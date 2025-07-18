健康醫療網》難治型濾泡性淋巴瘤治療選擇增添新解方 BTK抑制劑合併療法受關注

馬偕紀念醫院血液腫瘤科張明志醫師指出，FL與MZL分別為第二﹑三常見的惰性淋巴瘤，患者得長期與疾病對抗共存。但長者對於傳統化學治療耐受力較差，且副作用明顯，隨著標靶藥物日新月異的發展，新一代口服標靶BTK抑制劑（BTKi）提供了高齡患者另一種、甚至是無化療的治療選擇。臨床醫師可根據高齡患者的身體狀況，評估調整劑量，以減緩患者在治療過程中的不適。

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新一代口服BTK抑制劑的副作用相較傳統化療較為可控，部分藥物在心血管安全性方面也有進步。（取自貼文）

新一代口服BTK抑制劑的副作用相較傳統化療較為可控，部分藥物在心血管安全性方面也有進步。

淋巴癌對於健康威脅不容小覷！國人近9成屬於非何杰金氏淋巴瘤，其中濾泡性淋巴瘤（FL，約15%）與邊緣區淋巴瘤（MZL，約10%）合計約占B細胞淋巴瘤25%，兩者皆屬於惰性淋巴瘤。因初期症狀不明顯，又多好發於60歲以上長者，使得診斷與治療困難度增加。馬偕紀念醫院血液腫瘤科張明志醫師指出，FL與MZL分別為第二﹑三常見的惰性淋巴瘤，患者得長期與疾病對抗共存。但長者對於傳統化學治療耐受力較差，且副作用明顯，隨著標靶藥物日新月異的發展，新一代口服標靶BTK抑制劑（BTKi）提供了高齡患者另一種、甚至是無化療的治療選擇。臨床醫師可根據高齡患者的身體狀況，評估調整劑量，以減緩患者在治療過程中的不適。

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高齡病患難擋化療毒性 無化療選擇已成治療新趨勢

濾泡性淋巴瘤（FL）及邊緣區淋巴瘤（MZL）等疾病雖病程較慢，但容易復發且難治癒，高齡患者多難以承受高強度化療帶來的不適感。張明志醫師舉例，曾有一名70歲FL患者，接受化療長達七年多，隨著病情反覆復發，甚至持續惡化，後經評估改採標靶藥物治療，才逐漸控制疾病，但仍為時已晚，最後罹患肺炎離世。「事實上，針對年紀較長的惰性淋巴瘤患者，治療上得評估共病等多因素，若使用較強的化療，藥物毒性較大，因此一定得改變治療方式，以幫助治療成效。」張明志醫師強調。

BTKi合併療法治療FL病患 可望提高存活率

針對不適用化療或化療後復發的高齡濾泡性淋巴瘤（FL）患者，張明志醫師指出，根據美國國家綜合癌症資訊網（NCCN）最新國際治療指引，現已納入以BTK抑制劑作為第三線治療選項之一。此類新型治療策略，為經歷多線治療後的FL患者提供了更多可能性，臨床研究顯示其在延長中位存活期方面具有潛力。

目前在台灣，BTK抑制劑聯合療法已獲核准可用於濾泡性淋巴瘤（FL）第三線及以上治療，為患者提供一項相對可負擔的自費選擇。台灣也是全球第二個核准此療法用於FL三線治療的國家。臨床經驗顯示，若能及早介入此治療，有助於提升患者的存活率。張明志醫師表示，若未來能將此療法納入健保給付，不僅可減輕患者經濟負擔，也有助於台灣醫療與國際治療標準接軌，進一步造福更多病友。

MZL易復發且難治 醫：現已有新型標靶方案，及早使用有助於維持生活

邊緣區淋巴瘤（Marginal Zone Lymphoma, MZL）屬於惰性B細胞淋巴瘤，臨床上依發生部位可分為三型。在台灣，胃部MZL較為常見。治療時，會根據患者病情評估，包括手術、藥物治療等多種方案。部分患者因惡性度不同，治療策略與預後也有所差異。

張明志醫師點出：「傳統上，針對高齡或合併多重疾病的MZL患者，臨床上常使用抗CD20單株抗體等藥物，但需注意潛在副作用，如B型肝炎再活化、血球減少等。部分患者若因免疫力下降導致感染，建議儘早就醫，以降低嚴重併發症的風險。」

此外，張明志醫師也進一步強調，雖然目前MZL無標準化的療法，尤其針對復發或難治型（R/R MZL）患者，治療選擇有限且臨床挑戰大。但根據國際治療指引（如美國國家癌症資訊網NCCN）新一代口服標靶BTK抑制劑已被列為復發或難治型MZL的治療選項之一；而臨床研究也顯示，這類藥物可作為無法接受化療或抗CD20單株抗體治療患者的另一選擇。MZL患者若能及早使用新一代口服標靶BTK抑制劑，有助於提升治療反應，並有機會達到緩解，醫師會根據個別病患狀況，評估是否適合使用此類藥物。

新一代口服BTK抑制劑的副作用相較傳統化療較為可控，部分藥物在心血管安全性方面也有進步。醫師可根據患者的健康狀況調整治療方案，協助患者維持治療的持續性，有助降低對傳統治療副作用的疑慮，對於高齡或有多重共病的患者提供不同治療選擇。

支持病患持續治療關鍵 攝取足夠蛋白質、維持體力

「治療成效關鍵仍在於病患維持良好生活品質。」無論是濾泡性淋巴瘤（FL）或邊緣區淋巴瘤（MZL）的病患，在治療期間最重要就是維持體力，才能打好對抗疾病的基礎；張明志醫師呼籲，病患體能表現要好，飲食就得營養均衡，最重要就是得攝取足夠的蛋白質，若為高齡患者也得控制好三高問題，降低血管病變風險，並減少出入人潮擁擠公共場所，才有助於治療成效。

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本文經授權轉載自健康醫療網／記者蘇靖昀報導 難治型濾泡性淋巴瘤治療選擇增添新解方 BTK抑制劑合併療法受關注

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