以這不是突發的食品安全事故，而是長期作惡。有人查出2006年，也是在天水麥積區， 200多名孩子鉛超標中毒。過程幾乎一模一樣。天水的檢測機構檢驗說全都沒事，蘭州醫學鑒量研究所、天水疾控中心也都說沒事。家長忍無可忍跑到西安職業病醫院，才得出真相：211名孩子血鉛嚴重超標，68人被確診為鉛中毒。

官方甩鍋說是「糕點裡添加劑超標」，可那些添加劑真能導致孩子血鉛超過500微克？要吃多少才能堆出這麼高的數值？醫生看了都搖頭，這根本不是一兩口食品的問題。有經驗的家長立刻懷疑：是不是用了工業級原料？供應鏈有問題？糕點是不是外包出去，讓一些建在污染地段的小作坊製作？這些地方以前是不是也搞過電池拆解、冶鍊或非法電鍍？

果不其然，如今又有最新消息指出，涉事幼兒園周邊2.5公里處存在一家負責鉛鋅礦石倉儲、倒運的工廠。關鍵是那些鉛鋅怎樣進入孩子身體？有人說，那片區過去就有污染歷史，地下水是不是已經受污染？熱水管線是不是重金屬沉積？周圍有沒有廢棄廠房還在偷偷排氣排水？

更可怕的是，連曾經待過那所園的孩子，也血鉛超標。一些家長也開始擔心，會不會自己也已經中毒？因為一起吃飯、一起喝水，吸的也是同樣的空氣。而那幾家負責檢測的天水機構，2006年就因造假被媒體曝光，如今19年過去了，還在說複檢中「基本正常」。這不只是腐敗，是地方治理體系慣性性地選擇保護利益鏈、犧牲無聲者。

中國血鉛災難的制度性重演

很多人第一個反應是驚訝，怎麼現在這個年代還會出這種事？可你如果查一下新聞，就會發現，這不是偶然，而是重演;不是事故，而是制度。

這二十年來，全中國發生過多少起「孩子集體血鉛中毒」事件？河南三門峽、湖南常德、陝西寶雞、山東濟南、廣東佛山、江蘇無錫……每一個地方、每一次新聞出來時，都是一模一樣的劇情：孩子莫名其妙開始掉頭髮、肚子疼、臉色蒼白，家長一開始以為是缺鈣、上火、營養不良，誰會第一時間想到「我孩子中毒了」？等醫院驗血報告出來才知道是血鉛中毒。

第一時間從來不是政府出來承認問題，而是開始搶話語權。本地疾控說沒事，官方檢測說正常，甚至有些地方直接打壓媒體報導、威脅家長噤聲。可問題是，十幾年過去了，制度有變嗎？官員有問責嗎？沒有。

電動車興起，報廢電池處理影響環境甚鉅。（資料照）



2024年6月，歐盟立法要求電動車電池報廢後必須運回生產國處理。根據國家發展計劃，2030年電動車生產一億輛，將帶來350萬噸廢電池。據稱一塊20克的手機電池可以污染一平方公里土地長達50年，這350萬噸的電動車電池呢？為了低價競爭，根本沒有把環境保護費用打入成本。但是這個錢總是要出的，誰出？不就是今天孩子們中毒，不就是用中國人的後代的命來換嗎？

更可怕的是，這些孩子有多少人，最後根本沒被確診，失去治療良機，神經發育受損，活成了所謂的「學習困難兒童」。你說這是教育問題？不，這是環境毒害！

污染不分階級不看貧富，今天是天水兒童，明天可能是任何一個老百姓。

我們來比較一下國際標準：

1.歐盟食品安全局（EFSA）從2010年起就取消了對鉛的「可耐受攝入量」概念，也就是說：鉛攝入沒有最低水平，只要檢出，就要查源頭。

2.美國CDC早在2021年下調血鉛安全水平至35微克/升。

3.中共官方現行標準，兒童血鉛濃度在100微克/升以下被視為正常，200以上才算異常。

在歐盟，民間組織可以自由地進行檢測、採樣、追蹤並向政府施壓。中國呢？家長們自己跑去西安檢測，結果回來反被地方政府當成「不聽話的刁民」，有人甚至懷疑，名單已經被記錄在案，只等風頭一過「秋後算帳」。

歐美從不把家長當「維穩對象」，從不認為舉報就是搗亂。他們認為家長就是權利主體，是政府必須回應的對話方，很簡單，政府的合法性是這些民眾給予的。這一點，恰恰是中國家長最羨慕的。不是你醫術比我強，不是你設施比我多，而是當我家孩子出事時，我說的話，你得聽；我拿著報告單哭，你不可以不回應。

整個社會信任體系在瓦解

中國有孩子住院的時候還要被問：「你是不是被境外勢力煽動？」

有家長試圖發帖求助，結果帳號被封、評論被限、群組被關。

有記者跑去現場，最後被趕出病房樓、監視器全程拍攝。

沒有更高層級公開表態、沒有專家坐鎮說明風險、沒有公開會議邀請家長參與，更沒有任何一位官員出來向家長、向公眾道歉。你叫老百姓相信檢測機構，他們給你假報告。你叫家長配合調查，調查的結果從不公示。你叫人民服從管理，管理者卻在保護污染源。

孩子不該活在一個連喝水都要提防「重金屬」的國度。人們的未來，不該在一次次「添亂」與「裝聾」中逐漸喪失希望。願這次，不再是一場倉促的草草收場，而是一次真正的全民覺醒——從毒源，到制度，從個體，到系統。

願每個孩子，活在一個可以安心呼吸、放心吃飯、敢於求證的國家。

影音資料庫來源：乾淨世界



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