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自由開講》以伊戰爭給台灣的啟示

2025/07/19 18:00

◎ 阿興博士

以色列人口不超過九百萬人，土地面積二萬多平方公里，反觀伊朗面積一百多萬平方公里，人口超過八千萬，並多次宣稱要讓以色列在地球上消失；然而，此次以伊戰爭，以色列精準打擊伊朗，許多先進戰機如入無人之境，中共吹牛的防空系統不堪一擊，以軍不但殲滅了伊朗主要的軍事將領及核科學家，更炸毀了諸多軍事要塞及核設施，因為以色列的自助及自強，加上美國臨門一腳，出動B-2隱形轟炸機使用巨型鑽地彈，一舉摧毀了伊朗最堅固的核彈基地，以色列可謂是大獲全勝，也讓在伊朗背後撐腰的中共臉面無光，許多投資付之東流。

以色列的自助及自強，讓美國出動B-2隱形轟炸機使用巨型鑽地彈，一舉摧毀伊朗最堅固的核彈基地。（路透）以色列的自助及自強，讓美國出動B-2隱形轟炸機使用巨型鑽地彈，一舉摧毀伊朗最堅固的核彈基地。（路透）

回顧歷史上多次以阿衝突，以色列至終都是勝利的一方，然而，以色列卻是一個被人口及面積數十倍於自己的阿拉伯國家所包圍，能在多次以阿戰爭中取勝，最重要的原因之一，莫過於以色列有退無可退的覺悟，因為以色列人曾亡國二千多年，更歷經了納粹大屠殺，於1948年復國後，珍惜在自己的土地上做自由人的可貴，所以，以色列復國以來，男女皆兵、厲兵秣馬，雖是小國寡民但勵精圖治，不管在科技及軍事上，都是領先全球的強國，非常值得台灣學習及效法。

我們面對的更是一個國力及軍力數十倍於台灣的中共流氓政權，對內殺害異己，對外野心擴張，意圖武統台灣並留島不留人，在此嚴峻情勢下，國人應該有像以色列一樣退無可退的決心，因為我們只有一個台灣，所謂自助而後人助，台灣必須先自強，不能一味的期待美國出兵護台，當我們沒有自衛的決心，又有誰願意幫助台灣？然而，這一年多來，藍白立委藉由國會微弱優勢，自肥擴權、濫刪預算、弱化國防並且立法舔共，讓台灣陷入險境，更讓許多關心台灣的國際友人憂心忡忡。

大罷免投票，台灣人民要用選票及行動將舔共賣台的立委下架，展現台灣人護台自衛的決心。（資料照）大罷免投票，台灣人民要用選票及行動將舔共賣台的立委下架，展現台灣人護台自衛的決心。（資料照）

川普上台後，以實力求和平，許多邪惡軸心國受到重創，台灣應把握此一良機，加強國防實力，讓對岸獨裁者不敢輕舉妄動；大罷免投票即將來到，台灣人民一定要用選票及行動將舔共賣台的立委下架，期待下半年有一個嶄新的國會，讓全世界看見台灣人護台自衛的決心，好讓台灣再次偉大。

（作者為科技公司主管）

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