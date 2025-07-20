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自由開講》減輕長者負擔 微創脊椎手術與特材給付應納健保

2025/07/20 09:30

◎ 葉正興

台灣上一個世代以農業、傳統製造與基礎工業為國家經濟命脈，許多長年從事體力勞動的工人與農民，隨著年齡增長，普遍出現脊椎退化與慢性背痛等症狀。這些疾病不僅使老年生活品質大幅下降，也嚴重影響家庭照護與社會生產力，堪稱我國隱形的「國病」

老年人常見脊椎退化與慢性背痛，不僅使生活品質大幅下降，也嚴重影響家庭照護與社會生產力。示意圖。（圖取自shutterstock）老年人常見脊椎退化與慢性背痛，不僅使生活品質大幅下降，也嚴重影響家庭照護與社會生產力。示意圖。（圖取自shutterstock）

我父親年逾七旬，年輕時長期從事粗重工作，導致晚年脊椎嚴重退化，疼痛難耐，行動困難。近年已接受三次傳統脊椎手術，每次皆植入鋼釘，卻未能真正緩解症狀。傳統手術因視野受限，無法精準處理病灶，反覆手術不僅增加風險與醫療支出，也讓長者身心俱疲，甚至出現憂鬱傾向，家屬照顧的壓力與挫敗更非外人所能體會。

然而，醫療科技不斷進步，如今已有安全性與成效俱佳的脊椎「微創手術」可供選擇。此類手術在顯微鏡、X光或脊椎內視鏡的輔助下，可精準進行椎間盤切除、神經減壓與椎體融合，手術傷口極小、出血量少，對肌肉與骨架破壞輕微，術後疼痛明顯減少，能顯著縮短住院與復原時間，病人更有機會早日恢復生活與工作能力。從醫療效益與社會成本觀點來看，微創技術的整體成本效益遠高於傳統手術。

脊椎微創手術傷口極小、出血量少，對肌肉與骨架破壞輕微，術後疼痛明顯減少，病人有機會早日恢復生活與工作能力。圖為3D導航微創脊椎融合手術。（北醫附醫提供）脊椎微創手術傷口極小、出血量少，對肌肉與骨架破壞輕微，術後疼痛明顯減少，病人有機會早日恢復生活與工作能力。圖為3D導航微創脊椎融合手術。（北醫附醫提供）

但問題在於，目前健保尚未全面給付脊椎微創手術及其所需的特殊醫材，病患須自費動輒數十萬元，遠高於傳統手術的負擔。多數長者即使清楚微創手術的好處，仍因經濟壓力而選擇保守療法或效果不彰的傳統手術，這對病人與家庭都是二次傷害，也變相轉嫁更多社福與健保支出

台灣已是全球科技製造重鎮，對於內視鏡、導航定位與醫材開發均有成熟基礎。若病患經專業醫師評估可選擇微創手術，而此方式對其預後有明顯益處，理應讓民眾在健保支持下，獲得最合適的治療方式。

誠摯建議政府與健保署儘速評估：一、明確將脊椎微創手術納入健保給付項目，二、針對具臨床效益的中等價位特殊醫材予以部分或全額補助，以落實「以病人為中心」的醫療政策，保障辛苦一生的長者老有所醫，家庭有所依，社會少一份負擔，多一份希望。

（作者為公務人員）

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