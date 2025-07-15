自由開講》空椅三分之二的反罷免現場

◎ 島火

國民黨7月5日在北市府前舉辦反罷免大造勢，結果場面淒涼，千人不到、椅子空蕩蕩，只坐了三分之一。原本號稱藍白合力要撼動選情，如今看來，連基本動員都做不到。這場失敗的造勢，反映的不只是人數問題，而是國民黨正加速陷入一場政治虛耗的惡性循環。

7月5日國民黨在北市府前舉辦反罷免大造勢，場面淒涼，椅子空蕩蕩，只坐了三分之一。（資料照）

國民黨宣稱動員困難是因為地方黨工遭約談、羈押，連組織都變得辛苦。此話一出，無異於自曝其短：過去靠什麼在動員？若黨務純正，又何懼司法偵辦？這番話彷彿暗示，國民黨對基層運作的理解，是一套早該被掃進歷史的金錢與造假的動員模式。

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而所謂藍白合流，也是雷聲大雨點小。黃國昌雖聲稱支持，但只有口頭支持，沒有群眾、沒有激情，剩下的只是政治算計罷了。

更令人搖頭的是，戴錫欽警告台北五席立委都危險，呼籲藍營選民出來投票。這種預設敗選式的恐嚇話術，不僅無法激起選民熱情，反倒暴露藍營內部焦慮。當選舉變成一場靠催票勉強支撐的硬仗，就代表民意早已遠離。

從椅子空三分之二，到藉司法為動員乏力找藉口，國民黨的反罷免，從一開始就走錯了方向。人民要的是台灣意識且具台灣價值的立委、而不是情緒勒索和為反對而反對、企圖癱瘓本土政權的紅委。這場場面冷清的造勢活動，或許正是選民對國民黨最真實的用腳投票。

（作者業商）

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