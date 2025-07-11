自由開講》步步進逼／中共三違M503航線協議 延伸「灰帶行動」！

◎ 張詠翔

中共於7月6日單方面宣布啟用M503航線的W121銜接航路，未經事前協調與通報，再度衝擊兩岸早年建立的溝通機制與技術共識。這是自2018年以來第三次違反2015年雙方就M503航線所達成的協議，不僅背離程序正義，更暴露其刻意升高兩岸緊張情勢的政治算計。

中共於7月6日單方面宣布啟用M503航線的W121銜接航路。（資料照）

2015年兩岸曾就M503航線安排達成明確共識：主航線僅限南向飛行，並西移6浬，以保障台灣的防空識別區；而銜接航路W121、W122與W123，則須在雙方充分溝通後才能啟用。如今中共片面啟用W121，是對這一共識的公然破壞，對台灣的飛航安全與主權尊嚴構成直接威脅。

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此次中共啟用W121航路，表面上以「優化空域、提升效率」為由，實則是中共「灰色地帶行動」與「法律戰」的延伸。透過民航名義推進至台海中線附近，逐步模糊軍民界線，壓縮台灣防空預警時間，達成以非傳統手段改變現狀的戰略目的，進一步削弱中華民國在空域上的實質控制。

中共同時運用其在國際民航組織中的地位，藉由技術性安排「合法化」W121航路的存在，製造台灣已屬「內政議題」的國際敘事，實際上是在透過法理戰與認知戰合流，對我國主權地位發動長期滲透與掏空工程。

當前中國境內空域使用率仍有超過五成尚未開發，顯示根本無急迫啟用W121的需求。中共選擇在台灣海峽密集區域開設航路，目的明顯是戰略操控而非民航效率。一旦民航機因天候或異常偏航至台灣一側，台北飛航情報區僅有數十秒反應時間，將直接構成飛航安全與國安預警的雙重風險。

北京單方面啟用緊鄰台海中線的新航路，被認為是以民航為包裝，逐步改變區域現狀的「灰色地帶」戰術。（路透檔案照）

中共啟用W121不是單一的空域技術調整，而是系統性法律戰、軍事壓力與認知戰的組合拳。

台灣必須嚴肅看待這場非傳統戰爭的升級態勢，政府應從下列四個面向積極回應：首先，加強國際揭露與協作聯防，主動向國際民航組織通報中共行動的安全風險，凝聚民主陣營共識；次之，升級飛航預警與通報機制：強化航管與國防單位協作，提升即時反應與通報能力；再者，整合國安與法律資源：對中共運用國際法工具進行「合法包裝」之操作進行系統性反制；最後，強化全民認知戰教育：增進社會對灰色地帶行動的識讀能力，防堵中共滲透與誤導。

W121的啟用行動，是中共以「切香腸」方式逐步壓縮台灣空域、侵蝕主權、影響輿論的戰略操作。

這不僅是對空域管制權的挑戰，更是對民主制度與國人意志的試探與壓迫。唯有強化國安韌性、提高社會警覺、展現應變決心，台灣才能在這場不對稱混合戰中守住自身立場，維護台海的和平與自由。

（作者為研究生）

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