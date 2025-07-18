自由開講》抗中第一線 台灣如何應對AI戰爭

◎廖明輝

美國華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）研究員卡羅昆茨（Carol Kuntz）博士近期發表報告《人工智慧與戰爭》（Artificial Intelligence and War）。昆茨博士憑藉三十多年在美國國防部工作經驗，以及擔任美國副總統國土安全顧問的豐富資歷，針對人工智慧在軍事應用提出具體建議並探討國防部如何發揮負責任的領導作用。

美國與盟國已測試搭載AI的無人機，以縮短敵軍目標識別時間。（資料照，取自美國國防部網站）

在當前科技背景下，美國面臨連鎖難題是即使AI已廣泛應用，錯誤仍時有發生；當引入戰爭領域，錯誤更易出現，後果更嚴重。然而，美國國防部尚未建立有效預測工具來評估AI軍事應用的準確性與穩定性。特別是在感測與射控網絡中，若無系統化工具協助評估，AI自主決策的風險難以控制。面對中國崛起，AI部署的速度和精準性成為現實主義者的主張，但自由派和人道主義者則憂心此舉可能引發升級衝突及倫理問題。

請繼續往下閱讀...

美國傳統的軍力配置理念以快速部署、前線增援與盟友合作為核心，但此一戰略正面臨對手科技創新與軍力擴張的嚴峻挑戰，尤其中國在遠程精準武器及感測能力的突破，使美國傳統前線部署戰略日益脆弱。台灣若無AI支援的大型感測與射控網絡，美國將難以迅速有效反制來自中國的攻擊。因此，美國急需建構具備一定自主性的AI整合型網絡，提升戰略嚇阻能力。

然而，AI演算法儘管功能強大卻也充滿脆弱性。訓練資料的漂移與資料投毒問題、生成式AI與強化學習的透明度與準確性問題，以及使用者自動化偏誤與回饋循環偏誤，都可能嚴重影響AI軍事應用的可靠性。在烏克蘭戰場已可看到小型無人機經過AI技術改造後，雖然取得戰術成果，卻也凸顯敵方干擾風險與反制的複雜性。因此，軍事領域亟需發展能即時分析與預測AI效能的工具，提供部隊指揮官明確決策依據。

海軍陸戰隊操作的20公厘機砲悍馬車，我國軍方未來將研究結合AI，增加反制無人機的選項。（資料照）



台灣處於中國軍事威脅第一線，AI軍事化趨勢對國防安全影響極大。台灣須積極發展自身的AI軍事應用戰略，包括建立完整的感測與射控網絡、強化資訊安全與反干擾能力，並培育軍事與科技跨領域人才。同時，台灣應主動與美國及其他盟友合作，參與國際AI軍事應用標準與倫理規範制訂，確保AI軍事科技的運用兼具效能與倫理。在政策上慎重推動國防AI化，建立具高準確性與穩定性的分析工具及預測模型，以降低戰場AI誤判與道德風險。同時加強國內AI技術自主研發能力，降低對國外科技的依賴性，避免潛在風險。此外，社會應有更多關注與參與，確保政府在AI軍事應用的透明度與負責任態度，防止科技應用失控。面對AI時代的軍事挑戰，台灣必須採取積極態度，善用科技優勢，制定明確而務實的政策方針以確保國家安全。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法