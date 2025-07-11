晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》中國爆鉛中毒 「 一個孩子的命有多重？」

2025/07/11 11:30

◎江峰

漢書司馬遷傳中以「重於泰山」形容生命的價值，可在中國，有些孩子的命，輕得就像一塊發糕。2025年7月初，甘肅天水發生了一件讓人痛心的事。幾百個孩子吃下日常點心，換來的卻是牙齦發黑、頭痛、嘔吐、走不動路，還有檢查報告上的驚人數字：血鉛300、400、500微克。

這是徹頭徹尾的欺騙和掩蓋

事情是從一個媽媽發現孩子掉頭髮開始的。她以為是缺鈣。孩子老說腿疼，還愛哭鬧，飯量也變小了。媽媽以為不舒服幾天熬一熬就好了：直到孩子牙齒開始變黑，走路一瘸一拐。天水當地檢查後的說法是：「血鉛33微克，正常，不用擔心」。媽媽覺得心裡不踏實，於是帶著孩子坐夜車去了西安中心醫院，報告一出：血鉛含量441微克。

中國甘肅省天水市一所私立幼稚園爆出集體鉛中毒事件，多名幼童出現嘔吐、腹瀉、腿痛等症狀，部分孩子甚至出現牙齦變黑、脫髮等嚴重症狀。（擷取自微博）中國甘肅省天水市一所私立幼稚園爆出集體鉛中毒事件，多名幼童出現嘔吐、腹瀉、腿痛等症狀，部分孩子甚至出現牙齦變黑、脫髮等嚴重症狀。（擷取自微博）

短短幾天，幾百名家長帶著孩子蜂擁至西安，一張張血鉛報告從醫院中毒診治中心打出來：359、398、463、528……這些數字，遠遠超過了兒童安全線100微克，醫生的診斷書上寫著清清楚楚：重度鉛中毒。一時間，西安市中心醫院兒科病房爆滿，但甘肅天水方面，仍然在說：大多數孩子正常，結果正在複檢，請耐心等待。

事情鬧大之後，官方才低調通報：食品抽檢中，三色枣發糕和玉米腸卷中添加劑超標，初步懷疑是中毒源。可沒有人告訴家長，那些添加劑是什麼，從哪來的，哪家供應的？糕點是園所自製還是外包？是不是有污染場地？什麼都沒有交代。

涉事幼兒園主打高端教育，收費不低，家長們是看著「溫暖教育、有愛種子」的宣傳才送孩子去的。有人說，誰讓你不先查清園所背景？這話說得輕巧，這是一個毫無信任機制的社會，家長選幼兒園還要驗原料廠商的工商執照？還要查膨鬆劑是不是來自工業渠道？那政府是幹嘛的？

這場災難的現場在資訊封鎖和推責體系，在官老爺的辦公室

鉛中毒是長期慢性中毒，通常在在數月或數年內造成健康問題，所以這不是突發的食品安全事故，而是長期作惡。有人查出2006年，也是在天水麥積區， 200多名孩子鉛超標中毒。過程幾乎一模一樣。天水的檢測機構檢驗說全都沒事，蘭州醫學鑒量研究所、天水疾控中心也都說沒事。家長忍無可忍跑到西安職業病醫院，才得出真相：211名孩子血鉛嚴重超標，68人被確診為鉛中毒。

官方甩鍋說是「糕點裡添加劑超標」，可那些添加劑真能導致孩子血鉛超過500微克？要吃多少才能堆出這麼高的數值？醫生看了都搖頭，這根本不是一兩口食品的問題。有經驗的家長立刻懷疑：是不是用了工業級原料？供應鏈有問題？糕點是不是外包出去，讓一些建在污染地段的小作坊製作？這些地方以前是不是也搞過電池拆解、冶鍊或非法電鍍？

果不其然，如今又有最新消息指出，涉事幼兒園周邊2.5公里處存在一家負責鉛鋅礦石倉儲、倒運的工廠。關鍵是那些鉛鋅怎樣進入孩子身體？有人說，那片區過去就有污染歷史，地下水是不是已經受污染？熱水管線是不是重金屬沉積？周圍有沒有廢棄廠房還在偷偷排氣排水？

