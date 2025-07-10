賴中強 公民力量》四大財政不確定性，普發現金應緩議

台灣經濟民主連合於今（7/9）日上午舉行記者會，指出當前國家財政面臨四大不確定性，待台美貿易談判結果底定後，應先就談判結果對個別產業、勞工及農民之衝擊進行縝密影響評估，並就新國會各項新修法案對國家財政之影響進行全盤分析與規劃，再來決定是否普發現金及如何擘劃韌性特別條例。

◎ 賴中強



涉及普發現金2335億元的《預算法》第八十一條之一修正案與總經費4100億元的《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》草案，已逾法案協商冷凍期，即將於立法院院會表決。台灣經濟民主連合於今（7/9）日上午舉行記者會，指出當前國家財政面臨四大不確定性，待台美貿易談判結果底定後，應先就談判結果對個別產業、勞工及農民之衝擊進行縝密影響評估，並就新國會各項新修法案對國家財政之影響進行全盤分析與規劃，再來決定是否普發現金及如何擘劃韌性特別條例。經民連並呼籲民眾參加明晚六點半於青島東路舉行的「看守國會：停審爭議法案，青鳥回防立院」集會，一起向朝野立委喊話，暫緩普發現金與韌性條例之審議。

經民連召集人賴中強（中）等人今日（0709）舉行記者會，呼籲正值看守國會中的藍委不應在罷免前，試圖將涉及國家重大財政支出的「預算法修正案」與「韌性條例」強渡過關。（記者王藝菘攝）



▍賴中強 面對四大財政不確定性，應緩議普發現金與韌性條例

經民連智庫召集人賴中強說明當前國家財政的四大不確定性：

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第一個財政不確定性：台美貿易談判及衝擊影響未定。即便談判結果在未來幾天或九月一日前定案，最終我國產品對美出口稅率及我方農工產品擴大開放進口，究竟會對哪些產業？哪些職位勞工？帶來多大衝擊？其中又有何種衝擊特別需要政府給予協助支持？行政院應先進行衝擊影響評估並舉行各項公聽會，立法院也應依新版《立法院職權行使法》舉行聽證會。在此之前，我們無法評估行政院匡列930億元經濟支持方案是夠或不夠，還有多少歲計賸餘可用於普發現金。



第二個財政不確定性：因為財政收支劃分法的修正，明年起，中央減少約3753億元的收入財源，其對於中央各項社福、教育、文化、交通、經濟等計畫經費的影響均有待客觀評估，地方一般性補助款的規模，也有待中央與地方政府協商。在此之前，我們無法判斷歲計賸餘究竟應用於補足育兒津貼、公共托育補助、租金補貼、學費補貼、交通建設或普發現金。



第三個財政不確定性：政府人事費用與退休年金財務不確定。國會近期決議之軍人加薪、提高退休警察退休年金所得替代率，乃至於勞工保險潛藏負債，其對整體財政之影響有待精算。在此之前，我們無法判斷歲計賸餘究竟應用於撥補國庫與各項退休基金潛藏負債，或普發現金。

第四個財政不確定性：因應中國對台軍事威脅與國際地緣政治變動，各項國防經費與關鍵基礎設施韌性強化所需經費，勢將提高。提高多少，必須估算。在此之前，我們無法判斷歲計賸餘究竟應用於防衛預算，或普發現金。

經民連表示，當前國家財政面臨台美貿易談判及衝擊影響未定等四大不確定性，應緩議普發現金。（取自貼文）

賴中強表示，我們理解普發現金，對於許多家庭確實會有短期的效益。但也希望各界可以利用這個機會，討論除了一次性普發現金這個選項外，有無可能兼顧短期與長期政策需求，將政府財政資源做最大效益的運用，逐步從擴大社會救助（社會救助法修法聯盟倡議），保障退休年金不足八千元者優先補足其差額（台灣公民陣線倡議），建立稅收式基礎年金（婦女新知基金會倡議），甚或最終考慮部分人士倡議的無條件基本收入。

（作者為經民連智庫召集人，台灣公民陣線執委）

本文經授權轉載自賴中強臉書

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