更可怕的是，連曾經待過那所園的孩子，也血鉛超標。一些家長也開始擔心，會不會自己也已經中毒？因為一起吃飯、一起喝水，吸的也是同樣的空氣。而那幾家負責檢測的天水機構，2006年就因造假被媒體曝光，如今19年過去了，還在說複檢中「基本正常」。這不只是腐敗，是地方治理體系慣性性地選擇保護利益鏈、犧牲無聲者。

中國血鉛災難的制度性重演

很多人第一個反應是驚訝，怎麼現在這個年代還會出這種事？可你如果查一下新聞，就會發現，這不是偶然，而是重演;不是事故，而是制度。

這二十年來，全中國發生過多少起「孩子集體血鉛中毒」事件？河南三門峽、湖南常德、陝西寶雞、山東濟南、廣東佛山、江蘇無錫……每一個地方、每一次新聞出來時，都是一模一樣的劇情：孩子莫名其妙開始掉頭髮、肚子疼、臉色蒼白，家長一開始以為是缺鈣、上火、營養不良，誰會第一時間想到「我孩子中毒了」？等醫院驗血報告出來才知道是血鉛中毒。

第一時間從來不是政府出來承認問題，而是開始搶話語權。本地疾控說沒事，官方檢測說正常，甚至有些地方直接打壓媒體報導、威脅家長噤聲。可問題是，十幾年過去了，制度有變嗎？官員有問責嗎？沒有。

自由開講》中國爆鉛中毒 「 一個孩子的命有多重？」電動車興起，報廢電池處理影響環境甚鉅。（資料照）

2024年6月，歐盟立法要求電動車電池報廢後必須運回生產國處理。根據國家發展計劃，2030年電動車生產一億輛，將帶來350萬噸廢電池。據稱一塊20克的手機電池可以污染一平方公里土地長達50年，這350萬噸的電動車電池呢？為了低價競爭，根本沒有把環境保護費用打入成本。但是這個錢總是要出的，誰出？不就是今天孩子們中毒，不就是用中國人的後代的命來換嗎？

更可怕的是，這些孩子有多少人，最後根本沒被確診，失去治療良機，神經發育受損，活成了所謂的「學習困難兒童」。你說這是教育問題？不，這是環境毒害！

污染不分階級不看貧富，今天是天水兒童，明天可能是任何一個老百姓。

我們來比較一下國際標準：

1.歐盟食品安全局（EFSA）從2010年起就取消了對鉛的「可耐受攝入量」概念，也就是說：鉛攝入沒有最低水平，只要檢出，就要查源頭。

2.美國CDC早在2021年下調血鉛安全水平至35微克/升。

3.中共官方現行標準，兒童血鉛濃度在100微克/升以下被視為正常，200以上才算異常。

在歐盟，民間組織可以自由地進行檢測、採樣、追蹤並向政府施壓。中國呢？家長們自己跑去西安檢測，結果回來反被地方政府當成「不聽話的刁民」，有人甚至懷疑，名單已經被記錄在案，只等風頭一過「秋後算帳」。

歐美從不把家長當「維穩對象」，從不認為舉報就是搗亂。他們認為家長就是權利主體，是政府必須回應的對話方，很簡單，政府的合法性是這些民眾給予的。這一點，恰恰是中國家長最羨慕的。不是你醫術比我強，不是你設施比我多，而是當我家孩子出事時，我說的話，你得聽；我拿著報告單哭，你不可以不回應。

整個社會信任體系在瓦解

中國有孩子住院的時候還要被問：「你是不是被境外勢力煽動？」
有家長試圖發帖求助，結果帳號被封、評論被限、群組被關。
有記者跑去現場，最後被趕出病房樓、監視器全程拍攝。

沒有更高層級公開表態、沒有專家坐鎮說明風險、沒有公開會議邀請家長參與，更沒有任何一位官員出來向家長、向公眾道歉。你叫老百姓相信檢測機構，他們給你假報告。你叫家長配合調查，調查的結果從不公示。你叫人民服從管理，管理者卻在保護污染源。

孩子不該活在一個連喝水都要提防「重金屬」的國度。人們的未來，不該在一次次「添亂」與「裝聾」中逐漸喪失希望。願這次，不再是一場倉促的草草收場，而是一次真正的全民覺醒——從毒源，到制度，從個體，到系統。

願每個孩子，活在一個可以安心呼吸、放心吃飯、敢於求證的國家。

影音資料庫來源：乾淨世界

完整影片按此

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書